Фоден о словах Пепа про него и Месси: «Не может быть! Никого нельзя сравнивать с Лео – он сам по себе, в своем мире. Но слышать такое очень приятно»

Фил Фоден оценил слова Пепа Гвардиолы, который сравнил его с Лео Месси.

Главный тренер «Манчестер Сити» сказал: «Я встретил лучшего игрока после . Не хочу сравнивать, Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи».

«Не может быть! Никого нельзя сравнивать с Месси – он сам по себе, в своем собственном мире. Но слышать такое от тренера очень приятно», – сказал Фоден.

В этом сезоне Фоден забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за « ». Полную статистику 23-летнего игрока можно изучить здесь.

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