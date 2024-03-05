Фоден о словах Пепа про него и Месси: «Не может быть! Никого нельзя сравнивать с Лео – он сам по себе, в своем мире. Но слышать такое очень приятно»
Фил Фоден оценил слова Пепа Гвардиолы, который сравнил его с Лео Месси.
Главный тренер «Манчестер Сити» сказал: «Я встретил лучшего игрока после Месси. Не хочу сравнивать, Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи».
«Не может быть! Никого нельзя сравнивать с Месси – он сам по себе, в своем собственном мире. Но слышать такое от тренера очень приятно», – сказал Фоден.
В этом сезоне Фоден забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за «Ман Сити». Полную статистику 23-летнего игрока можно изучить здесь.
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