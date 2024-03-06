Тухель мечтает об «МЮ», но готов и вернуться в «Челси». Боули понимает, что при Томасе дела у команды шли лучше, чем сейчас (Bild)

Томас Тухель может снова поработать в «Челси».

Как передает Goal со ссылкой на Bild, 50-летний специалист мечтает возглавить « », но готов рассмотреть и вариант с возвращением в лондонский клуб.

Утверждается, что владелец «синих» тоже может себе представить заключение новой сделки с немцем, поскольку понимает, что при нем дела у команды шли лучше, чем сейчас.

тренировал « » с 2021 по 2022 год и выиграл с командой Лигу чемпионов. Сейчас он работает в «Баварии», которую покинет по окончании нынешнего сезона.