Гаджиев о Балотелли и ролике с Путиным и Байденом: «Надо дать российское гражданство. Тем более многие из наших, особенно артистические круги, в этом плане непотребно себя ведут»

Гаджи Гаджиев смеясь предложил дать Марио Балотелли паспорт РФ.

Экс-форвард сборной Италии опубликовал и затем удалил ролик с , стоящим без зонта под дождем у Могилы Неизвестного солдата, и Джо Байденом, смотрящим на часы на прощании с военными.

– Если рассматривать ситуацию с с политической стороны, безусловно, ему надо дать российское гражданство за этот шаг. Тем более мы видим, как многие из наших, особенно артистические круги, в этом плане непотребно себя ведут.

Вы можете не соглашаться с решениями Путина или властных структур, но плеваться в сторону своей стороны – это возмутительно.

– Ждут ли Балотелли с российским паспортом в « » Махачкала?

– Команда – это живой организм, и важно, чтобы этот организм был здоровым. Будет ли он здоровым с Балотелли, зависит не только от того, как хорошо в футбол играет тот или иной футболист.

Мы, конечно, рады видеть у себя такого известного игрока, как Балотелли. Но сначала бы мы его познакомили с Дагестаном, с его обычаями, с его красотами. И если ему бы понравилось, если бы он понял, что ему это надо, тогда, конечно, мы бы с удовольствием приняли его в своей команде, – заявил президент махачкалинского клуба.