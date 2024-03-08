Роналду после 1:3 с «Аль-Раэдом»: «Каждая неудача готовит к более мощному камбэку»
Криштиану Роналду выложил мотивирующее сообщение после поражения от «Аль-Раэда».
«Аль-Наср» уступил в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:3.
«Каждая неудача готовит к боле мощному камбэку», – написал 39-летний нападающий.
Команда из Эр-Рияда не побеждает три матча и на 12 очков отстает от лидирующего «Аль-Хилаля».
11 марта «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Айном» в Лиге чемпионов Азии.
Лучше 4 ЛЧ,8 зм,6 зб,ЧМ,2 раза лучший игрок ЧМ и много других наград,чем бублик от дырки