Гаджиев о Балотелли и ролике с Путиным и Байденом: «Надо дать российское гражданство. Тем более многие из наших, особенно артистические круги, в этом плане непотребно себя ведут»

Теги премьер-лига Россия сборная Италии по футболу серия А Италия высшая лига Турция Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Владимир Путин Марио Балотелли Адана Демирспор Политика натурализация Динамо Махачкала Джо Байден Футбол

Гаджи Гаджиев смеясь предложил дать Марио Балотелли паспорт РФ.

Экс-форвард сборной Италии опубликовал и затем удалил ролик с Владимиром Путиным, стоящим без зонта под дождем у Могилы Неизвестного солдата, и Джо Байденом, смотрящим на часы на прощании с военными.

– Если рассматривать ситуацию с Балотелли с политической стороны, безусловно, ему надо дать российское гражданство за этот шаг. Тем более мы видим, как многие из наших, особенно артистические круги, в этом плане непотребно себя ведут.

Вы можете не соглашаться с решениями Путина или властных структур, но плеваться в сторону своей стороны – это возмутительно.

– Ждут ли Балотелли с российским паспортом в «Динамо» Махачкала?

– Команда – это живой организм, и важно, чтобы этот организм был здоровым. Будет ли он здоровым с Балотелли, зависит не только от того, как хорошо в футбол играет тот или иной футболист.

Мы, конечно, рады видеть у себя такого известного игрока, как Балотелли. Но сначала бы мы его познакомили с Дагестаном, с его обычаями, с его красотами. И если ему бы понравилось, если бы он понял, что ему это надо, тогда, конечно, мы бы с удовольствием приняли его в своей команде, – заявил президент махачкалинского клуба.

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40 комментариев
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Идиотов в России на сто лет припасено..
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Гражданство России -тряпка?
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0
+47
Давайте всем давать гражданство просто за сторис )))))
причем в запрещенной сети))
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Вы можете не соглашаться с решениями Путина или властных структур, но плеваться в сторону своей стороны – это возмутительно.

Путина приравняли к стране,и любое несогласие с его хотелками равняется иноагентству и предательству страны. Но,что более опасно, он свои личные антипатии/симпатии распространяет на государственный уровень.
+39
-3
+36
Ответ Совесть и честь
Комментарий скрыт
а что у всего народа одно мнение? а те 20 процентов которых которых хотел уничтожить пьяный депутат, они не народ?
+20
-1
+19
Ответ dr. cage
Идиотов в России на сто лет припасено..
Бало не будет чувствовать себя одиноко)
+13
-1
+12
Ну-ну. То-то вы Би-2 отменить даже за границей пытаетесь…
+14
-2
+12
Шаг? Интересная по его логике у нас страна, что гражданство готовы за пост в твиттере выдавать. И кто после этого плюется? Видимо, если долго вылизываешь, то потом инстинктивно сплёвывать приходится, так что не замечаешь.
+6
0
+6
Ответ Сергей Орлов
Выживший из ума дед.
Кто из этих 4? 😄
+5
0
+5
Ответ Совесть и честь
Комментарий скрыт
Твоего ника у тебя совсем не осталось, видимо
+6
-1
+5
Ответ Анастасия Прудникова
Ну это если итальянец захочет перейти выступать за Россию.
Не, ну я конечно понимаю, что Россия может щас выступать ток на чемпионатах бензоколонки, но у Бало то с несколько десятков матчей за сборную Италии
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Конкурс умственно отсталых)))
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Любой фрик с носком на причиндале вызывает больше уважения, чем Гаджиев.
+4
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+3
Как же люди сходят с ума...
+7
-4
+3
Возраст вполне призывной, еще 34-х нет. "Стране нужны крепкие молодые мужчины" ("Короли и капуста").
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0
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Ответ Алекс Рава
Гражданство России -тряпка?
видимо, да.
+2
0
+2
И квартиру в Саранске
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+1
Журналисты теперь всем будут звонить и мусолить этои минутный пост))
А потом скажут, что он удалил
И будет новая волна интервью, хаха
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Ответ Совесть и честь
Просто Путин добрый, очень большой процент населения хотят стереть штаты и англов с лица земли.
чтобы быстрее всем помереть? ну в принципе согласен народ так власти загнали в одно место, что уже многие не понимают как платить кредиты, ипотеки, коммуналки, еда втридорога подорожала, боязнь потерять работу, бизнес, не дай бог заболеть....а так бахнем и все сразу в рай
+3
-2
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Старик либо троллит, либо крыша течёт капитально.
+2
-1
+1
Выживший из ума дед.
+2
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закончится это когда-нибудь..
+1
0
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Вы можете не соглашаться с решениями Путина или властных структур, но плеваться в сторону своей стороны – это возмутительно.
Значит им плевать на народ можно, а народу нельзя. А что можно делать в сторону этих типов, если не согласен с их решениями?
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Еще один голос. Так и на новый срок несменяемому соберут)

Кого мы только по всему миру ни собираем! Заметьте — давно вышедших в тираж.
Отряды Депардьё, ага
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Ответ Зизуха
Комментарий удален пользователем
Мария Болотная в зенитку в самый раз:)
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Комментарий удален пользователем
Балотелли???? Я рухнул!
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Кто-то 7 кругов ада проходит чтобы российское гражданство получить, а кому-то его дают за просто симпатию в сторону РФ. Я не против симпатии и это похвально. Но давать направо и налево кому попало за это гражданство - полный абсурд. Одному жирному французу уже так на халяву его дали, и чем это всё закончилось?
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Ответ Совесть и честь
Он стремился всё изменить,но для этого нужно прожить Путину лет сто,и сто лет быть президентом.
Согласен ещё надо 200 Ротенбергов, Тимченков, и Сечиных сделать миллиардерами, на 10000 процентов поднять коммуналки, окончательно уничтожить русское население заменив его мигрантами, много чего ещё сделать!! Будем умирать за нашу Буржуазию!! лучшую в мире
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Не удивлюсь если у Марио есть русские корни. Супер талант с несколькими крутыми матчами, а потом положенный болт на всё и на всех в истории современной России таких футболистов просто дофига.
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