«Итуано» – «Сан-Паулу». Смотрите матч на Sports в прямом эфире с комментарием Бобкова
«Сан-Паулу» играет на выезде с «Итуано» в 12-м туре Лиги Паулиста.
Sports показывает матч в прямом эфире, игру комментирует Павел Бобков.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
- Дата проведения
- 10 марта, 22.00, «Новелли Жуниор»
- Голы:
- 0:1 – 19 Феррейринья, 1:1 – 27 Зе Карлос, 1:2 – 36 Лусиано.
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Итуано –
Жефферсон, Лео Дуарте, Марсел, Оливейра, Витан (Салатиэл, 55), Персон, Микеяс, Тони Андерсон, Винисиус Пайва, Зе Карлос, Марлиньо.
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Сан-Паулу –
Рафаэл, Игор Винисиус (Рафинья, 59), Арболеда, Феррареси, Велингтон, Бобадилья (Араухо, 46), Лукас Моура, Алиссон, Лусиано, Кальери (Жуан, 46), Феррейринья (Хамес, 59).
- Предупреждения:
- Бруно Алвес (30), Тони Андерсон (56).
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