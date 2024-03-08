Экс-директор «Спартака» Мележиков о Промесе: «Ситуация ближе к тому, что контракт будет расторгнут. Страна в сложной ситуации. В обществе запрос на скромность и готовность к самопожертвованию» 

Евгений Мележиков допустил расторжение контракта между Квинси Промесом и «Спартаком».

Вингер приговорен к 6 годам за контрабанду наркотиков и 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Нидерландец по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. По информации СМИ, нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания.

В ночь на среду девушка футболиста опубликовала в соцсети видео с Квинси, снятое в одном из ночных клубов Дубая. Ранее в нидерландских СМИ появилась информация, что Промес находится под домашним арестом.

— Что « » теперь делать с — после того, как и в Эмиратах отличился?

— Сегодня ситуация становится для меня лично все более неприятной. По поводу заведенных уголовных дел мнения не меняю: появится решение суда — можно будет оценивать. Но теперь уже и поведение Квинси неприемлемо.

Был бы я в клубе — сделал бы все, чтобы Промес не расслабился и не забил на интересы «Спартака». Если бы не услышал — поставил вопрос о расторжении с ним контракта. Другого выхода нет. Все линии дозволенного уже за спиной.

Страна находится в сложной ситуации. Вы сами видите — в обществе запрос на скромность, кропотливую работу и готовность к самопожертвованию. Но никак не демонстрацию личного богатства и безмятежного времяпрепровождения.

При таком багаже, как у Промеса, спасение в будущем одно — гражданство РФ. Получит он его при таком поведении? Большой вопрос. Как и продление контракта со «Спартаком». Ситуация ближе к тому, что действующее соглашение будет расторгнуто и клуб потребует неустойку.

— Это реально? Вы знаете тонкости его контракта.

— Знаю. Данная опция там прописана и юридически может быть применена. Просто «Спартак» относится к Квинси исключительно благосклонно. Но всякое терпение заканчивается — и, думаю, здесь оно на исходе.

Я только поддержу клуб, если он примет радикальное решение. Хочется верить, диалог «Спартака» с Квинси в принципе существует. Надеюсь на благополучный исход. Но пока ситуация с каждым днем сложнее и сложнее, – сказал бывший генеральный директор «Спартака».