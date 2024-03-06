Сульшер предлагал «МЮ» подписать Холанда: «Это было летом 2018-го – «Юнайтед» отказался, у них было полно отчетов об игроках. Я два сезона работал с Эрлингом в «Мольде» – он просто сокровище»

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Оле-Гуннар Сульшер предлагал «МЮ» подписать Эрлинга Холанда в 2018 году.

«Я работал с ним в «Мольде» в течение двух сезонов. Летом, перед тем как прийти [в «Манчестер Юнайтед»], я связался с клубом и сказал: «Вы должны подписать этого парня, он станет первоклассным игроком». Это было в июне или в июле 2018 года, они отказали – у них было полно отчетов об игроках. Затем я стал временным тренером клуба, и Холанда продали в «Зальцбург».

Я сразу посоветовал клубу купить его, пока у него есть пункт об отступных. Тогда мы знали об этом, никто другой не заплатил бы эти деньги – 20 миллионов евро, это была бы выгодная сделка. Даже несмотря на его связи с Альфи [Холандом], «Манчестер Сити» и «Лидсом».

Тогда клуб решил не соглашаться. Мы никогда не делали предложений и не интересовались им, пока он не начал забивать за «Зальцбург». К тому времени им интересовались дортмундская «Боруссия», «Ювентус» и все остальные. Его отступные все еще были в силе – 60 миллионов евро.

Он не просто отличный парень. Он командный игрок, который, выходя один на один с вратарем, не думает о личной статистике. Он отдаст пас, если кто-то другой может забить стопроцентный гол. Он просто сокровище», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Bet.

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27 комментариев
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Зато от Антони не отказались.
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Ответ Грозовая Тень
Зато от Антони не отказались.
Очевидно, что тогда Эрлинг стоил копейки, а МЮ такое не интересно, а вот соточку выложить ммм
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жаль сульшеру не дали столько же свободы в трансферах как лысому физруку
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В МЮ он бы стал очередным на кого вешали бы всех собак, так что спасибо, что не подписали, и мы увидели как он побил рекорд АПЛ
+24
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Ответ xQcoW
жаль сульшеру не дали столько же свободы в трансферах как лысому физруку
У вас память короткая или вы от балды пишете?
При Оле купили Магу, Фернандеса, Санчо, Биссаку, Диалло, Теллеса, Джеймса, Варана на общую сумму 395 млн. Это типа ни о чем что ли?
При 10Хаге потратили примерно столько же к слову.
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История о том, как Холанду спасли карьеру
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+13
Ответ Покерный Футбол
У вас память короткая или вы от балды пишете? При Оле купили Магу, Фернандеса, Санчо, Биссаку, Диалло, Теллеса, Джеймса, Варана на общую сумму 395 млн. Это типа ни о чем что ли? При 10Хаге потратили примерно столько же к слову.
Вопрос, скольких из них хотел сам Оле? вот Холанда не взяли за копейки, зато 7Хагу всех кого он просит покупают
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В МЮ не та среда и тогда была. В Ман Сити он влился идеально потому что штаб Пепа, партнёры по команде просто изумительные. Организация всех процессов в Ман Сити в n-раз лучше чем в МЮ!
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Ответ Leon Petov
Вопрос, скольких из них хотел сам Оле? вот Холанда не взяли за копейки, зато 7Хагу всех кого он просит покупают
Он просил Де Йонга, Кейна и Кима. Жду скрины с подтверждением, что его хотелки были исполнены великими переговорщиками в руководстве.
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Ответ Waiway
да с чего ты взял, что Холанд туда пошел бы? не собирался он туда идти, вообще, никак. ни туда, ни в другой топ клуб из Мольде он переходить НЕ СОБИРАЛСЯ.
Так речь идёт о 2018 году, когда сам Оле был тренером Мольде. И Оле предлагал МЮ взять Холанда. Думаешь он не знал хочет Эрлинг переходить или нет? затем Холанда взял Зальцбург, Оле уже будучи тренером МЮ вновь предложил взять Холанда, но руководство снова не прислушалось. Прочитай сначала новость целиком.
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Ну слава богу, а то ещё бы одному перспективному карьеру потушили.
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забивал бы сейчас по праздникам у тен Хага
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Холанд прошёлся по острию лезвия, чуть не попав в МЮ )
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Местные комментаторы уже напрочь забыли о том, что агентом тогда у Холланда был Райола
Человек паук, выбивающие неприятные условия для клубов. Холланд то почему в дальнейшем и ушёл в Дортмунд, те согласились на небольшую сумму отступных
И Райола также был агентом Погбы, который выбивал из клуба очередной жирный контракт
Поэтому МЮ не хотел усиления влияния этого агента
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#вернитесульшера
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помню, он его Зениту предлагал во время их очных встреч в ЛЕ. Холанд тогда забил и еще упустил несколько моментов
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Кстати, да, эрлинг помимо прочего ни разу не жадный игрок
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В МЮ он бы зачах и не раскрылся
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Сульшер в интервью ЦСКА то же говорил купите нападающего
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Ну и не было бы топ-форварда Холланда сейчас значит)) Уже бы пылил где-нибудь в Хетафе, забивая десятку за сезон после МЮ вашего
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Ответ madaev
Очевидно, что тогда Эрлинг стоил копейки, а МЮ такое не интересно, а вот соточку выложить ммм
только самому Холланду МЮ интересен не был от слова "совсем"
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Ответ Leon Petov
Вопрос, скольких из них хотел сам Оле? вот Холанда не взяли за копейки, зато 7Хагу всех кого он просит покупают
А скольких из нынешних хотел Тен Хаан? Ну ок Антони провал (пока что). Онану провалом не назовёшь пока.
Вряд ли он настаивал на покупке остальных игроков.
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*здесь может быть ваш коммент об Антони*
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