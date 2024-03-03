Тен Хаг про 1:3 с «Сити»: «МЮ» хорошо выступил и мог вести 2:0. Победа была возможна»

Эрик тен Хаг убежден, что «Манчестер Юнайтед» мог обыгрывать «Манчестер Сити».

«В целом мы выступили хорошо. Мы повели 1:0 и имели шансы забить второй гол.

Мы очень хорошо защищались, и было два определяющих момента, в которых мы почти совершили прорыв, однако затем мы пропустили свой первый мяч.

После этого пришло разочарование, надо это принять. Но у нас все равно были возможности для того, чтобы набрать хотя бы одно очко, да и победа была возможна.

Мы очень хорошо перекрывали середину поля и свою штрафную. Мы придерживались плана и вынудили вратаря « » совершить безрассудное действие, но после этой атаки сразу пропустили сами», – сказал главный тренер « » после поражения со счетом 1:3.

«Сити» раздавил «МЮ» дублем Фодена. А ведь шедевр Рэшфорда давал такую надежду