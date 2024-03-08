Тен Хаг про 61 победу за 100 игр в «МЮ»: «Легко бы могли выиграть 70-75 матчей, будь футболисты доступны. Мы двигаемся в правильном направлении»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» двигается в правильном направлении.

Специалист высказался о том, что выиграл 61 из 100 матчей во главе манкунианского клуба.

«Мы двигаемся в правильном направлении. Были бы доступны футболисты, мы могли бы легко выиграть 70 или 75 матчей. Это говорит о светлом будущем команды, когда игроки будут доступны.

Сравните показатели с другими тренерами и командами или предыдущими тренерами в этом клубе, и вы увидите блестящее будущее – хороший баланс в составе с точки зрения возраста.

Мы могли бы легко выиграть 75 из 100 игр – это большая разница с той статистикой, которую вы упомянули», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Команда на данный момент находится на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ.

22 комментария
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так могли бы и 100 выиграть. но выиграли почему то только 61
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+14
Ответ Premier SV
он прав, ему приходится иметь дело с ужасным наследством 10-летнего безграмотного руководства клубом...
Сам то он конечно работает блестяще... Обогатил Аякс как никто другой)
+15
-5
+10
🤣🤣🤣
+8
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+4
Что он постоянно несёт? Опять ему кто-то или что-то мешает)
+3
0
+3
Ответ Безумный Макс
Ну да он ни в чем не виноват) Но именно он выбирает игроков и имеет огромного влияния на трансферы о чем тут уже писалось давно)
Причём тут цены?
Его игроки вообще не играют нормально.
Антони даже не играет на условные 60млн евро,кто нибудь помнит маунта за мю,он принёс амрабата который проигрывает конкуренцию всем, был ещё такой футболист как маласия и где он?из его 10+трансферов Норм играет только Онана и отчасти каземиро
Остальные либо играют плохо либо сидят в лазарете.
+2
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он прав, ему приходится иметь дело с ужасным наследством 10-летнего безграмотного руководства клубом...
+8
-7
+1
Ответ Premier SV
ТХ виноват в завышенных ценах покупок? учи матчасть
Ну да он ни в чем не виноват)
Но именно он выбирает игроков и имеет огромного влияния на трансферы о чем тут уже писалось давно)
+2
-1
+1
Ответ Фанат спорта01
Причём тут цены? Его игроки вообще не играют нормально. Антони даже не играет на условные 60млн евро,кто нибудь помнит маунта за мю,он принёс амрабата который проигрывает конкуренцию всем, был ещё такой футболист как маласия и где он?из его 10+трансферов Норм играет только Онана и отчасти каземиро Остальные либо играют плохо либо сидят в лазарете.
Ну подожди не разрушай веру человека в ТХ)
Видимо очень дружны они раз решил защищать физрука
Я не удивлюсь если завтра мёртвый Эвертон их обыграет на Траффорде)
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Стата вполне себе...
У Хейтеров подгорает на ветке 🤣
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Занимать 4е место в группе ЛЧ с Галатасараем и Копенгагеном - это правильное направление???
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Блестящий тренер для МЮ..:))бгг
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А могли и 30 из 100, что было бы более справедливо.
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Его можно понять, футболисты МЮ реально труднодоступные. Один крутится, как юла, #### поймаешь, второй с детьми завтракает да в парламенте заседает, третий уворачивается от всего, что к нему приближается, особенно от мячей. Ужас, а не работа👹
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А если и дальше будут травмы и некоторые футболисты будут недоступны, тогда что
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Ты вполне мог и проиграть 61 игру
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Футболисты были не доступны - значит надо ещё прикупить новых !
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Могли 75. Выиграли 61.
И это движение в правильном направлении...
Получается, следующий ориентир 50 из 100? )
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Легко выиграть 75 матчей? Что за бред, с весны прошлого года нету сильных отрезков, где МЮ бы играл на приличном уровне. Влили ещё 500 миллионов, что бы игроки на тренировках вылетали) Шерифы в ЛЕ, Додрехты в Эродивизии закончились, где результат уже был сделан в первом тайме. Я помню Моуриньо тоже хвастаться пытался, по-итогу через год был уволен с отрицательной разницей голов
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