У Кейна 36 голов в 34 матчах за «Баварию». Харри трижды забил «Майнцу»
Харри Кейн забил 34-й, 35-й и 36-й голы за «Баварию».
Английский нападающий сделал хет-трик в матче против «Майнца» в 25-м туре Бундеслиги (7:1, второй тайм).
Это 6-й, 7-й и 8-й голы Кейна в последних 5 матчах. Ранее он забил «Лацио», «Лейпцигу» (по 2 мяча) и «Бохуму» (1).
Всего на счету Харри 36 голов за 34 игры в составе мюнхенского клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
30 лет самый смак))
И ведь уже 30 лет !
Ему бы в церковь сходить ))
А в Лиге 1 наверное настрелял бы 60,будь он в составе ПСЖ.
И заметьте,в моменте со 2-м годом добивать не стал,а вдруг оффсайд? Красавец!