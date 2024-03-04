Холанд – рекордсмен «Ман Сити» по результативным действиям против «МЮ» в АПЛ – 6+3
Эрлинг Холанд забил гол в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:1).
Форвард совершил больше всего результативных действий (6 мячей и 3 ассиста в 4 играх) среди игроков «Манчестер Сити» во встречах против «красных дьяволов» в истории Премьер-лиги.
В манкунианском дерби первого круга текущего турнира (3:0) Холанд сделал дубль.
Холанд забил 80 мячей в 84 играх за «Ман Сити». В АПЛ у Эрлинга 54 гола за 57 матчей
Казалось бы, норвежец Оле главный тренер, момент идеальный для приглашения. Бери Холанда, и у тебя топ нап на годы вперед.
В теперь мячи из сетки после его ударов вынимают…
А теперь представь что выберет адекватный футболист на переспективу:
1) Реально сильный и слаженный на тот момент клуб, который уже брал АПЛ и у которого реальные перспективы на ЛЧ и один из самых (если не самый) сильных тренеров современности и в целом в составе гораздо меньше слабых мест
2) Клуб который уже долго находится в кризисе и на этапе перестройки. С крайне неоптимальным и плохо сбалансированным составом, который даже не каждый год попадает в ЛЧ, не берёт АПЛ, а на тренерском мостике чехарда перманентная.
Ну и чтобы ты сам выбрал, ответь честно?
Манчестер Сити это не тебе Брайтон и даже в плане предложенной зарплаты не уступит МЮ. Поэтому никаких преимуществ у МЮ перед МС не было.