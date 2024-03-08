«Шанхай» Слуцкого выиграл все три официальных матча в Китае с общим счетом 5:0
«Шанхай» Слуцкого одержал победы в трех первых официальных матчах.
«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Циндао Вест Кост» (2:0) в матче 2-го тура чемпионата Китая.
Ранее команда переиграла «Мэйчжоу Хакка» (2:0) в первом туре чемпионата, а перед этим одержала победу над «Шанхаем Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с тренером.
Леонид Слуцкий начал работу в китайском клубе в январе 2024 года.
И клуб не самый слабый по меркам лиги. Вот как они решили вообще на Слуцкого внимание обратить?
Да, он играл в ЛЧ, давал результат в РПЛ, был тренером сб.России, но давно, да и результаты последних лет были оооочень слабые. Плюс он по сути ушёл из футбол и ходил по шоу, где матерился, пародировал дрочку Дзюбы и морально разлагался. Так себе нынче бэкграунд в него был.
И тут в Китае решили что нашли подходящего тренера. Как это работает?))
Но и во втором Шанхай мог класть хотя бы пару голов)
По железным моментам (если штанги считать таковыми, непопадания в пустые и тд) 7:2 счет должен был быть)
Ну и судья на первый тайм карточки забыл, видимо)
Циндао был бы в меньшинстве ко второму тайму, прямыми ногами летели часто и не в мяч)
Наступов было штук 6 за матч, ни одной желтой)
Посмотрим как дальше будет, против команд посильнее
поправьте... чтобы болел Шанхай Порт ненароком не обидеть