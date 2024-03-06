Сульшер предлагал «МЮ» подписать Холанда: «Это было летом 2018-го – «Юнайтед» отказался, у них было полно отчетов об игроках. Я два сезона работал с Эрлингом в «Мольде» – он просто сокровище»
Оле-Гуннар Сульшер предлагал «МЮ» подписать Эрлинга Холанда в 2018 году.
«Я работал с ним в «Мольде» в течение двух сезонов. Летом, перед тем как прийти [в «Манчестер Юнайтед»], я связался с клубом и сказал: «Вы должны подписать этого парня, он станет первоклассным игроком». Это было в июне или в июле 2018 года, они отказали – у них было полно отчетов об игроках. Затем я стал временным тренером клуба, и Холанда продали в «Зальцбург».
Я сразу посоветовал клубу купить его, пока у него есть пункт об отступных. Тогда мы знали об этом, никто другой не заплатил бы эти деньги – 20 миллионов евро, это была бы выгодная сделка. Даже несмотря на его связи с Альфи [Холандом], «Манчестер Сити» и «Лидсом».
Тогда клуб решил не соглашаться. Мы никогда не делали предложений и не интересовались им, пока он не начал забивать за «Зальцбург». К тому времени им интересовались дортмундская «Боруссия», «Ювентус» и все остальные. Его отступные все еще были в силе – 60 миллионов евро.
Он не просто отличный парень. Он командный игрок, который, выходя один на один с вратарем, не думает о личной статистике. Он отдаст пас, если кто-то другой может забить стопроцентный гол. Он просто сокровище», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Bet.
При Оле купили Магу, Фернандеса, Санчо, Биссаку, Диалло, Теллеса, Джеймса, Варана на общую сумму 395 млн. Это типа ни о чем что ли?
При 10Хаге потратили примерно столько же к слову.
Человек паук, выбивающие неприятные условия для клубов. Холланд то почему в дальнейшем и ушёл в Дортмунд, те согласились на небольшую сумму отступных
И Райола также был агентом Погбы, который выбивал из клуба очередной жирный контракт
Поэтому МЮ не хотел усиления влияния этого агента
Вряд ли он настаивал на покупке остальных игроков.