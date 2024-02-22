Сульшер готов возглавить «Баварию» до конца сезона в случае увольнения Тухеля
Оле-Гуннар Сульшер готов возглавить «Баварию».
Ранее мюнхенский клуб объявил, что тренер Томас Тухель покинет команду по окончании сезона.
Появлялась информация, что в случае более раннего увольнения Тухеля «Бавария» рассматривает вариант назначения Сульшера исполняющим обязанности главного тренера.
Sky Sport сообщает, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» готов возглавить мюнхенцев до конца сезона.
Чемпион Германии идет на втором месте в Бундеслиге, отставая от «Байера» на 8 очков. «Бавария» проиграла три последних матча во всех турнирах.
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Его манера управления командой, интервью, поведение.
При нём обыграть Сити или Ливерпуль не было чем-то удивительным. При всех его провалах нужно было оставить его и поддержать, а не рекордсмена Хага назначать
Барселона ищет замену.
Как же это по разному звучит.