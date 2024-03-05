Пеп о Фодене: «Для Фила давление – это дать пресс-конференцию о последней прочитанной книге. Он любит футбол, живет им и станет легендарным игроком»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Филип Фоден Футбол

Пеп Гвардиола назвал Филипа Фодена лучшим игроком сезона в «Манчестер Сити».

«Он любит футбол. Он живет игрой. Он из тех людей, которым нравится играть.

Он станет легендарным игроком уже благодаря матчам, минутам, голам и титулам, полученным в столь молодом возрасте. К тому же он местный [воспитанник],  поэтому связь с болельщиками невероятна.

Он лучший игрок сезона – при всем уважении к другим невероятным игрокам, никто в этом сезоне не сыграл для нас столь же решающей роли, как он.

Когда я пришел [в клуб], ему было 17 или 18 лет, но в нем уже что-то было. Он живет ради футбола. Давление на Фила – это если бы ему пришлось давать пресс-конференцию о последней книге, которую он прочитал. Но он любит футбол», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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32 комментария
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Взял и опустил Фодена, намекнув, что он не образованный и тупой :)
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+36
Не Антони конечно, но тоже неплох
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+21
Ответ vagntrito
фоден, биллингем, кейн , сака.... про каждого говорят лучший , великий итд., но как только начинается стадия плейофф чемпионата мира или европы , то все тащеры растворяются на поле.
А что, главное мерило мастерства игрока - это выступления за сборную?
+8
0
+8
Ответ rusik krasav4ik
Библиотекарь Фил
Библиофил
+8
-1
+7
Ответ ta-tosha
Взял и опустил Фодена, намекнув, что он не образованный и тупой :)
А то все остальные футболисты и спортсмены в целом учёными степенями щеголяют. Рамос вон вообще только в 29 среднюю школу окончил🤓
+7
-3
+4
Библиотекарь Фил
+3
0
+3
Больше Фила
+2
0
+2
Ответ vagntrito
ну раз фодена сравнивают с месси , а кейна называют идеальным нападающим, сака лучшим в мире вингером , то да , вполне серьёзно. и где эти джентельмены были против итальянцев и французов? главное чашка , а эти топари пока всё проигрывают.
То есть до получения чашки Месси не был великим, а после получения Энцо Фернандес им стал? Или вот Альварес - у него есть практики все титулы мирового футбола, но не это делает его топом
+3
-1
+2
Ответ vagntrito
фоден, биллингем, кейн , сака.... про каждого говорят лучший , великий итд., но как только начинается стадия плейофф чемпионата мира или европы , то все тащеры растворяются на поле.
Вы это серьёзно? С точки зрения результатов это лучшая сборная Англии за 50 лет, они проигравшая только два матча на двух последних финальных турнирах: финал итальянцам на ЧЕ и четвертьфинал французам на ЧМ. С таким то тренером и Харри в защите.
+2
0
+2
Правильно охарактеризовал юмор Пера какой-то британский журналист - это юмор стоматолога)
+1
0
+1
Ответ vagntrito
ну раз фодена сравнивают с месси , а кейна называют идеальным нападающим, сака лучшим в мире вингером , то да , вполне серьёзно. и где эти джентельмены были против итальянцев и французов? главное чашка , а эти топари пока всё проигрывают.
Не согласен, их результат в среднем за 3-4 последние года (то есть с появления Сака и Фодена в сборной) лучше, чем у французов и испанцев, да и вообще любой сборной, кроме Аргентины.
Вы ожидаете большего, понятно. Но поражения на турнирах были при равной игре.
+1
0
+1
Ответ vagntrito
фоден, биллингем, кейн , сака.... про каждого говорят лучший , великий итд., но как только начинается стадия плейофф чемпионата мира или европы , то все тащеры растворяются на поле.
Надо пепу в сборную Англии
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Ответ ta-tosha
как по мне, давать сейчас ЗМ за ЧМ - верх кринжа
Это бОльший кринж, чем Кринж
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Ответ ta-tosha
С момента введения правила Босманна - турниры сборных перестали диктовать тренды и превратились в унылое зрелище, где ходят пешком и катают вату. Особенно некогда трендовый ЧМ. Ещё как то Евро держится благодаря высокому уровню практически всех сборных. И то, сейчас в любой из топ 3 лиг уровень футбола даже середняков порядком выше. Вспоминаю сразу после финала ЧМ игру АПЛ между ВХЮ и ещё кем то - это был глоток свежего воздуха после месяца ватоката на ЧМ
Это безусловно так. Поэтому кажется, что на крупных турнирах надо искать интриги в другом. Вечные соперничества, последний турнир какого-нибудь игрока, политические подтексты, судьба ЗМ — как варианты. Тогда снова становится интересно, пусть и футбол уровнем ниже.
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Ответ Tomas Nepotrebko
А что, главное мерило мастерства игрока - это выступления за сборную?
Ну да.Все легендарные футболисты отлично выступали за сборную.Месси/Марадонна/Пеле/Роналдиньо/Зидан/Кройфф /Ван Бастен.
Причем относительно среднее выступление за сборную можно спихнуть на то ,что у тебя слабая сборная как у Холланда например ,но уж точно не когда ты выступаешь за сборную Англии
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Ответ vagntrito
фоден, биллингем, кейн , сака.... про каждого говорят лучший , великий итд., но как только начинается стадия плейофф чемпионата мира или европы , то все тащеры растворяются на поле.
Сборная Англии в нынешней формации в целом штука странная. Но невзрачная игра за сборную не означает что игроки не топового уровня. Они свой класс в АПЛ ,ЛЛ и ЛЧ показывают
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Ответ ta-tosha
У сегодняшней молодежи не все так запущено, после появления интернета многие занимаются самообразованием. Но Фоден явно не из их числа, у него на лице написано, что единственная книга, которую он прочитал - альфабет. Дальше был только Инстаграм и Фейсбук:) Эпик был, когда Леброн написал от руки свой вариант составов на МВЗ, и сделал 16 орфографических ошибок в фамилиях!!!! Надеюсь, Фоден пообразованней его будет:)
Ну там семья такая, судя по всему. Вывод сей сделал из поведения его матери.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А то все остальные футболисты и спортсмены в целом учёными степенями щеголяют. Рамос вон вообще только в 29 среднюю школу окончил🤓
У сегодняшней молодежи не все так запущено, после появления интернета многие занимаются самообразованием. Но Фоден явно не из их числа, у него на лице написано, что единственная книга, которую он прочитал - альфабет. Дальше был только Инстаграм и Фейсбук:)
Эпик был, когда Леброн написал от руки свой вариант составов на МВЗ, и сделал 16 орфографических ошибок в фамилиях!!!! Надеюсь, Фоден пообразованней его будет:)
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Ответ rigobersong
Воспитанник Фоден на тотальном классе деклассировал наемников маню, вот что значит великий клуб, а не денежный мешок из пригорода:)
Великий денежный мешок
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Ответ Barsenoga
Чтобы стать легендарным игроком нужно выграть чемпионат мира и 8 золотых мячей либо над тобой будут смеятся как сейчас над роналдой.
Серьезно, а если этого ещё очень долго не смогут повторить?
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Ну когда футболист в 23 года имеет в АПЛ такую статистику, то он уже может и не легендарный, но уже явно не простой игрок)
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С момента введения правила Босманна - турниры сборных перестали диктовать тренды и превратились в унылое зрелище, где ходят пешком и катают вату. Особенно некогда трендовый ЧМ.
Ещё как то Евро держится благодаря высокому уровню практически всех сборных. И то, сейчас в любой из топ 3 лиг уровень футбола даже середняков порядком выше.
Вспоминаю сразу после финала ЧМ игру АПЛ между ВХЮ и ещё кем то - это был глоток свежего воздуха после месяца ватоката на ЧМ
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