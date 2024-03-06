Карло Анчелотти: «Realmadrid TV – это СМИ, которое выражает мнение, как и вы. Я удивлен, что свобода слова не принимается во внимание»
Карло Анчелотти высказался о критике роликов, выходящих на клубном ТВ «Реала».
«Я уже об этом говорил. Я удивлен, что вы не принимаете во внимание свободу слова.
Realmadrid TV – это СМИ, которое выражает мнение, как и вы», – сказал главный тренер «Реала».
Также итальянец высказался о работе судей.
«В Лиге чемпионов лучшие арбитры из всех стран. Ошибок здесь меньше, потому что уровень судей выше, чем в национальных лигах», – отметил Анчелотти в интервью Sky Sport Italia.
«Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Реала» о судьях на завтрашний матч: «Осуждаем травлю»
«Реал» не волнует жалоба «Севильи» на ролик клубного ТВ о судьях. «Мадрид» не боится наказания
Любопытно )
Мы не обсуждаем судейство (с)
Мы не зовем дважды (с)
И если клубное ТВ , а не какой-то ютуб или твич-канал болельщиков, по мнению Анчелотти, имеет право на «свободу слова» в вопросах судейства, то почему президент клуба не имеет право на эту же «свободу слова» ?
Или «свобода слова» может быть лишь там, где ее удобно применять себе ?
В свободном мнении ты начинаешь изучать факты, не зная, к какому мнению придешь в итоге. Может быть, выяснится, что засудили «Реал», а может — что «Барселону». Как бы ни получилось, ты скажешь, как есть, когда все изучишь.
В пропаганде мнение сформировано заранее: «Все душат «Реал», нас никто не любит, нас всегда засуживают». А дальше уже выбираются только те факты, которые это мнение подчеркивают, а остальные факты игнорируются.
«Реал ТВ» — достаточно очевидная, примитивная и пошлая пропаганда, а не просто «одно из СМИ со свободой слова». Анчелотти лучше бы молчал, за умного бы сошел.
Говорить в интервью что думаешь - не профессионально )))).. ахахха . Давай жги ещё)))).очень интересно куда заведут твои рассуждения. )))