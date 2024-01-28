Гаджиев о Балотелли и ролике с Путиным и Байденом: «Надо дать российское гражданство. Тем более многие из наших, особенно артистические круги, в этом плане непотребно себя ведут»
Гаджи Гаджиев смеясь предложил дать Марио Балотелли паспорт РФ.
Экс-форвард сборной Италии опубликовал и затем удалил ролик с Владимиром Путиным, стоящим без зонта под дождем у Могилы Неизвестного солдата, и Джо Байденом, смотрящим на часы на прощании с военными.
– Если рассматривать ситуацию с Балотелли с политической стороны, безусловно, ему надо дать российское гражданство за этот шаг. Тем более мы видим, как многие из наших, особенно артистические круги, в этом плане непотребно себя ведут.
Вы можете не соглашаться с решениями Путина или властных структур, но плеваться в сторону своей стороны – это возмутительно.
– Ждут ли Балотелли с российским паспортом в «Динамо» Махачкала?
– Команда – это живой организм, и важно, чтобы этот организм был здоровым. Будет ли он здоровым с Балотелли, зависит не только от того, как хорошо в футбол играет тот или иной футболист.
Мы, конечно, рады видеть у себя такого известного игрока, как Балотелли. Но сначала бы мы его познакомили с Дагестаном, с его обычаями, с его красотами. И если ему бы понравилось, если бы он понял, что ему это надо, тогда, конечно, мы бы с удовольствием приняли его в своей команде, – заявил президент махачкалинского клуба.
причем в запрещенной сети))
Путина приравняли к стране,и любое несогласие с его хотелками равняется иноагентству и предательству страны. Но,что более опасно, он свои личные антипатии/симпатии распространяет на государственный уровень.
А потом скажут, что он удалил
И будет новая волна интервью, хаха
Значит им плевать на народ можно, а народу нельзя. А что можно делать в сторону этих типов, если не согласен с их решениями?
Кого мы только по всему миру ни собираем! Заметьте — давно вышедших в тираж.
Отряды Депардьё, ага