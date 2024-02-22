Сульшер готов возглавить «Баварию» до конца сезона в случае увольнения Тухеля

Теги Бавария Оле-Гуннар Сульшер бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Оле-Гуннар Сульшер готов возглавить «Баварию».

Ранее мюнхенский клуб объявил, что тренер Томас Тухель покинет команду по окончании сезона.

Появлялась информация, что в случае более раннего увольнения Тухеля «Бавария» рассматривает вариант назначения Сульшера исполняющим обязанности главного тренера.

Sky Sport сообщает, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» готов возглавить мюнхенцев до конца сезона.

Чемпион Германии идет на втором месте в Бундеслиге, отставая от «Байера» на 8 очков. «Бавария» проиграла три последних матча во всех турнирах.

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36 комментариев
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Очень нравился Сульшер в МЮ
Его манера управления командой, интервью, поведение.
При нём обыграть Сити или Ливерпуль не было чем-то удивительным. При всех его провалах нужно было оставить его и поддержать, а не рекордсмена Хага назначать
+29
-5
+24
Когда то Сульшер украл мечту у немцев в финале ЛЧ, а теперь может возглавить этот клуб, жизнь не предсказуемая штука)
+13
-1
+12
Хочется увидеть атакующий футбол, а не тухелёвщину
+7
0
+7
Ответ QWertY
Магваер, Биссака, Санчоус, Кришти, Де Бек -все эти трансферы прерогатива Сульшера, плюс продление контрактов с Джонсом и Марсьялем и запрет продажи Лингарда Хэму. Но местные хомячки быстро это забыли, еще и то, что он потерял раздевалку и его громили начиная с Ливера 5-0 на Траффорде, заканчивая аутсайдером Уотфордом 4-1. Лучше продолжай следить за Меланой
Кто Бруно купил? А Криша точно Оле хотел?
+6
0
+6
Готов выйти на замену, как в 99м году 😁
+2
0
+2
Рад за рыбака, надеюсь потом обратно в МЮ, лучший тренер в эпоху после сафа
+3
-1
+2
Ответ kaka10
Очень нравился Сульшер в МЮ Его манера управления командой, интервью, поведение. При нём обыграть Сити или Ливерпуль не было чем-то удивительным. При всех его провалах нужно было оставить его и поддержать, а не рекордсмена Хага назначать
А у него разве был провал? В предпоследний сезон заняли второе место, а потом пришёл Роналду и убил атмосферу в раздевалке вместе с авторитетом тренера и наработками
+1
0
+1
не клюёт?...
+1
0
+1
Так то Сульшер в качестве именно временщика может дать результат. Состав то у Баварии отличный, их просто достал Тухлый, придет рыбак будет ходить улыбаться, наладит атмосферу, бавария раскрепоститься и они могут высоко полететь. Главное его дальше не оставлять, потому что что то строить интересное и новое он не умеет на дистанции.
+2
-1
+1
Ответ Zlatan Ibra
Уле красава! Придурковатые владельцы МЮ выгнали Сольскьяера, хотя тот работая на птичьих правах, показывал отличный футбол с теми игроками, которые у него просто были, не скупая эредивизи. Всё у него получится!
А разве не Сульшер брал Санчо за 85 миллионов и Магу за столько же? Это разве называется работать с чем было?
+1
0
+1
Ответ kaka10
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ kaka10
Очень нравился Сульшер в МЮ Его манера управления командой, интервью, поведение. При нём обыграть Сити или Ливерпуль не было чем-то удивительным. При всех его провалах нужно было оставить его и поддержать, а не рекордсмена Хага назначать
Комментарий удален модератором
Ответ sled
Мостовой, между прочим, тоже готов!
между рюмкой*
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Баварию хотят возглавить.
Барселона ищет замену.
Как же это по разному звучит.
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Ответ Мексиканская песня
А Роналду - в Баварию.
роналду с месси уже отработанный материал
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Ответ Johnny Mnemonik
Ты реально считаешь Сульшера лучше Тен Хаага ?)
Сульшер обоятельный и был умным футболистом! А Тен Хаг противный ужасно и Криша унижал!!!
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Сольскьяер!
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Я как болелщик Ливерпуля хочу сказать,что МЮ был как никогда опасен(за последние наверное 10 лет) так это,как раз перед увольнением Сульшера,я еще вздохнул тогда с облегчением,думаю вот молодцы,еще лет на 10 из конкуренции выпадут...
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ну сульшер по-любому лучше моура или конте
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Не надо! У меня от него флешбэки из 99-го начинаются 😁
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Мостовой, между прочим, тоже готов!
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Пранк который затянулся .
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И после карьеры футболиста исполняет функции суперзапасного.
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У Баварцев Стокгольмсктй синдром))
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Может случится такое что Сульшер станется на постоянной основе) такое он уже проделывал в МЮ)
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А Роналду - в Баварию.
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Опыт работы есть, хоть и небольшой
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