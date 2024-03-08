Тен Хаг про 61 победу за 100 игр в «МЮ»: «Легко бы могли выиграть 70-75 матчей, будь футболисты доступны. Мы двигаемся в правильном направлении»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» двигается в правильном направлении.
Специалист высказался о том, что выиграл 61 из 100 матчей во главе манкунианского клуба.
«Мы двигаемся в правильном направлении. Были бы доступны футболисты, мы могли бы легко выиграть 70 или 75 матчей. Это говорит о светлом будущем команды, когда игроки будут доступны.
Сравните показатели с другими тренерами и командами или предыдущими тренерами в этом клубе, и вы увидите блестящее будущее – хороший баланс в составе с точки зрения возраста.
Мы могли бы легко выиграть 75 из 100 игр – это большая разница с той статистикой, которую вы упомянули», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Команда на данный момент находится на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ.
Его игроки вообще не играют нормально.
Антони даже не играет на условные 60млн евро,кто нибудь помнит маунта за мю,он принёс амрабата который проигрывает конкуренцию всем, был ещё такой футболист как маласия и где он?из его 10+трансферов Норм играет только Онана и отчасти каземиро
Остальные либо играют плохо либо сидят в лазарете.
Но именно он выбирает игроков и имеет огромного влияния на трансферы о чем тут уже писалось давно)
Видимо очень дружны они раз решил защищать физрука
Я не удивлюсь если завтра мёртвый Эвертон их обыграет на Траффорде)
У Хейтеров подгорает на ветке 🤣
И это движение в правильном направлении...
Получается, следующий ориентир 50 из 100? )