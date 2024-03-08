«Шанхай» Слуцкого выиграл все три официальных матча в Китае с общим счетом 5:0

«Шанхай» Слуцкого одержал победы в трех первых официальных матчах.

« » под руководством российского специалиста обыграл « » (2:0) в матче 2-го тура чемпионата Китая.

Ранее команда переиграла «Мэйчжоу Хакка» (2:0) в первом туре чемпионата, а перед этим одержала победу над «Шанхаем Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с тренером.

начал работу в китайском клубе в январе 2024 года.

Насколько мощный состав у Слуцкого в Китае?