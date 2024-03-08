«Шанхай» Слуцкого выиграл все три официальных матча в Китае с общим счетом 5:0

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Циндао Вест Кост Футбол

«Шанхай» Слуцкого одержал победы в трех первых официальных матчах.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Циндао Вест Кост» (2:0) в матче 2-го тура чемпионата Китая.

Ранее команда переиграла «Мэйчжоу Хакка» (2:0) в первом туре чемпионата, а перед этим одержала победу над «Шанхаем Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с тренером.

Леонид Слуцкий начал работу в китайском клубе в январе 2024 года.

Насколько мощный состав у Слуцкого в Китае?

42 комментария
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Ответ Антон Фалафель
Лёня красиво ставит весь Китай на колени.
Он теперь не Леня, а Ле Ня - Зеленый качающийся дракон первой скамьи
+61
-1
+60
Лёня красиво ставит весь Китай на колени.
+33
-2
+31
Шанхай Слуцкого звучит устрашающе
+28
-1
+27
Поскольку у хейтеров ЛВС всегда "выезжает на чьём-то багаже", подсказываю, что предыдущего тренера Шанхая звали У Цзиньгуй))
+15
0
+15
Хорошее начало . Молодец !
+13
-1
+12
Ответ Антон Фалафель
Лёня красиво ставит весь Китай на колени.
Это сильно )
+9
0
+9
Китай Слуцкого!
+6
0
+6
Ответ Montenegro Serbian
Мне больше интересно вот что: понятно что китайская высшая лига - это лига второго эшелона. Но и не чемпионат Мальты. Посерьезней будет. И клуб не самый слабый по меркам лиги. Вот как они решили вообще на Слуцкого внимание обратить? Да, он играл в ЛЧ, давал результат в РПЛ, был тренером сб.России, но давно, да и результаты последних лет были оооочень слабые. Плюс он по сути ушёл из футбол и ходил по шоу, где матерился, пародировал дрочку Дзюбы и морально разлагался. Так себе нынче бэкграунд в него был. И тут в Китае решили что нашли подходящего тренера. Как это работает?))
На сайте было вью шанхайского спортдира, который его ещё по Англии приметил. И Эдегора вспоминал. Может, отсюда ноги растут
+7
-1
+6
соц кредиты набивает
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+5
Смотрел второй тайм. У гостей два хороших момента. у команды Слуцкого пять. Два выхода один на один. Штанга со штрафного и еще два ну просто убойных момента.
+5
0
+5
Мне больше интересно вот что: понятно что китайская высшая лига - это лига второго эшелона. Но и не чемпионат Мальты. Посерьезней будет.
И клуб не самый слабый по меркам лиги. Вот как они решили вообще на Слуцкого внимание обратить?
Да, он играл в ЛЧ, давал результат в РПЛ, был тренером сб.России, но давно, да и результаты последних лет были оооочень слабые. Плюс он по сути ушёл из футбол и ходил по шоу, где матерился, пародировал дрочку Дзюбы и морально разлагался. Так себе нынче бэкграунд в него был.
И тут в Китае решили что нашли подходящего тренера. Как это работает?))
+6
-2
+4
Ответ mbauer
Поскольку у хейтеров ЛВС всегда "выезжает на чьём-то багаже", подсказываю, что предыдущего тренера Шанхая звали У Цзиньгуй))
Багаж У Цзиньгуя
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Ответ Dark.Babysitter
Багаж У Цзиньгуя
У него самого, да)
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Смотрел игру, у Шанхая просто отлично поставлена. Циндао первый тайм провалил, на второй вышли как звери)
Но и во втором Шанхай мог класть хотя бы пару голов)
По железным моментам (если штанги считать таковыми, непопадания в пустые и тд) 7:2 счет должен был быть)
Ну и судья на первый тайм карточки забыл, видимо)
Циндао был бы в меньшинстве ко второму тайму, прямыми ногами летели часто и не в мяч)
Наступов было штук 6 за матч, ни одной желтой)
+2
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Мостовой вызвал скорую
+1
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Начал за здравие как обычно
+1
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Ответ AntOn
Он теперь не Леня, а Ле Ня - Зеленый качающийся дракон первой скамьи
С Лу Цки
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Но всё закончится отставкой через полгода-год.
+1
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+1
Ну первые два матча чемпионата были обязаны побеждать, особенно сегодня, против новичков лиги
Посмотрим как дальше будет, против команд посильнее
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Шеньхуа Слуцкого...
поправьте... чтобы болел Шанхай Порт ненароком не обидеть
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Китай Слуцкого
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0 пропущенных
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Легенда Шанхая
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Ответ Tigo_Volchara93
Удачи Лёне, надеюсь у него получится там, и потом вернется к нам посвежевшим тренером
Лучше - похудевшим)
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Ответ Montenegro Serbian
Мне больше интересно вот что: понятно что китайская высшая лига - это лига второго эшелона. Но и не чемпионат Мальты. Посерьезней будет. И клуб не самый слабый по меркам лиги. Вот как они решили вообще на Слуцкого внимание обратить? Да, он играл в ЛЧ, давал результат в РПЛ, был тренером сб.России, но давно, да и результаты последних лет были оооочень слабые. Плюс он по сути ушёл из футбол и ходил по шоу, где матерился, пародировал дрочку Дзюбы и морально разлагался. Так себе нынче бэкграунд в него был. И тут в Китае решили что нашли подходящего тренера. Как это работает?))
да, китайцы же смотрели ютуб, постоянно мониторили что он там делает, переводили что говорит
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Узнаю Шанхай Слуцкого ! 加油！
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Слуцкий на английском значит шлюхин. А что значит Слуцкий на китайском?
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Есть трансляции матчей ?
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Просто он китайский ещё не выучил, счс выучит и как пойдёт в местный стенд ап
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Хм, пять легионеров ноунеймов. А ведь были времена…)
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