Сульшер готов возглавить «Баварию» до конца сезона в случае увольнения Тухеля

Оле-Гуннар Сульшер готов возглавить «Баварию».

Ранее мюнхенский клуб объявил, что тренер покинет команду по окончании сезона.

Появлялась информация, что в случае более раннего увольнения Тухеля «Бавария» рассматривает вариант назначения исполняющим обязанности главного тренера.

Sky Sport сообщает, что бывший тренер « » готов возглавить мюнхенцев до конца сезона.

Чемпион Германии идет на втором месте в Бундеслиге, отставая от «Байера» на 8 очков. « » проиграла три последних матча во всех турнирах.

Что не так с «Баварией»