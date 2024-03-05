Пеп о Фодене: «Для Фила давление – это дать пресс-конференцию о последней прочитанной книге. Он любит футбол, живет им и станет легендарным игроком»

Пеп Гвардиола назвал Филипа Фодена лучшим игроком сезона в «Манчестер Сити».

«Он любит футбол. Он живет игрой. Он из тех людей, которым нравится играть.

Он станет легендарным игроком уже благодаря матчам, минутам, голам и титулам, полученным в столь молодом возрасте. К тому же он местный [воспитанник], поэтому связь с болельщиками невероятна.

Он лучший игрок сезона – при всем уважении к другим невероятным игрокам, никто в этом сезоне не сыграл для нас столь же решающей роли, как он.

Когда я пришел [в клуб], ему было 17 или 18 лет, но в нем уже что-то было. Он живет ради футбола. Давление на – это если бы ему пришлось давать пресс-конференцию о последней книге, которую он прочитал. Но он любит футбол», – сказал главный тренер « ».