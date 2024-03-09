У Кейна 36 голов в 34 матчах за «Баварию». Харри трижды забил «Майнцу»

Теги Бавария Майнц Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 34-й, 35-й и 36-й голы за «Баварию».

Английский нападающий сделал хет-трик в матче против «Майнца» в 25-м туре Бундеслиги (7:1, второй тайм).

Это 6-й, 7-й и 8-й голы Кейна в последних 5 матчах. Ранее он забил «Лацио», «Лейпцигу» (по 2 мяча) и «Бохуму» (1).

Всего на счету Харри 36 голов за 34 игры в составе мюнхенского клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

69 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ PIT-BUL
Обидно будет с рекордом по голам все равно остаться без трофея
Кейну не привыкать к такому))))
+123
-2
+121
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Фантастический голеадор! И ведь уже 30 лет !
Как будто пенсионер ))
30 лет самый смак))
+80
-1
+79
Обидно будет с рекордом по голам все равно остаться без трофея
+55
-6
+49
Фантастический голеадор!
И ведь уже 30 лет !
+32
-4
+28
Ответ mr.salah89
Кейну не привыкать к такому))))
Одно дело ТТХ... А другое Бавария в чемпионате Баварии )))
Ему бы в церковь сходить ))
+20
-1
+19
ХарриГол
+18
-2
+16
Золотая бутса практически с гарантией за сезон.
+14
-1
+13
Ответ belikovda.90
Вот зря Реал его не подписал
Многие болельщики хотели его видеть в футболке Реала, но Перес подписал Хоселу и отказался от идеи. Мол цена для 29 летнего слишком высока. Видимо делал ставку на Мбаппе.
+13
0
+13
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Плач Ярославны от вас уже не актуален.Харри и в АПЛ решал,решает и в БЛ.
А в Лиге 1 наверное настрелял бы 60,будь он в составе ПСЖ.
+12
-2
+10
Ещё и Мюллер молодец. Про него напишите.
+10
-1
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Фантастический голеадор! И ведь уже 30 лет !
Спокойно может до 33-34 лет штамповать мячи в таком темпе..
+8
0
+8
Игрок каждого сезона
+8
0
+8
игрок одного сезона, помню говорили сколько лет назад?
+12
-6
+6
Топ форвард планеты!
+9
-3
+6
Ответ marchellinos
Ещё и Мюллер молодец. Про него напишите.
по неизвестным причинам, мюллер являясь топовым игроком много лет по статистике, среди топ чемпионатов, не вызывает у сми интересов. может трусы или пепси рекламировать начать..хз
+6
0
+6
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Побег черепашки из трущоб. Медленно но уверенно.
+9
-3
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Фантастический голеадор! И ведь уже 30 лет !
Главное чтобы ассистенты подносить успевали, а с этим у Баварии всё хорошо
+5
0
+5
Автор статьи не успеет менять количество голов Кейна😁
+5
-1
+4
Ответ PIT-BUL
Одно дело ТТХ... А другое Бавария в чемпионате Баварии ))) Ему бы в церковь сходить ))
Боже упаси! Кадило остановится.
+4
0
+4
Баварии удалось заменить Левандовсккого, но вот Тиаго и Алабу все таки нет...
+6
-2
+4
Просто Мастер!
И заметьте,в моменте со 2-м годом добивать не стал,а вдруг оффсайд? Красавец!
+5
-1
+4
Вот зря Реал его не подписал
+7
-3
+4
Ответ Dmitry Paletsky
Главное чтобы ассистенты подносить успевали, а с этим у Баварии всё хорошо
Золотые слова. Там и Не понятный - Мотинг забивает...
+3
0
+3
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Написал глор второго парижского клуба, из которого все игроки сбегают.
+4
-1
+3
Хороший трансфер.
+4
-2
+2
Этот чемпионат показывает, что сильный тренер значит больше, чем супер-пупер-топ-форвард.
+2
0
+2
Кейн обошел Холанда с его 27 голом в Бундеслиге за сезон, а дальше Левандовски с его 41 голом за сезон
+4
-2
+2
Столько времени потерял в Тоттенхэме за зря!
+3
-1
+2
Немного жаль Харри, засиделся он в шпорах, проявив любовь и преданность к своему клубу. Хотя.... один хитрый товарищ Леви никак его не отпускал
+3
-1
+2
Ответ Sporno
29 Мюллеру было в 2019. А в прошлом августе ему было почти 34 года. Какой нафиг Реал Мадрид)
Речь про Кейна, гений
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий