Часть игроков «МЮ» обеспокоена из-за нагрузок тен Хага и считает, что они ведут к травмам (MEN)
Нагрузки Эрика тен Хага в «МЮ», возможно, приводят к росту числа травмированных.
Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что после 62 игр в прошлом сезоне интенсивность тренировок слишком велика, а нагрузки способствуют росту числа травмированных в команде, сообщает Мanchester Evening News.
В «МЮ» зафиксировали 47 случаев травм и болезней в этом сезоне. Девять игроков вынужденно отсутствовали во время манчестерского дерби с «Манчестер Сити» (1:3).
Отметим, что только Диогу Далот, Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо не пропускали матчи из-за травм в этом сезоне.