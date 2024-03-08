Тен Хаг про 61 победу за 100 игр в «МЮ»: «Легко бы могли выиграть 70-75 матчей, будь футболисты доступны. Мы двигаемся в правильном направлении»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» двигается в правильном направлении.

Специалист высказался о том, что выиграл 61 из 100 матчей во главе манкунианского клуба.

«Мы двигаемся в правильном направлении. Были бы доступны футболисты, мы могли бы легко выиграть 70 или 75 матчей. Это говорит о светлом будущем команды, когда игроки будут доступны.

Сравните показатели с другими тренерами и командами или предыдущими тренерами в этом клубе, и вы увидите блестящее будущее – хороший баланс в составе с точки зрения возраста.

Мы могли бы легко выиграть 75 из 100 игр – это большая разница с той статистикой, которую вы упомянули», – сказал главный тренер « » .

Команда на данный момент находится на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ.