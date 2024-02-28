Лапорта и Юсте хотят, чтобы Хави остался во главе «Барсы» еще на сезон (Diario Sport)

Президент «Барселоны» хочет, чтобы Хави остался в клубе.

Ранее главный тренер «блауграны» объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.

По информации Diario Sport, президент «Барселоны» «неофициально, но искренне и решительно» сообщил , что хотел бы видеть его во главе команды в следующем сезоне. Вице-президент клуба Рафа Юсте также выразил мнение о целесообразности продолжения сотрудничества. Они будут рады, если тренер передумает уходить.

Руководители «Барсы» очень довольны работой 44-летнего специалиста и знают, что игроки преданы ему. Они ценят то, что Хави хорошо знает состав и осведомлен об экономических трудностях клуба.

Отмечается, что некоторые из тренеров, которых « » рассматривала в качестве замены Хави, ответили каталонцам отказом.

Контракт Хави с «блауграной» действует до 2025 года.