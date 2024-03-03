Тен Хаг про 1:3 с «Сити»: «МЮ» хорошо выступил и мог вести 2:0. Победа была возможна»
Эрик тен Хаг убежден, что «Манчестер Юнайтед» мог обыгрывать «Манчестер Сити».
«В целом мы выступили хорошо. Мы повели 1:0 и имели шансы забить второй гол.
Мы очень хорошо защищались, и было два определяющих момента, в которых мы почти совершили прорыв, однако затем мы пропустили свой первый мяч.
После этого пришло разочарование, надо это принять. Но у нас все равно были возможности для того, чтобы набрать хотя бы одно очко, да и победа была возможна.
Мы очень хорошо перекрывали середину поля и свою штрафную. Мы придерживались плана и вынудили вратаря «Ман Сити» совершить безрассудное действие, но после этой атаки сразу пропустили сами», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после поражения со счетом 1:3.
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Чувак либо тролит, либо он живет в другой реальности цирка
1 удар в створ и 26 процентов владения мячом
Просто, #####, выдающееся выступление
Лучше бы Тен Хаг более достойно принимал вполне заслуженные поражения. Больше лично для него было бы пользы.
Дело даже не в счёте, пусть Сити не выиграл бы матч, но по игре просто пропасть. Вот на это надо обращать внимание тренеру МЮ.
Великий клуб, а рассуждает как тренер середняка.