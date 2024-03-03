Тен Хаг про 1:3 с «Сити»: «МЮ» хорошо выступил и мог вести 2:0. Победа была возможна»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эдерсон Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг убежден, что «Манчестер Юнайтед» мог обыгрывать «Манчестер Сити».

«В целом мы выступили хорошо. Мы повели 1:0 и имели шансы забить второй гол.

Мы очень хорошо защищались, и было два определяющих момента, в которых мы почти совершили прорыв, однако затем мы пропустили свой первый мяч.

После этого пришло разочарование, надо это принять. Но у нас все равно были возможности для того, чтобы набрать хотя бы одно очко, да и победа была возможна.

Мы очень хорошо перекрывали середину поля и свою штрафную. Мы придерживались плана и вынудили вратаря «Ман Сити» совершить безрассудное действие, но после этой атаки сразу пропустили сами», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после поражения со счетом 1:3.

«Сити» раздавил «МЮ» дублем Фодена. А ведь шедевр Рэшфорда давал такую надежду

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132 комментария
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Чемодан-Вокзал-Утрехт
+145
-19
+126
Если бы на 8 минуте остановили матч, то да
+125
-3
+122
Он вообще игру смотрел или как?
+98
-2
+96
1 удар в створ за всю игру у МЮ. 15 угловых против 2.
Будто лидер чемпионата играл с командой, которая борется за предпоследнее место.
+74
-1
+73
Как же это было ожидаемо, что он скажет. Ни стыда, ни совести у 7 хага уже не осталось
+66
-3
+63
Ответ Иван Лапин
1 удар в створ за всю игру у МЮ. 15 угловых против 2. Будто лидер чемпионата играл с командой, которая борется за предпоследнее место.
ты принижаешь достижение Эрика: команда, которая борется за предпоследнее место (Лутон) в матче с Сити во вторник смотрелась гораздо лучше МЮ примерно во всем
+62
0
+62
Ответ Любезный Коссутий
Амстердам же
А там на велосипеде всего пару часов, дорожки между городами позволяют
+43
-1
+42
Тен Хаг красавчик, только его вью хуже игры Юнайтед. Оттягивает на себя удар😁
+40
-2
+38
У него вообще есть совесть? 2-27 по ударам))))
+30
-1
+29
Тен Хаг после встречи с Ноттингемом: "МЮ" проиграл лишь раз в 2024 году. Мы стабильны"

Тен Хаг после матча с МС: "МЮ" проиграл лишь раз в марте. Мы стабильны"
+28
-4
+24
Ответ Роман
Ни стыда, ни совести, ни побед.
Ни стыда, ни совести, ни побед, ни ударов, ни владения
+19
-1
+18
Он в адеквате вообще? Что с ним не так? У них 3!!! Удара за весь матч где 1 в створ и это гол. Для справки у Сити 27 ударов из которых 8 в створ. По xg мю даже на 0,2 не создал, какой нафиг 2-0?🤣
Чувак либо тролит, либо он живет в другой реальности цирка
+18
0
+18
Ответ Фанат спорта01
Он вообще игру смотрел или как?
Так игры не было, на что ему смотреть?)
+16
0
+16
Мог в принципе вести и 3:0 - было достаточно забить 3 гола с 3 ударов; и при этом чтобы Сити не забил ни одного с 27. В следующий раз думаю получится реализовать задумку, главное дать еще время Тен Хагу - возможно и 4 удара сможем когда-нибудь нанести (а это вообще разгром)
+16
-1
+15
0.19 ХГ за игру, из которых 0.19 за первый тайм
1 удар в створ и 26 процентов владения мячом
Просто, #####, выдающееся выступление
+15
0
+15
Он в своём уме?🤦‍♂️
+17
-2
+15
И он ведь на полном серьёзе эту чушь несёт. Не смешно уже даже
+12
0
+12
Ответ Yerkebulan
Как же это было ожидаемо, что он скажет. Ни стыда, ни совести у 7 хага уже не осталось
Ни стыда, ни совести, ни побед.
+15
-5
+10
Ответ Дриблинг Рэшфорда
ты принижаешь достижение Эрика: команда, которая борется за предпоследнее место (Лутон) в матче с Сити во вторник смотрелась гораздо лучше МЮ примерно во всем
А еще Борнмут, который играл на равных с Сити во 2-м тайме.
+10
-1
+9
Через неделю скажет, что доминировали в матче
+9
0
+9
Ответ rigobersong
Чемодан-Вокзал-Утрехт
Амстердам же
+9
0
+9
Ответ morphvirg
А еще Борнмут, который играл на равных с Сити во 2-м тайме.
ну Борнмут все-так сейчас крепкий середняк АПЛ, Эрику нужно время, чтобы выйти на такой уровень
+9
0
+9
С такой игрой МЮ не раз отскочил в этом сезоне и лысый подумал, что это закономерность.
+9
-1
+8
Дико извиняюсь, а безрассудное действие Эдерсона состояло в том, что он чисто мяч выбил из под Гарначо?
Лучше бы Тен Хаг более достойно принимал вполне заслуженные поражения. Больше лично для него было бы пользы.
Дело даже не в счёте, пусть Сити не выиграл бы матч, но по игре просто пропасть. Вот на это надо обращать внимание тренеру МЮ.
Великий клуб, а рассуждает как тренер середняка.
+9
-1
+8
долбаный Криштиану Роналду не возвращался в оборону блин, поэтому и продули
+9
-1
+8
Тен Хаг умеет работать с прессой, этого у него не отнимешь
+7
0
+7
Ответ Отец Абду
Тен Хаг после встречи с Ноттингемом: "МЮ" проиграл лишь раз в 2024 году. Мы стабильны" Тен Хаг после матча с МС: "МЮ" проиграл лишь раз в марте. Мы стабильны"
На следующей неделе после игры: МЮ проиграл лишь раз за день. Мы стабильны.
+7
0
+7
Это уже давно не смешно. После абсолютно каждого проигранного матча он говорит одни и те же вещи
+7
-1
+6
Убирайся из клуба)))))))🤬🤬🤬🤬🤬
+7
-1
+6
Ответ Никита Михайлов
У него вообще есть совесть? 2-27 по ударам))))
вот вы все цифрами меряете.. а разве в циферках дело? сити пластиковый, а мю.. там духовность.. историческая преемственность.. традиционные ценности.
+7
-2
+5
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