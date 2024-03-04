Холанд – рекордсмен «Ман Сити» по результативным действиям против «МЮ» в АПЛ – 6+3

забил гол в матче 27-го тура с « » (3:1).

Форвард совершил больше всего результативных действий (6 мячей и 3 ассиста в 4 играх) среди игроков « » во встречах против «красных дьяволов» в истории Премьер-лиги.

В манкунианском дерби первого круга текущего турнира (3:0) Холанд сделал дубль.

Холанд забил 80 мячей в 84 играх за «Ман Сити». В АПЛ у Эрлинга 54 гола за 57 матчей