Карло Анчелотти: «Realmadrid TV – это СМИ, которое выражает мнение, как и вы. Я удивлен, что свобода слова не принимается во внимание»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Футбол

Карло Анчелотти высказался о критике роликов, выходящих на клубном ТВ «Реала».

«Я уже об этом говорил. Я удивлен, что вы не принимаете во внимание свободу слова.

Realmadrid TV – это СМИ, которое выражает мнение, как и вы», – сказал главный тренер «Реала».

Также итальянец высказался о работе судей.

«В Лиге чемпионов лучшие арбитры из всех стран. Ошибок здесь меньше, потому что уровень судей выше, чем в национальных лигах», – отметил Анчелотти в интервью Sky Sport Italia.

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69 комментариев
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То есть, когда Анчелотти высказывался о словах Лапорты и Хави про судейство, говоря что «не хочет опускаться до их уровня» и «это непрофессиональный уровень» - это одно, а как его спрашивают про клубное ТВ Реала, говорящее то же самое - это сразу «свобода слова» ?

Любопытно )
+121
-32
+89
Ответ Кирилл
То есть, когда Анчелотти высказывался о словах Лапорты и Хави про судейство, говоря что «не хочет опускаться до их уровня» и «это непрофессиональный уровень» - это одно, а как его спрашивают про клубное ТВ Реала, говорящее то же самое - это сразу «свобода слова» ? Любопытно )
Мы не ноем (с)
Мы не обсуждаем судейство (с)
Мы не зовем дважды (с)
+92
-32
+60
Да, да, Карло. Независимое СМИ. Они думают, что все вокруг полные идиоты?)
+67
-18
+49
мадрид тв это пропаганда и отмазка ручных судей реала
+22
-7
+15
Ответ Фанат спорта01
Клубное ТВ и Президент клуба это вроде разные вещи? Может ещё сравнивать слова президента клуба с клубным тиктоком?
Что клубное ТВ, что президент клуба напрямую представляют клуб.

И если клубное ТВ , а не какой-то ютуб или твич-канал болельщиков, по мнению Анчелотти, имеет право на «свободу слова» в вопросах судейства, то почему президент клуба не имеет право на эту же «свободу слова» ?
Или «свобода слова» может быть лишь там, где ее удобно применять себе ?
+17
-4
+13
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Сначала не понял, почему какой-то чел говорит за Ригобера. Ты хотя бы предупреждай перед сменой авы, анонсы там на трибуне делай
+14
-3
+11
Ответ Кирилл
То есть, когда Анчелотти высказывался о словах Лапорты и Хави про судейство, говоря что «не хочет опускаться до их уровня» и «это непрофессиональный уровень» - это одно, а как его спрашивают про клубное ТВ Реала, говорящее то же самое - это сразу «свобода слова» ? Любопытно )
Да у них такое лицемерие сплошь и рядом. Когда Хави говорит о матчах, он ноет, когда Анчелотти гонит на арбитров, то он борец за справедливость))
+14
-4
+10
Как РеалТВ могут относиться к СМИ если они структура клуба? Анчи что-то понесло ,странно слышать от него такое
+13
-7
+6
Независимое, абсолютное объективное СМИ Реал Мадрид ТВ)))
+9
-4
+5
Разница между высказыванием свободного мнения и пропагандой достаточно очевидна.

В свободном мнении ты начинаешь изучать факты, не зная, к какому мнению придешь в итоге. Может быть, выяснится, что засудили «Реал», а может — что «Барселону». Как бы ни получилось, ты скажешь, как есть, когда все изучишь.

В пропаганде мнение сформировано заранее: «Все душат «Реал», нас никто не любит, нас всегда засуживают». А дальше уже выбираются только те факты, которые это мнение подчеркивают, а остальные факты игнорируются.

«Реал ТВ» — достаточно очевидная, примитивная и пошлая пропаганда, а не просто «одно из СМИ со свободой слова». Анчелотти лучше бы молчал, за умного бы сошел.
+6
-2
+4
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
реал это позор футбола
+8
-5
+3
Ответ Полуэктов Пётр
ТВ Реала - это СМИ. Анчелотти, Лапорта и Хави - это не СМИ. Для СМИ высказывать мнение о судействе - норма. Для тренера (как и для игрока) высказывать мнение о судействе - непрофессионально.
Что делает в этом вью Анчеллотти, не высказывется о судействе? или этотдругое ?
+4
-2
+2
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Да, да, Карло. Независимое СМИ. Они думают, что все вокруг полные идиоты?)
Он не говорил, что оно независимое. он сказал оно вырадает свое мнение. Болельщик Барселоны, но не понимаю хая в сторону Анчи и клубного СМИ. Это нормальное дело, одни чем-то недовольны, делятся этим, другой своих немножко прикрывает словами. А где не так? Странные вы ребята, конечно
+13
-12
+1
Ответ Burel
Кто-нибудь видел нормального болельщика этого проекта имени франко ? Я тоже не видел.. Как за такое можно болеть
По мои наблюдениям они есть, но их ничтожное количество по сравнению с остальной массой.
+3
-2
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Он похвалил уровень судей в ЛЧ. Что вас в этом смущает? Он не обсуждал ни конкретные матчи, ни эпизоды, ни даже конкретных судей. А если вы еще не поленитесь открыть оригинал и ваш английский позволит его прочитать, то вы увидите как корректно Анчелотти в целом отвечает на вопросы про судейство. Тут взято всего 2 предложения из целой страницы.
А Хави конечно не отвечает на вопросы ? ..... понимаю....
+2
-1
+1
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Да, да, Карло. Независимое СМИ. Они думают, что все вокруг полные идиоты?)
Нет, они вполне явно и намеренно говорят ложь и упиваются безнаказанностью
+5
-4
+1
Лицемеры
+2
-1
+1
Если этот режимовский проект в наше время так открыто и безнаказанно использует свои исторические рычаги давления для получения нужного результата... Вы представляете, какими способами они добивались побед 50 лет назад? 100 лет назад? 122 года назад? Вот и вся история...
+3
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Ответ Marcus-light
В паре стран за свободу слова сажают в тюрьму
В паре стран не сажают :(
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лучше бы ты карла поменьше воровал
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Ответ hannibal ante portas
О Божечки, наконец то дошло, что в Европе нет никакой свободы слова)
Откуда ей там взяться?
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Независимое, абсолютное объективное СМИ Реал Мадрид ТВ)))
Самый мощщщщный телеканал всего мира и кастильского края, у частности.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Но в принципе возня в лол лиге - кайф)))
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Ответ Burel
Кто-нибудь видел нормального болельщика этого проекта имени франко ? Я тоже не видел.. Как за такое можно болеть
Комментарий удален модератором
Ответ Nike of FW
Все верно он не журналист он пропагандист в этом случае... ведь он озвучивает не свое мнение , а мнение за которое ему заплатили .
Ну ведь это уже совсем другая история.
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Ответ meringue
Ага, то есть журналист из федерального канала не является представителем СМИ, так как канал представляет государство, верно?🤡
Все верно он не журналист он пропагандист в этом случае... ведь он озвучивает не свое мнение , а мнение за которое ему заплатили .
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Ответ Полуэктов Пётр
Вы бы потрудились сначала узнать что такое свобода слова. Ваша свобода слова не даёт права нарушать законы, правила и тд. А в данном контексте подобное даже не было названо нарушением, а просто указано, что это непрофессионально. Вы вообще понимаете что такое "непрофессионально"? Какое это может иметь отношение к свободе слова, когда речь про профессию?
За одно потрудитесь пояснить какие правила и законы нарушил Хави в своём вью.... очень жду .
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Ответ Полуэктов Пётр
Вы бы потрудились сначала узнать что такое свобода слова. Ваша свобода слова не даёт права нарушать законы, правила и тд. А в данном контексте подобное даже не было названо нарушением, а просто указано, что это непрофессионально. Вы вообще понимаете что такое "непрофессионально"? Какое это может иметь отношение к свободе слова, когда речь про профессию?
Врать за деньги-профессия.
Говорить в интервью что думаешь - не профессионально )))).. ахахха . Давай жги ещё)))).очень интересно куда заведут твои рассуждения. )))
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