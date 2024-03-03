Тен Хаг про «МЮ»: «5-е место может давать путевку в ЛЧ, надо бороться. Мы прогрессируем»

Эрик тен Хаг призвал «Манчестер Юнайтед» бороться за место в Лиге чемпионов.

«Все может быстро измениться. Нас ждет очередной финал [в матче с «Эвертоном»], мы постараемся подобраться поближе. Мы должны стремиться к этому. Необходимо выигрывать свои матчи.

Пятая строчка тоже может давать путевку в , так что за нее надо бороться.

В этом году мы по-настоящему прогрессируем, и нам нужно отыграть некоторое количество очков. Каждый может обыграть каждого», – заявил главный тренер «МЮ».

«МЮ» на 11 очков отстает от топ-4 АПЛ после поражения от «Сити»