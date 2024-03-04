Хави получил 15 карточек с ноября 2021 года – больше остальных тренеров Ла Лиги

Теги Барселона Атлетик Хави Ла Лига судьи Алехандро Эрнандес Эрнандес Рональд Араухо Футбол

Хави оказался самым недисциплинированным тренером в Ла Лиге.

Сегодня возглавляющий «Барселону» специалист был предупрежден за споры с судьей в конце первого тайма матча с «Атлетиком» (0:0).

Он остался недоволен тем, что Алехандро Эрнандес Эрнандес показал защитнику Рональду Араухо желтую за срыв атаки.

Теперь на счету Хави 15 карточек за время работы в «блаугране» (с ноября 2021 года) – больше, чем у любого другого тренера в Ла Лиге.

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37 комментариев
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15 карточек не каждый футболист за такой период получает
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-2
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А тренировать так и не научился.
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Ответ Алланур
15 карточек не каждый футболист за такой период получает
у Бензема за 14 сезонов в Реале карточек меньше))
+17
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Когда Хави был игроком, он был ябедой. Все время жаловался судьям и бегал вокруг них.
Сейчас та же ситуация, но у бровки поля 😁
+16
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+12
Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример»
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+12
Ответ VuNePonimaete
Какой же Хави недисциплинированный
неквалифицированный* 😂
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Ответ Алланур
15 карточек не каждый футболист за такой период получает
Я думаю даже в Атлетико никто столько не получил за этот период)))
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Вот и вся его работа в Барсе в этом сезоне!
За весь матч Левандовски ни разу не зацепился за вынос, ни то что бы зацепился, он даже не выиграл ни один вверх, хотя бы просто в сторону, но он все равно играет. До конца матча осталось 30 секунд, а Араухо и Мартинес между собой играют у своих ворот. 16 летний пацан единственный в команде сегодня старался сделать хоть что-то. Зато владение 61% и вот это и есть ДНК и Доминация. Как же это надоело, просто нет слов. Про мед штаб который привёл Хави вообще молчу, это что-то с чем-то. "Я знаю как заставить бегать Месси и Суарес", а на деле у него Левандовски весь матч стоит как дерево.
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Ну Хави в этом точно не виноват, просто у него ДНК такое, «барселоновское»
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Чапи понял что не может давить на Реал и начал оказывать давление на судей.
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Хави только и умеет, что - ныть!!!

Очень противный человек. Игроком был мерзким.. а стал тренером, вообще стал нудным 🤦🏻‍♂️
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С судьями спорить, не команду тренировать.
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0
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Когда Хави был игроком, он был ябедой. Все время жаловался судьям и бегал вокруг них. Сейчас та же ситуация, но у бровки поля 😁
Так Иттуральде или кто говорил
Что он даже по очевидным аутам спорил, чуть ли не по каждому 😂 главным болтуном называли
+5
-2
+3
ржу🤣🤣

и этот 🤡 что-то в адрес великого Жозе вякал
+8
-7
+1
Ответ Старик Стариканов
Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример»
В то же время Хави:

https://www.sports.ru/amp/news/1115751036-xavi-vykriknul-oskorblenie-v-adres-sudi-posle-nezaschitannogo-fola-na-/
+1
0
+1
Ответ King_X
Так Иттуральде или кто говорил Что он даже по очевидным аутам спорил, чуть ли не по каждому 😂 главным болтуном называли
У него вроде даже был сезон когда он получил 5-6 желтых за сезон из-за споров с арбитрами
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Хетафе начал присматриваться к Хави, такой тренер вписался бы идеально в их статистику
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Не каждый игрок столько за 2 года получает карточек
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Какой же Хави недисциплинированный
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«Автор новости, я срал на твою ####### мать» - Хави
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Ответ Роман
А тренировать так и не научился.
Чемпион Испании, а тренировать не научился. Какой же бред тут пишут, мдэ.
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Ответ ML26
Ди Матео ЛЧ выиграл, он умеет тренировать?
Да, но причем тут лч вообще? Лч и чемпионат это совсем разное.
Лучше бы про райкарда написал хотя бы.
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Ответ Айрат Ситдиков
Да, но причем тут лч вообще? Лч и чемпионат это совсем разное. Лучше бы про райкарда написал хотя бы.
Райкард взял и 2 ЛЛ, и ЛЧ, на минуточку.
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Жду его прессуху.Там он будет предельно вежлив и импативен к судейству.)Ныть не будет,это будет конструктивная критика.
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Ответ VuNePonimaete
Какой же Хави недисциплинированный
Нагеленный и слишком скользкий 😁
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Это позор, позор, - отреагировал карточный чемпион
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Ответ VuNePonimaete
у Бензема за 14 сезонов в Реале карточек меньше))
Даже поискал ради любопытства у него даже с учетом кубка Испании 11 желтых за 14 лет в Мадриде
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При мне бы такой фигни не было.
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Ответ Ramindze
У него за карьеру игрока наверное было меньше.
60 желтых за карьеру
И две вторых желтых
Ну есть еще время у него наверстать
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