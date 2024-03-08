Роналду после 1:3 с «Аль-Раэдом»: «Каждая неудача готовит к более мощному камбэку»

Криштиану Роналду выложил мотивирующее сообщение после поражения от «Аль-Раэда».

« » уступил в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:3.

«Каждая неудача готовит к боле мощному камбэку», – написал 39-летний нападающий.

Команда из Эр-Рияда не побеждает три матча и на 12 очков отстает от лидирующего «Аль-Хилаля».

11 марта «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Айном» в Лиге чемпионов Азии.