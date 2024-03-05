Фоден о словах Пепа про него и Месси: «Не может быть! Никого нельзя сравнивать с Лео – он сам по себе, в своем мире. Но слышать такое очень приятно»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Интер Майами Филип Фоден Футбол

Фил Фоден оценил слова Пепа Гвардиолы, который сравнил его с Лео Месси.

Главный тренер «Манчестер Сити» сказал: «Я встретил лучшего игрока после Месси. Не хочу сравнивать, Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи».

«Не может быть! Никого нельзя сравнивать с Месси – он сам по себе, в своем собственном мире. Но слышать такое от тренера очень приятно», – сказал Фоден.

В этом сезоне Фоден забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за «Ман Сити». Полную статистику 23-летнего игрока можно изучить здесь

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23 комментария
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На уровень Месси никто не выйдет в скором времени. Был лучшим бомбардиром, ассистентом, дриблером и т.д. Так что такого гения мы больше не увидим
+62
-5
+57
Ответ Alisson Nunez
На уровень Месси никто не выйдет в скором времени. Был лучшим бомбардиром, ассистентом, дриблером и т.д. Так что такого гения мы больше не увидим
Месси в возрасте Фодена - это Холанд+Фоден+Бернарду и + еще кто-то)
+63
-7
+56
Шах и мат обожателям пахового чесуна.
+40
-8
+32
Фоден сейчас лучший нападающий Сити. Родри, Де Брюйне и он - залог побед, остальные на второстепенных ролях.
+22
-1
+21
Ответ Lycerae
Фоден сейчас лучший нападающий Сити. Родри, Де Брюйне и он - залог побед, остальные на второстепенных ролях.
Я бы еще Бернарду добавил, пусть его роль и не так очевидна.
+16
-1
+15
Никто никогда не говорит про Роналду, что никого нельзя с ним сравнивать. И многие говорят такое про Месси. Это весьма показательно, я считаю)
+15
-2
+13
Фоден потрясно играет конечно, молодец.
+13
-1
+12
Ответ Hans Castorp
Комментарий скрыт
То есть, Пеп поменял Холанна, чтобы рекорд Месси устоял? А в голову не приходило, что заменил, чтобы дать отдохнуть или чтобы не получил травму? Пеп выиграл ЛЧ, так что победителей не судят.
+14
-3
+11
что себе позволяет этот очередной некрасивый аргентинец)
+9
-1
+8
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Я бы еще Бернарду добавил, пусть его роль и не так очевидна.
Де Брюйне, Фоден, Родри, Бернарду + Холанд в хороший день и Альварез на замене это просто нечестно
+9
-1
+8
Сейчас местные "эксперты" объяснят что Фоден в футболе не разбирается. И конечно поноют о "липовых" ЗМ.
+7
0
+7
Месси улетел в Infinity.. Геша остался для разборок с фанатами Шабаба.. А-ха-ха-ха.. 🎸🥚🥚
+4
0
+4
Ответ Hans Castorp
Комментарий скрыт
Пеп Халанда в прошлом сезоне практически в каждом матче менял, когда результат был добыт
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0
+4
Ответ Hans Castorp
Комментарий скрыт
Чтобы верить в такую чушь, надо быть гением.
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Лео Месси величайший футболист современности! 🐐🇦🇷
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Фоден и Сака большой залог на будущее для Англии. Таких вингеров сейчас ни у одной сборной нет.
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Аргентинцы они такие...
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