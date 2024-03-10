«Итуано» – «Сан-Паулу». Смотрите матч на Sports в прямом эфире с комментарием Бобкова

«Сан-Паулу» играет на выезде с «Итуано» в 12-м туре Лиги Паулиста.

Sports показывает матч в прямом эфире, игру комментирует Павел Бобков.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

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