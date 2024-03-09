Киллиан Мерфи: «Я фанат Роя Кина. Он всегда номер один для меня»
Киллиан Мерфи назвал себя фанатом Роя Кина.
Ирландский актер ответил на вопрос о том, принесет ли ему премия «Оскар» статус главной знаменитости ирландского графства Корк.
«Для меня никто среди выходцев из Корка не будет более знаменит, чем Рой Кин.
Я большой фанат Роя Кина, поэтому он всегда номер один для меня», – сказал Мерфи в эфире передачи Morning Ireland на RTE.
Мерфи, снявшийся в фильме «Оппенгеймер», претендует на премию «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль». Церемония вручения наград состоится в ночь с 10 на 11 марта.