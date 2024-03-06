Сульшер предлагал «МЮ» подписать Холанда: «Это было летом 2018-го – «Юнайтед» отказался, у них было полно отчетов об игроках. Я два сезона работал с Эрлингом в «Мольде» – он просто сокровище»

Оле-Гуннар Сульшер предлагал «МЮ» подписать Эрлинга Холанда в 2018 году.

«Я работал с ним в « » в течение двух сезонов. Летом, перед тем как прийти [в «Манчестер Юнайтед»], я связался с клубом и сказал: «Вы должны подписать этого парня, он станет первоклассным игроком». Это было в июне или в июле 2018 года, они отказали – у них было полно отчетов об игроках. Затем я стал временным тренером клуба, и продали в «Зальцбург».

Я сразу посоветовал клубу купить его, пока у него есть пункт об отступных. Тогда мы знали об этом, никто другой не заплатил бы эти деньги – 20 миллионов евро, это была бы выгодная сделка. Даже несмотря на его связи с [Холандом], « » и «Лидсом».

Тогда клуб решил не соглашаться. Мы никогда не делали предложений и не интересовались им, пока он не начал забивать за «Зальцбург». К тому времени им интересовались дортмундская «Боруссия», « » и все остальные. Его отступные все еще были в силе – 60 миллионов евро.

Он не просто отличный парень. Он командный игрок, который, выходя один на один с вратарем, не думает о личной статистике. Он отдаст пас, если кто-то другой может забить стопроцентный гол. Он просто сокровище», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Bet.