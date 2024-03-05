Часть игроков «МЮ» обеспокоена из-за нагрузок тен Хага и считает, что они ведут к травмам (MEN)

Нагрузки Эрика тен Хага в «МЮ», возможно, приводят к росту числа травмированных.

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что после 62 игр в прошлом сезоне интенсивность тренировок слишком велика, а нагрузки способствуют росту числа травмированных в команде, сообщает Мanchester Evening News.

В «МЮ» зафиксировали 47 случаев травм и болезней в этом сезоне. Девять игроков вынужденно отсутствовали во время манчестерского дерби с «Манчестер » (1:3).

Отметим, что только , и не пропускали матчи из-за травм в этом сезоне.