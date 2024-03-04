Холанд – рекордсмен «Ман Сити» по результативным действиям против «МЮ» в АПЛ – 6+3

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил гол в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Форвард совершил больше всего результативных действий (6 мячей и 3 ассиста в 4 играх) среди игроков «Манчестер Сити» во встречах против «красных дьяволов» в истории Премьер-лиги.

В манкунианском дерби первого круга текущего турнира (3:0) Холанд сделал дубль.

Холанд забил 80 мячей в 84 играх за «Ман Сити». В АПЛ у Эрлинга 54 гола за 57 матчей

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31 комментарий
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Я не перестаю удивляться, как бездарный менеджмент МЮ профукал в свое время Холанда.
Казалось бы, норвежец Оле главный тренер, момент идеальный для приглашения. Бери Холанда, и у тебя топ нап на годы вперед.
В теперь мячи из сетки после его ударов вынимают…
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+30
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
да как сказать. я бы вчерашний красивый гол Рэшфорда на десяток самых корявых поменял)
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Пипец, и это всего за два года
+19
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хозяин Манчестер юнайтед.
+17
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+13
Холанд отомтсил за отца и заодно стал владельцем МЮ:)
+17
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+12
Ответ Maasd4m
Я не перестаю удивляться, как бездарный менеджмент МЮ профукал в свое время Холанда. Казалось бы, норвежец Оле главный тренер, момент идеальный для приглашения. Бери Холанда, и у тебя топ нап на годы вперед. В теперь мячи из сетки после его ударов вынимают…
В момент того, как Холландом реально интересовался МЮ, к нему уже был и реальный интерес от МС.
А теперь представь что выберет адекватный футболист на переспективу:
1) Реально сильный и слаженный на тот момент клуб, который уже брал АПЛ и у которого реальные перспективы на ЛЧ и один из самых (если не самый) сильных тренеров современности и в целом в составе гораздо меньше слабых мест
2) Клуб который уже долго находится в кризисе и на этапе перестройки. С крайне неоптимальным и плохо сбалансированным составом, который даже не каждый год попадает в ЛЧ, не берёт АПЛ, а на тренерском мостике чехарда перманентная.

Ну и чтобы ты сам выбрал, ответь честно?
Манчестер Сити это не тебе Брайтон и даже в плане предложенной зарплаты не уступит МЮ. Поэтому никаких преимуществ у МЮ перед МС не было.
+11
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+11
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Так он же не десятка, что бы красоту наводить.
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+9
а у меня одного все позеленело? ребрендинг? видимо, Спортц испугался разноцветного лого и заменил на зелепню.
+8
-3
+5
А чего спорц зеленый стал? И шрифты начала века.
+6
-2
+4
Ответ Maasd4m
Я не перестаю удивляться, как бездарный менеджмент МЮ профукал в свое время Холанда. Казалось бы, норвежец Оле главный тренер, момент идеальный для приглашения. Бери Холанда, и у тебя топ нап на годы вперед. В теперь мячи из сетки после его ударов вынимают…
Может, оно и к лучшему сложилось для Халанда? Неизвестно, как бы его карьера сложилась попади он в молодости в МЮ
+3
0
+3
Ответ Maasd4m
Я не перестаю удивляться, как бездарный менеджмент МЮ профукал в свое время Холанда. Казалось бы, норвежец Оле главный тренер, момент идеальный для приглашения. Бери Холанда, и у тебя топ нап на годы вперед. В теперь мячи из сетки после его ударов вынимают…
Ни факт что в МЮ с их бардаком во всех направлениях он бы забивал столько
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Отец гордится тобой
+2
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Ответ GibsonFlyingV
Мне он все равно не нравится, сильно ограниченный игрок. Для Пепа значимые игроки формации Бернарду, Гюндогана, Фодена, Родри, а подобные кадры второстепенны. Он вчера матч вхолостую отбегал, сам создать ничего не может
Но свое дело знает на сто процентов. Именно про таких говорил Брюс Ли - отрабатывает один удар тыщу раз
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Ответ Любезный Коссутий
так ОГС же в интервью рассказывал, что Хааланд был его приоритетной целью, но по какой-то причине его отказались покупать. а потом, вместо него, появился Роналду..
В интернетах распространяется слух о том, что сделку продолбал Мерто. Не знаю насколько это близко к реальности - но я вообще не удивлюсь если это окажется правдой
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"Мстит" за отца )
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Ответ GibsonFlyingV
Мне он все равно не нравится, сильно ограниченный игрок. Для Пепа значимые игроки формации Бернарду, Гюндогана, Фодена, Родри, а подобные кадры второстепенны. Он вчера матч вхолостую отбегал, сам создать ничего не может
89 голов за 93 матча 👍
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Ответ Barsenoga
Попробывал бы он сделать хотя бы одно результативное действие в эль класико где рекордсменом является мой несравненый лое месси с большим отрывом.
Ну да, ведь твой лое меси с 18 года 0 голевых действий в 9 матчах против Реала))
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Ответ Montenegro Serbian
В момент того, как Холландом реально интересовался МЮ, к нему уже был и реальный интерес от МС. А теперь представь что выберет адекватный футболист на переспективу: 1) Реально сильный и слаженный на тот момент клуб, который уже брал АПЛ и у которого реальные перспективы на ЛЧ и один из самых (если не самый) сильных тренеров современности и в целом в составе гораздо меньше слабых мест 2) Клуб который уже долго находится в кризисе и на этапе перестройки. С крайне неоптимальным и плохо сбалансированным составом, который даже не каждый год попадает в ЛЧ, не берёт АПЛ, а на тренерском мостике чехарда перманентная. Ну и чтобы ты сам выбрал, ответь честно? Манчестер Сити это не тебе Брайтон и даже в плане предложенной зарплаты не уступит МЮ. Поэтому никаких преимуществ у МЮ перед МС не было.
МЮ благодаря Сульшеру был в курсе Эрлинга и в теории мог перехватить его перед переходом в РБ Зальцбург. Тогда Сити им еще не интересовался
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Ответ Любезный Коссутий
да. до наших с тобой Лео и Кришти, ему как до Китая на четвереньках 😎
Да это местный хейтер Холланда))
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Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
да. до наших с тобой Лео и Кришти, ему как до Китая на четвереньках 😎
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Ответ Alon Raven
Месси создавал по 2+ момента в ПСЖ для Мбаппе в каждом матче. В иных случаях десяток мог создать. Сколько было реализовано? У Холанда невероятный процент завершений. Ведь обычно нападающие даже 20% не реализуют.
Что там Месси создавал? Закидушки что-ли? Очень смешно, вот он ушёла Мбаппе только больше забивать стал, может не было ничего чудесногов его закидушках?
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Холланд просто супер топ, его статистика говорит сама за себя, а МЮ просто последние дурачки что упустили такого топа а потратили 500 млн на всяких Антони за 100 млн 🤡
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