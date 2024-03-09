Киллиан Мерфи: «Я фанат Роя Кина. Он всегда номер один для меня»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия кино Футбол

Киллиан Мерфи назвал себя фанатом Роя Кина.

Ирландский актер ответил на вопрос о том, принесет ли ему премия «Оскар» статус главной знаменитости ирландского графства Корк. 

«Для меня никто среди выходцев из Корка не будет более знаменит, чем Рой Кин. 

Я большой фанат Роя Кина, поэтому он всегда номер один для меня», – сказал Мерфи в эфире передачи Morning Ireland на RTE. 

Мерфи, снявшийся в фильме «Оппенгеймер», претендует на премию «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль». Церемония вручения наград состоится в ночь с 10 на 11 марта. 

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6 комментариев
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Алексей белоус открыл телегу, увидел пост у лукомского и быстро сообразил новость)) какая хорошая работа)))
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Мужик выполнял свою работу и получил признание
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Ну Рой мог спокойно сняться в Острых Козырьках в роли старшего брата Томми Шелби
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Рой, конечно, легенда. Но на фоне таких личностей, как Мэри Элмс или Эдуард Хинкс, выглядит не так серьезно. Хотя это мнение Мерфи, имеет на него право.
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Ответ Football_legend
Ну Рой мог спокойно сняться в Острых Козырьках в роли старшего брата Томми Шелби
Неее, Артур и так мегахорош!
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