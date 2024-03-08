Экс-директор «Спартака» Мележиков о Промесе: «Ситуация ближе к тому, что контракт будет расторгнут. Страна в сложной ситуации. В обществе запрос на скромность и готовность к самопожертвованию» 

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Евгений Мележиков Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Мележиков допустил расторжение контракта между Квинси Промесом и «Спартаком».

Вингер приговорен к 6 годам за контрабанду наркотиков и 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Нидерландец по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. По информации СМИ, нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания. 

В ночь на среду девушка футболиста опубликовала в соцсети видео с Квинси, снятое в одном из ночных клубов Дубая. Ранее в нидерландских СМИ появилась информация, что Промес находится под домашним арестом.

— Что «Спартаку» теперь делать с Промесом — после того, как и в Эмиратах отличился?

— Сегодня ситуация становится для меня лично все более неприятной. По поводу заведенных уголовных дел мнения не меняю: появится решение суда — можно будет оценивать. Но теперь уже и поведение Квинси неприемлемо.

Был бы я в клубе — сделал бы все, чтобы Промес не расслабился и не забил на интересы «Спартака». Если бы не услышал — поставил вопрос о расторжении с ним контракта. Другого выхода нет. Все линии дозволенного уже за спиной.

Страна находится в сложной ситуации. Вы сами видите — в обществе запрос на скромность, кропотливую работу и готовность к самопожертвованию. Но никак не демонстрацию личного богатства и безмятежного времяпрепровождения.

При таком багаже, как у Промеса, спасение в будущем одно — гражданство РФ. Получит он его при таком поведении? Большой вопрос. Как и продление контракта со «Спартаком». Ситуация ближе к тому, что действующее соглашение будет расторгнуто и клуб потребует неустойку.

— Это реально? Вы знаете тонкости его контракта.

— Знаю. Данная опция там прописана и юридически может быть применена. Просто «Спартак» относится к Квинси исключительно благосклонно. Но всякое терпение заканчивается — и, думаю, здесь оно на исходе. 

Я только поддержу клуб, если он примет радикальное решение. Хочется верить, диалог «Спартака» с Квинси в принципе существует. Надеюсь на благополучный исход. Но пока ситуация с каждым днем сложнее и сложнее, – сказал бывший генеральный директор «Спартака».

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31 комментарий
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Ситуация для Спартака становится всё более неприятной. Ведь неожиданно оказалось, что в обществе нет запроса на поддержку торговли наркотиками.
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Заметьте, что для Мележикова триггером к расторжению контракта послужило не обвинение в финансировании наркотрафика, а поход в клуб.
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Почему собой не жертвуют те, кто об этом говорит?
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Ответ Mixos Demid
Ситуация для Спартака становится всё более неприятной. Ведь неожиданно оказалось, что в обществе нет запроса на поддержку торговли наркотиками.
Скромность и самопожертвование . Волна весеннего обострения накрыла бывшего работника Спартака.
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Не надо судить за все общество по официальным данным. Есть ощущение что преобладает другой запрос, за который можно получить наказание.
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Ответ IlyaGrain
Почему собой не жертвуют те, кто об этом говорит?
А кто тогда будет призывать к пожертвованию?
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Ответ Vanek1411
Заметьте, что для Мележикова триггером к расторжению контракта послужило не обвинение в финансировании наркотрафика, а поход в клуб.
всё просто: про наркотрафик он в инсту не постил, а про клуб - постил.
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Ответ Mixos Demid
Да и в ОАЭ всё было совсем не так, как пишут некоторые ангажированные СМИ. Квинси просто помогал бабушке перейти через дорогу …
Помогал бабушке сделать дорогу)
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от власти запрос к обществу на скромность вопросов к власти и самопожертвование во имя власти...(пока она то на Бали, то на Канарах между сидением по кабинетам...)
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+3
Да и в ОАЭ всё было совсем не так, как пишут некоторые ангажированные СМИ. Квинси просто помогал бабушке перейти через дорогу …
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Ответ Vasily Ivanov
А кто тогда будет призывать к пожертвованию?
Именно так, помню мобилизацию у нас на площади играл агитационный музыкальный коллектив с песнями по смыслу "мы за Родину умрём" здоровые холенные рожи человек 7-8, в самом, так сказать, рассвете сил и тогда я задумался, а почему ведущий этого спонтанного концерта, а это был именно концерт, и исполнители таких честных и искренних песен в концовке не зашли в военкомат и не сказали - мы добровольцы.
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Ответ Егор Антипов
Человек сидит с подпиской о невыезде и ждет суда. Что плохого в том, что он пошел на концерт друга с девушкой? Или ему надо 24/7 сидеть в номере и плакать?
В данном случае - да.
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«В обществе запрос на скромность и готовность к самопожертвованию» - поэтому мы пожертвуем не собой, а футболистом 🤦‍♂️
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"Вы сами видите — в обществе запрос на скромность"
И ведь надо же - нет никакого запроса на оптовую торговлю кокаином! Совершенная неожиданность для руководства Спартака! Они то думали, что оптовая торговля наркотиками вызовет в обществе восторг, а тут вдруг оказалось... Заговор, оплаченный Газпромом, не иначе!
+6
-5
+1
Болельщиков зенитки с 8 марта💐
+7
-6
+1
Человек сидит с подпиской о невыезде и ждет суда. Что плохого в том, что он пошел на концерт друга с девушкой? Или ему надо 24/7 сидеть в номере и плакать?
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Хоть кто-то адекватен.
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Ничего вы не понимаете - товарищ Промес был настолько готов пожертвовать собой, что принял участие в подрывной деятельности в недружественной стране, чтобы нанести ей максимальный ущерб. Это он осознал после того, как оказалось, что поодиночке их не перерезать, и старшие товарищи поправили товарища Промеса и подсказали ему более эффективный и, кстати, прибыльный путь.
А клуб - это просто прикрытие. Поэтому предлагаю вернуть товарища Промеса после выполнения особо опасного задания командования с вручение ему российского паспорта, присвоить ему очередное звание и наградить. А для того, чтобы играть в футбол, мы всегда можем найти бразильских товарищей.
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Время затянуть потуже пояса, а тут еще этот чортов нига кокс не привез… Проклятые англосаксы, и тут нагадили
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что он несёт?
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Промес уже об Спартак ноги вытер, 2 статьи, дтп на сборах, нарушил подписку, а эти терпилы его своим парнем называют.
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На сво если пойдет как зачется???😀
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Вернётся в РФ и продолжит разрывать Балтики и Оренбурги. Всем глубоко плевать на запросы на скромность.
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Вот пусть главный человек в стране и самопожертвуется...
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а совсем недавно писали про парня с русской душой, предлагали ему наших детей тренировать.
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Ответ hh88_88
Вернётся в РФ и продолжит разрывать Балтики и Оренбурги. Всем глубоко плевать на запросы на скромность.
Через шесть лет не вернётся)))
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