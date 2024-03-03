Тен Хаг про «МЮ»: «5-е место может давать путевку в ЛЧ, надо бороться. Мы прогрессируем»
Эрик тен Хаг призвал «Манчестер Юнайтед» бороться за место в Лиге чемпионов.
«Все может быстро измениться. Нас ждет очередной финал [в матче с «Эвертоном»], мы постараемся подобраться поближе. Мы должны стремиться к этому. Необходимо выигрывать свои матчи.
Пятая строчка тоже может давать путевку в Лигу чемпионов, так что за нее надо бороться.
В этом году мы по-настоящему прогрессируем, и нам нужно отыграть некоторое количество очков. Каждый может обыграть каждого», – заявил главный тренер «МЮ».
«МЮ» на 11 очков отстает от топ-4 АПЛ после поражения от «Сити»
Реально прогрессируют
Пхахахаххахах! Это самое смешное, что я слышал сегодня!
В чем стыдоба? Я понимаю, если бы такое сказал тренер Ливерпуля, Мансити или Арсенала, но тут как бы речь про середняк АПЛ. Столько возмущений, будто МЮ воображают топ-клубом.
Отставание до 4-го места в чемпионате 11 очков:)
Великий талант Антони за 100 Лямов, который вот вот обязательно заиграет :-)
А то как он рассказывает про «верное направление» после каждого позорного матча, типо все слепые - это отдельный вид искусства))
Возможно закрепиться в топ 4 , или опять 5-6 место.
Уже фанаты мю должны привыкнуть что мю
Уже не самый сильный клуб Англии,даже в своем городе они уже далеко не первые
Как бы стоит снизить ожидания,а не говорить как во времена САФА было так.
И бывшим игрокам аля Невилл и тд пора принять это.
А не давить на клуб былыми победами
2 лучшие федерации получат по +1 путевке в новую ЛЧ