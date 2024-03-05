Часть игроков «МЮ» обеспокоена из-за нагрузок тен Хага и считает, что они ведут к травмам (MEN)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Диогу Далот Алехандро Гарначо Футбол

Нагрузки Эрика тен Хага в «МЮ», возможно, приводят к росту числа травмированных.

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что после 62 игр в прошлом сезоне интенсивность тренировок слишком велика, а нагрузки способствуют росту числа травмированных в команде, сообщает Мanchester Evening News.

В «МЮ» зафиксировали 47 случаев травм и болезней в этом сезоне. Девять игроков вынужденно отсутствовали во время манчестерского дерби с «Манчестер Сити» (1:3).

Отметим, что только Диогу Далот, Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо не пропускали матчи из-за травм в этом сезоне. 

 

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9 комментариев
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Смотря на их "игру" впечатление что люди вообще не тренируются, либо делают это в разных вселенных. Удивительно, как команда в которой многие игроки вместе уже не один год, может быть настолько без взаимопонимания на поле
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Что за уродский шрифт в заголовках? И зеленый цвет максимально противный глазу.
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Какие там тренировки если второй тайм Юнайтед почти всегда выдыхается и проваливает?
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🦍 тоже не пропускал. если не считать сборную
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Тен Хаг по конспектам Магата начал работать
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Ответ Трент Резнор
Тен Хаг по конспектам Магата начал работать
Учитывая то, что обычный результат Магата - выход в пердив, это так
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Ответ градус ненависти
Учитывая то, что обычный результат Магата - выход в пердив, это так
Он пробовал по-хорошему, но в итоге принёс флюгегехаймен.
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Что за нагрузки такие? Травмы получают, а результата нет
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