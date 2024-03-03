Тен Хаг про «МЮ»: «5-е место может давать путевку в ЛЧ, надо бороться. Мы прогрессируем»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг призвал «Манчестер Юнайтед» бороться за место в Лиге чемпионов.

«Все может быстро измениться. Нас ждет очередной финал [в матче с «Эвертоном»], мы постараемся подобраться поближе. Мы должны стремиться к этому. Необходимо выигрывать свои матчи.

Пятая строчка тоже может давать путевку в Лигу чемпионов, так что за нее надо бороться.

В этом году мы по-настоящему прогрессируем, и нам нужно отыграть некоторое количество очков. Каждый может обыграть каждого», – заявил главный тренер «МЮ».

«МЮ» на 11 очков отстает от топ-4 АПЛ после поражения от «Сити»

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56 комментариев
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Он даже 20 место будет оправдывать) есть путевка в новый дивизион🥳🥳
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-3
+84
Это стыдоба такое вслух произносить тренеру МЮ.
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-1
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Ну, в прошлый раз проиграли Сити 3-0, сейчас 3-1
Реально прогрессируют
+24
-1
+23
Его вообще реально уволить, фанаты МЮ? )
+19
-1
+18
Ответ MUSA17
Он даже 20 место будет оправдывать) есть путевка в новый дивизион🥳🥳
Новые соперники, новый опыт, новый прогресс🥰
+13
0
+13
Верим в семихагена, середняк должен цепляться за любую возможность
+8
-1
+7
Самый слабый МЮ, который я когда-либо видел
+7
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+6
Не надо Вам в Лигу чемпионов. Еще Копенгаген с Галатасараем не перестали смеяться с тех пор, как играли с МЮ.
+8
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А зачем в лч?) занимать последнее место в группе ?
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Пипец, у него сколько обуви!? А если попасть в ЛЕ и выиграть ее, попав потом в ЛЧ, то это тоже будет задуманной стратегией «на сезон»?
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Да, МЮ и ТенХаг сделал всё возможное, чтобы Англия заработала это дополнительное место в ЛЧ.
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Ответ luthien
Да, МЮ и ТенХаг сделал всё возможное, чтобы Англия заработала это дополнительное место в ЛЧ.
Просто Копенгаген и Галатасарай топ-клубы, как можно с ними конкурировать, когда ты денежный мешок, который богаче этих клубов в 5-6 раз точно.
+4
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+3
Ответ Евгений Сидоров
Это стыдоба такое вслух произносить тренеру МЮ.
Какая разница мю или кто-то еще, если в течение уже довольно-таки многих лет и с разными тренерами уровень команды реально такой?
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Мы прогрессируем…
Пхахахаххахах! Это самое смешное, что я слышал сегодня!
+3
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Ответ Евгений Сидоров
Это стыдоба такое вслух произносить тренеру МЮ.
Что за отношение такое комменаторов к этому высказыванию? Почему тренеров Астон Виллы или Эвертона не пинают за результаты, а Тен Хага после каждого матча пилят?

В чем стыдоба? Я понимаю, если бы такое сказал тренер Ливерпуля, Мансити или Арсенала, но тут как бы речь про середняк АПЛ. Столько возмущений, будто МЮ воображают топ-клубом.
+5
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+1
Ответ Kenai Tahov
Его вообще реально уволить, фанаты МЮ? )
Тен Хаг и Аллегри могут быть уволены только с помощью референдума, только у народа есть власть самому решить можно ли увольнять лысых шарлатанов-физруков или терпеть вечно ( политические аналогии являются случайны).
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Ого,ну это уже клиника,так держаться за свое рабочее место при полной профнепригодности.....
+1
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4-е место в проходной группе лч)
Отставание до 4-го места в чемпионате 11 очков:)
Великий талант Антони за 100 Лямов, который вот вот обязательно заиграет :-)
А то как он рассказывает про «верное направление» после каждого позорного матча, типо все слепые - это отдельный вид искусства))
+2
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Ответ Lucky Luciano
Пока Рома на эмоциях несётся вперёд , никто о Жозе не вспомнит , как только римляне начнут проседать , вакансии для Него появятся
Не понял, куда несётся? от 4 места ещё не хватает 4 очка балла , при увольнении Жм, было 5 . Так что там ещё работать и работать. Дальше матчи с конкурентами и посмотрим, что будет.
Возможно закрепиться в топ 4 , или опять 5-6 место.
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Ответ Kazakh
Самый слабый МЮ, который я когда-либо видел
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так МЮ своим вылетом сам шансы на нее резко сократил
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Ответ Пользователь_1113131100
Не понял, куда несётся? от 4 места ещё не хватает 4 очка балла , при увольнении Жм, было 5 . Так что там ещё работать и работать. Дальше матчи с конкурентами и посмотрим, что будет. Возможно закрепиться в топ 4 , или опять 5-6 место.
Так в том то и вопрос , стали забивать практически сразу как Маура тырнули, очевидно слили
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Ответ MUSA17
Он даже 20 место будет оправдывать) есть путевка в новый дивизион🥳🥳
Единственная реальная возможность для МЮ бороться за первое место.
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Очевидно, что прогрессирует только шиза тен Хага, с такими заявлениями))
Там реальная шиза...
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Ответ Kenai Tahov
Его вообще реально уволить, фанаты МЮ? )
Вряд ли до конца сезона. Летом увидим. Вряд ли Рэдклиффа устраивает нынешняя игра МЮ.
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Ответ Евгений Сидоров
Это стыдоба такое вслух произносить тренеру МЮ.
По-моему за 10 лет что САФ ушел на покой
Уже фанаты мю должны привыкнуть что мю
Уже не самый сильный клуб Англии,даже в своем городе они уже далеко не первые
Как бы стоит снизить ожидания,а не говорить как во времена САФА было так.
И бывшим игрокам аля Невилл и тд пора принять это.
А не давить на клуб былыми победами
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Ответ sashafan2
МЮ после ухода САФа каждый сезон борется за ЛЧ, чтобы вылететь из группы или в лучшем случае в 1/8, и снова бороться за ЛЧ. Замкнутый круг.
При чем с разными тренерами. И все под копирку: первый сезон успешный, второй - проседание по результатам, скандалы, сливы
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Ответ stalkers111
видимо он не в курсе, теперь могут быть ТОЛЬКО 4 Команды
может быть 5.
2 лучшие федерации получат по +1 путевке в новую ЛЧ
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ни одной атаки в матче с Мс , только шальной дальний удар и это видимо, и есть прогресс по тен хаговски .
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как же двинулся кукухой Тен Хаг
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