Роналду после 1:3 с «Аль-Раэдом»: «Каждая неудача готовит к более мощному камбэку»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раэд соцсети Футбол

Криштиану Роналду выложил мотивирующее сообщение после поражения от «Аль-Раэда».

«Аль-Наср» уступил в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:3.

«Каждая неудача готовит к боле мощному камбэку», – написал 39-летний нападающий.

Команда из Эр-Рияда не побеждает три матча и на 12 очков отстает от лидирующего «Аль-Хилаля».

11 марта «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Айном» в Лиге чемпионов Азии.

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31 комментарий
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Лучше 5 см спереди , чем 25 сзади ( Стэтхэм )
+33
0
+33
скоро Роналду будут бесить Митровичем, а не Месси)
+22
-3
+19
Какой камбэк? Там Хиляль уже так оторвался, что вам даже пыль глотать не приходится))
+12
-1
+11
Ответ Cristiano Ronaldo 5 UCL
Комментарий скрыт
Ладно,отвечу тоже по детски:
Лучше 4 ЛЧ,8 зм,6 зб,ЧМ,2 раза лучший игрок ЧМ и много других наград,чем бублик от дырки
+11
-1
+10
Ответ Один На-Один
Лучше 5 см спереди , чем 25 сзади ( Стэтхэм )
Думаю, что тут Роналду не согласится с Джейсоном 🤣
+9
-3
+6
Просто лига очень сложная, пора в Индонезию или Кувейт.
+5
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+5
Будем откровенны,остаётся надеется только на Талиску ! Потому что Митрович,Малком и Милинкович - Савич вас нагнули сеньор 🍓
+5
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Ответ Гамаль Хайдаров
скоро Роналду будут бесить Митровичем, а не Месси)
Да там уже Малколм доминирует на опыте, набранном в Зените😎
+6
-1
+5
И снова с нами рубрика " Криш и его кринжовые, пафосные цитаты" 🤣👌🏻
+4
0
+4
Ответ Barca, Liverpool_forever
Какой камбэк? Там Хиляль уже так оторвался, что вам даже пыль глотать не приходится))
Ты реально следишь за этим гомноm?
+5
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+3
Ответ Cristiano Ronaldo 5 UCL
⭐ 5 ЛЧ, 5 ЗМ, ЧЕ и ЛН ⚽👌877+249 за карьеру (лучший бомбардир в истории футбола и в топ-15 ассистентов) 141+42 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент) 128+35 на уровне сборных (лучший по гол+пас) 🥇8 раз признавался игроком года в Италии, Испании и Англии, становился лучшим бомбардиром в этих странах 5 раз 🥅 🎗️ Признан игроком века (в период 2001-2020) по версии Globe Soccer Awards 👍 Лучший футболист в истории футбола🐏🤴
Глоб сосер? А чего не по версии cr7.com?
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Камшоту в случае с Криштиану
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Ответ Cristiano Ronaldo 5 UCL
Комментарий скрыт
Не выиграют, артем.
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Ответ Один На-Один
Лучше 5 см спереди , чем 25 сзади ( Стэтхэм )
Лучше Бадр сзади, чем Джорджина спереди (с) Кришти Аравийский
+3
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+2
это рональда об ответной игре АЛЧ? передайте ему, что в следующем раунде будет хиляль. шары уже было палево греть) да и вообще насру впереди ждут аж 4 игры с хилялем. две в АЛЧ( если конечно выйдут) в 1/2, в Суперкубке и чемпионате.
+2
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Сколько же стоит каждая буква, произносимой им пафосной хренотени!
+2
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Такими темпами Кришти превзойдёт Стэтхема. А может быть, даже Чака Норриса.
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Более мощный камбэк - это поход в очередную лигу за новым вызовом?
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Ответ Один На-Один
Лучше 5 см спереди , чем 25 сзади ( Стэтхэм )
Никогда не сдавайся. Ведь ты не квартира.
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+1
Ответ Cristiano Ronaldo 5 UCL
⭐ 5 ЛЧ, 5 ЗМ, ЧЕ и ЛН ⚽👌877+249 за карьеру (лучший бомбардир в истории футбола и в топ-15 ассистентов) 141+42 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент) 128+35 на уровне сборных (лучший по гол+пас) 🥇8 раз признавался игроком года в Италии, Испании и Англии, становился лучшим бомбардиром в этих странах 5 раз 🥅 🎗️ Признан игроком века (в период 2001-2020) по версии Globe Soccer Awards 👍 Лучший футболист в истории футбола🐏🤴
Лучший игрок по версии самого Авейру.. А-ха-ха-ха..
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Ответ mehmet scholl
Ты реально следишь за этим гомноm?
Для тебя нажать одну кнопку это следить?
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Ауф!
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Нафига было продавать Секо Фофану - вообще глупое решение, в центре дыра
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Ответ Cristiano Ronaldo 5 UCL
Комментарий скрыт
Так дырок у Авейру хватает : 0 ЧМ, 0 МВП ЧМ и ЧЕ, 0+0 в ПО ЧМ, 0 Треблов.. Такой вот Геша-бублик.. А-ха-ха-ха.. 🤣
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Ответ Cristiano Ronaldo 5 UCL
Комментарий скрыт
Снова мультиаккаунтик. Ты всех достал Артёмка.
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Кто никогда не падал, тот никогда не поднимался. В любой проблеме надо видеть возможность. Смеется тот, кто смеется последним. Что то навеяло)...
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Ответ mehmet scholl
Ты реально следишь за этим гомноm?
А что там следить? Достаточно нажать на одну кнопку и увидишь таблицу лиги.
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