Хави получил 15 карточек с ноября 2021 года – больше остальных тренеров Ла Лиги

Хави оказался самым недисциплинированным тренером в Ла Лиге.

Сегодня возглавляющий «Барселону» специалист был предупрежден за споры с судьей в конце первого тайма матча с « » (0:0).

Он остался недоволен тем, что показал защитнику желтую за срыв атаки.

Теперь на счету 15 карточек за время работы в «блаугране» (с ноября 2021 года) – больше, чем у любого другого тренера в .