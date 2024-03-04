Хави получил 15 карточек с ноября 2021 года – больше остальных тренеров Ла Лиги
Хави оказался самым недисциплинированным тренером в Ла Лиге.
Сегодня возглавляющий «Барселону» специалист был предупрежден за споры с судьей в конце первого тайма матча с «Атлетиком» (0:0).
Он остался недоволен тем, что Алехандро Эрнандес Эрнандес показал защитнику Рональду Араухо желтую за срыв атаки.
Теперь на счету Хави 15 карточек за время работы в «блаугране» (с ноября 2021 года) – больше, чем у любого другого тренера в Ла Лиге.
Сейчас та же ситуация, но у бровки поля 😁
За весь матч Левандовски ни разу не зацепился за вынос, ни то что бы зацепился, он даже не выиграл ни один вверх, хотя бы просто в сторону, но он все равно играет. До конца матча осталось 30 секунд, а Араухо и Мартинес между собой играют у своих ворот. 16 летний пацан единственный в команде сегодня старался сделать хоть что-то. Зато владение 61% и вот это и есть ДНК и Доминация. Как же это надоело, просто нет слов. Про мед штаб который привёл Хави вообще молчу, это что-то с чем-то. "Я знаю как заставить бегать Месси и Суарес", а на деле у него Левандовски весь матч стоит как дерево.
Очень противный человек. Игроком был мерзким.. а стал тренером, вообще стал нудным 🤦🏻♂️
Что он даже по очевидным аутам спорил, чуть ли не по каждому 😂 главным болтуном называли
и этот 🤡 что-то в адрес великого Жозе вякал
https://www.sports.ru/amp/news/1115751036-xavi-vykriknul-oskorblenie-v-adres-sudi-posle-nezaschitannogo-fola-na-/
Лучше бы про райкарда написал хотя бы.
И две вторых желтых
Ну есть еще время у него наверстать