«Итуано» – «Сан-Паулу». Смотрите матч на Sports в прямом эфире с комментарием Бобкова

Теги Сан-Паулу Итуано чемпионат Паулиста онлайны Футбол

«Сан-Паулу» играет на выезде с «Итуано» в 12-м туре Лиги Паулиста.

Sports показывает матч в прямом эфире, игру комментирует Павел Бобков.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

Итуано – Сан-Паулу 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
10 марта, 22.00, «Новелли Жуниор»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 19 Феррейринья, 1:1 – 27 Зе Карлос, 1:2 – 36 Лусиано.
ИтуаноЖефферсон, Лео Дуарте, Марсел, Оливейра, Витан (Салатиэл, 55), Персон, Микеяс, Тони Андерсон, Винисиус Пайва, Зе Карлос, Марлиньо.
Сан-ПаулуРафаэл, Игор Винисиус (Рафинья, 59), Арболеда, Феррареси, Велингтон, Бобадилья (Араухо, 46), Лукас Моура, Алиссон, Лусиано, Кальери (Жуан, 46), Феррейринья (Хамес, 59).
Предупреждения:
Бруно Алвес (30), Тони Андерсон (56).

 

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