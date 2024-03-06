Карло Анчелотти: «Realmadrid TV – это СМИ, которое выражает мнение, как и вы. Я удивлен, что свобода слова не принимается во внимание»

Карло Анчелотти высказался о критике роликов, выходящих на клубном ТВ «Реала».

«Я уже об этом говорил. Я удивлен, что вы не принимаете во внимание свободу слова.

Realmadrid TV – это СМИ, которое выражает мнение, как и вы», – сказал главный тренер «Реала».

Также итальянец высказался о работе судей.

«В Лиге чемпионов лучшие арбитры из всех стран. Ошибок здесь меньше, потому что уровень судей выше, чем в национальных лигах», – отметил в интервью Sky Sport Italia.

«Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Реала» о судьях на завтрашний матч: «Осуждаем травлю»

«Реал» не волнует жалоба «Севильи» на ролик клубного ТВ о судьях. «Мадрид» не боится наказания