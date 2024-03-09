У Кейна 36 голов в 34 матчах за «Баварию». Харри трижды забил «Майнцу»

Харри Кейн забил 34-й, 35-й и 36-й голы за «Баварию».

Английский нападающий сделал хет-трик в матче против « » в 25-м туре Бундеслиги (7:1, второй тайм).

Это 6-й, 7-й и 8-й голы в последних 5 матчах. Ранее он забил «Лацио», «Лейпцигу» (по 2 мяча) и «Бохуму» (1).

Всего на счету Харри 36 голов за 34 игры в составе мюнхенского клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.