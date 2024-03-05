Пеп о Фодене: «Для Фила давление – это дать пресс-конференцию о последней прочитанной книге. Он любит футбол, живет им и станет легендарным игроком»
Пеп Гвардиола назвал Филипа Фодена лучшим игроком сезона в «Манчестер Сити».
«Он любит футбол. Он живет игрой. Он из тех людей, которым нравится играть.
Он станет легендарным игроком уже благодаря матчам, минутам, голам и титулам, полученным в столь молодом возрасте. К тому же он местный [воспитанник], поэтому связь с болельщиками невероятна.
Он лучший игрок сезона – при всем уважении к другим невероятным игрокам, никто в этом сезоне не сыграл для нас столь же решающей роли, как он.
Когда я пришел [в клуб], ему было 17 или 18 лет, но в нем уже что-то было. Он живет ради футбола. Давление на Фила – это если бы ему пришлось давать пресс-конференцию о последней книге, которую он прочитал. Но он любит футбол», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Вы ожидаете большего, понятно. Но поражения на турнирах были при равной игре.
Причем относительно среднее выступление за сборную можно спихнуть на то ,что у тебя слабая сборная как у Холланда например ,но уж точно не когда ты выступаешь за сборную Англии
Эпик был, когда Леброн написал от руки свой вариант составов на МВЗ, и сделал 16 орфографических ошибок в фамилиях!!!! Надеюсь, Фоден пообразованней его будет:)
Ещё как то Евро держится благодаря высокому уровню практически всех сборных. И то, сейчас в любой из топ 3 лиг уровень футбола даже середняков порядком выше.
Вспоминаю сразу после финала ЧМ игру АПЛ между ВХЮ и ещё кем то - это был глоток свежего воздуха после месяца ватоката на ЧМ