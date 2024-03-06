Тухель мечтает об «МЮ», но готов и вернуться в «Челси». Боули понимает, что при Томасе дела у команды шли лучше, чем сейчас (Bild)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Тодд Боули Футбол

Томас Тухель может снова поработать в «Челси».

Как передает Goal со ссылкой на Bild, 50-летний специалист мечтает возглавить «Манчестер Юнайтед», но готов рассмотреть и вариант с возвращением в лондонский клуб.

Утверждается, что владелец «синих» Тодд Боули тоже может себе представить заключение новой сделки с немцем, поскольку понимает, что при нем дела у команды шли лучше, чем сейчас.

Тухель тренировал «Челси» с 2021 по 2022 год и выиграл с командой Лигу чемпионов. Сейчас он работает в «Баварии», которую покинет по окончании нынешнего сезона.

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56 комментариев
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Для Челси лучше вернуть Абрамовича
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Он хотел бы жить на Манчестере и с Пепом Гвардиолой делиться секретами...
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Ответ AlKRD
Что они все носятся с ним? С каких пор топ клубы его приглашают? Он как и Поч вышли в финал ЛЧ и теперь благодаря этому все думают что они топ тренеры? По факту же ничего не выиграли, кроме лиги имени ПСЖ)
Че за бред? Тучель с двумя разными клубами выходил в финал ЛЧ, два раза выходил в финал внутренних кубков с Челси(и то проиграл оба по пенальти), брал трофей с Дортмундом. По твоей логике получается, что тот же Нагельсманн какой то лошок, у которого 0 трофеев с Хоффенхаймом и Лейпцигом…ой а он ведь правда лошок, но почему то топ клубы с ним возятся🤔
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Ответ Случайно заскочил
Он хотел бы жить на Манчестере и с Пепом Гвардиолой делиться секретами...
Пепом лишнее
+22
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+19
Почему-то кажется, что в Челси с таким составом Тухель сможет что-то построить. Ребята-то способные там собраны, но без нормального тренера просто носятся по полю все 90 минут, как курица без головы. Им как раз нужен какой-нибудь гик, который из этого хаоса сможет систему сотворить, пусть и не сразу. Реально обидно видеть состав за лярд, который не знает, что с мячом делать, когда соперник более или менее обучен тактически.
+19
-2
+17
Круговорот Тухеля.
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+14
Ответ AlKRD
Что они все носятся с ним? С каких пор топ клубы его приглашают? Он как и Поч вышли в финал ЛЧ и теперь благодаря этому все думают что они топ тренеры? По факту же ничего не выиграли, кроме лиги имени ПСЖ)
ЛЧ уже не считается?
+14
0
+14
Ответ Случайно заскочил
Он хотел бы жить на Манчестере и с Пепом Гвардиолой делиться секретами...
А он просто физрук в Баварии, и он, в общем, не бедный парень, кстати, но
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То есть Жозе нет потому что приглашал Абрамович, а Тухеля кто приглашал по мнению нашего "лучшего в мире" руководства?
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Для Челси лучше вернуть Абрамовича
Думаю это уже пройденная история для обеих сторон.
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Ответ vremyanezhdet
Комментарий скрыт
Шта?) победа в лч = кризис?)
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Ответ Леопардер
Почему-то кажется, что в Челси с таким составом Тухель сможет что-то построить. Ребята-то способные там собраны, но без нормального тренера просто носятся по полю все 90 минут, как курица без головы. Им как раз нужен какой-нибудь гик, который из этого хаоса сможет систему сотворить, пусть и не сразу. Реально обидно видеть состав за лярд, который не знает, что с мячом делать, когда соперник более или менее обучен тактически.
А какие там способные ребята собраны? Там пол состава-это игроки чуть выше Кристал Пэласа.
Состав там довольно средний, с кучей неликвида которого нужно ещё будет сбагрить с учётом ФФП
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Ответ Андрей Емельянов
Челси это проект Ромы Абрамовича,кем был клуб до него?Так аристократы.Дело не в тренерах,звездный ПСЖ,лигу только тянет.Хотя МС как исключение из правил.
Скорее наоборот, до Абрамовича Челси был пенсионерами, а за период его правления стал аристократами.
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Летом станет свободным агентом, за других тренеров будут требовать компенсацию их нынешние клубы. А вдруг.... и заиграют
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Ответ Покерный Футбол
Может быть, но мне кажется на данном этапе им нужен больше не тактик, а чёртов мотиватор. Поэтому я хотел бы чтобы до конца сезона позвали Жозе если бы он согласился на такие условия. Потому что как раз большая часть очков потеряна с Фулхэмом, Брентфордом и тд. В матчах с Ливерпулем, Сити, Арсеналом, Астон Виллой, ТТХ все не настолько плохо было, а как соперник не именитый так выходят балду пинать почему то.
Так наоборот же - с серьёзным соперником на адреналине и мотивации получается, а с победами на классе большие проблемы. Для этого и нужен тактик, чтоб было много наработанных вариантов, которыми можно обыгрывать команды попроще. Для побед на классе нужна не мотивация, а этот самый класс.
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Авторы! В заголовке опечатка! Нужно заменить две буквы, чтобы получилось вот так:

«Боули понимает, что при Романе дела у команды шли лучше, чем сейчас»
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Ответ deadjoker
Тодду надо просить прощения и возвращать Томаса. Тренер он хоть и психованный но на порядок сильнее поча
А смысл? Команду, которую знал Том распродали. Там хоть были игроки с намеком на талант. А тут что за порнография?
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Лучше варианта для Челси сейчас не найти
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Ответ QWertY
Лучше варианта для Челси сейчас не найти
точно
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Как? Как?!
Как этот шарлатан уже два раза сливший бундес с БАВАРИЕЙ и Францию с ПСЖ это делает??!!!
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Ответ gPk
А какие там способные ребята собраны? Там пол состава-это игроки чуть выше Кристал Пэласа. Состав там довольно средний, с кучей неликвида которого нужно ещё будет сбагрить с учётом ФФП
Вратари ноунэймы, в защите чукву мукву, идисаси, два опорника по 120 млн, две курицы без головы Стерлинг и Мадрид, Джексон в атаке - такой состав конечно мечта любого тренера.

Один Палмер светлое пятно
Леопард чушь несёт
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Ответ Е.Р.
Как? Как?! Как этот шарлатан уже два раза сливший бундес с БАВАРИЕЙ и Францию с ПСЖ это делает??!!!
В ПСЖ был неплох ,но там был праймовый Ней и Мбаппе
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Ответ vremyanezhdet
Не надо Тухеля. Он перестал разговаривать с командой и жил в своем мире остаток контракта. И вообще, этой команде нужно начать с покупки менеджмента. В своё время Мансити начали с покупки менеджмента Барсы.
После смерти Ганди Тухелю разговаривать не с кем
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Ответ superbro
Но физрук, токсик и бешеный
зато знающий свое дело
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Хороший вариант, надо возвращать.
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Ответ Случайно заскочил
Он хотел бы жить на Манчестере и с Пепом Гвардиолой делиться секретами...
Но физрук, токсик и бешеный
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Тодду надо просить прощения и возвращать Томаса. Тренер он хоть и психованный но на порядок сильнее поча
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Ответ gPk
Тухель на 14 лет старше Нагельсманна. Это раз. Два. Ты так красиво рассказал о его успехах, но промолчал про ковидную ЛЧ где играли в плей-офф по 1 матчу, а на пути ПСЖ была Боруссия, Аталанта (где они отскочили ) , Лейпциг. Вот это успех. Вторая ЛЧ была тоже случайностью. Эмоциональный всплеск команды, который на старте следующего сезона исчез и Челси даже и близко не играл так, как с Тухелем в первые полгода. Ну и тактично умолчал как он умудрился на пару с Почеттино просрать чемпионат Франции. Тактично умолчал как пришёл в Баварию после Нагельсманна, вылетел со всех турниров, ужасно выступал в Бундеслиге, и выиграл чемпионат лишь за счёт везения. А на второй год его уже по сути проиграл. Ну зачем ещё рассказывать о том, что у него в каждом клубе были конфликты то с тренерами, то с руководством.
Откуда в тебе столько ненависти видать на жизнь обижен, Тухель один из топ-тренеров глупо это отрицать
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Ответ SusL1k
ЛЧ уже не считается?
А он все стадии был в Челси?
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Ответ QWertY
Че за бред? Тучель с двумя разными клубами выходил в финал ЛЧ, два раза выходил в финал внутренних кубков с Челси(и то проиграл оба по пенальти), брал трофей с Дортмундом. По твоей логике получается, что тот же Нагельсманн какой то лошок, у которого 0 трофеев с Хоффенхаймом и Лейпцигом…ой а он ведь правда лошок, но почему то топ клубы с ним возятся🤔
Тухель с 2-мя супер топами это сделал. Поч хотя бы с донным ТТХ доходил до финала, это куда сложнее чем с ПСЖ и Челси. Нагель со слабыми клубами показал, какую он игру мог поставить. И с Баварие взял бы трофей, если бы не руководство. Тухель же тренировал только топов, кроме Майнца, но нигде ничего толком не показал.
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