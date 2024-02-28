Лапорта и Юсте хотят, чтобы Хави остался во главе «Барсы» еще на сезон (Diario Sport)

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Рафа Юсте Футбол

Президент «Барселоны» хочет, чтобы Хави остался в клубе.

Ранее главный тренер «блауграны» объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. 

По информации Diario Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта «неофициально, но искренне и решительно» сообщил Хави, что хотел бы видеть его во главе команды в следующем сезоне. Вице-президент клуба Рафа Юсте также выразил мнение о целесообразности продолжения сотрудничества. Они будут рады, если тренер передумает уходить. 

Руководители «Барсы» очень довольны работой 44-летнего специалиста и знают, что игроки преданы ему. Они ценят то, что Хави хорошо знает состав и осведомлен об экономических трудностях клуба. 

Отмечается, что некоторые из тренеров, которых «Барселона» рассматривала в качестве замены Хави, ответили каталонцам отказом. 

Контракт Хави с «блауграной» действует до 2025 года.

46 комментариев
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Да Хави норм тренер, ноет только много, но в нынешней Барселоне, где царят бардак и абсурд, вряд-ли кто справится лучше из доступных вариантов на рынке
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да конечно он не уйдёт, скажет - ладно уговорили.
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Поздно спохватились. Им же требл подавай, когда в составе 16-летний Ямаль и треть основы в лазарете.
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Ответ Александр Илькевич
По такой логике Барсе нужен более строгий и "стрежневой" тренер. Какой толк от нытика при бардаке?
в таком случае черчесов
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Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Кто же ещё за копейки будет как Хави работать
Хави далеко не ха копейки работает
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Ответ Алексей Матыгин
зачем? Барса с ним ничего не добьётся
а кто с этим составом добьется большего результата? ну так, чисто чтоб знать, подскажи а
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Видимо Лапорта очень хочет пригласить Клоппа после перерыва в год.
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В Реале праздник)
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Писал раз, пишу повторно из Барселоны- Жоан Лапорта главный враг и самое ненавистное на сей момент лицо в этом городе...
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Ответ Aleksandr Danilov
Сколько тебе лет? Лапорта построил лучшую Барсу в истории, вся его команда сейчас менеджеры с Манчестер Сити. У тебя 0 памяти и благодарности
Молодой человек, мне 65 лет, живу в Барселоне двадцать последних лет, работаю лицевым хирургом, проживаю на Rosello напротив Casa Vladi...
А вам сколько лет и где вы живете и что заставляет вас думать о том что вы каталонец больше чем коренные жители Барселоны которые- снова- ненавидят Лапорта?
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Ответ Aleksandr Danilov
Сколько тебе лет? Лапорта построил лучшую Барсу в истории, вся его команда сейчас менеджеры с Манчестер Сити. У тебя 0 памяти и благодарности
Эти менеджеры как раз ушли из-за Лапорты. В принципе весь топовый состав управленцев свалил из руководства, остались те кто Лапорте преданы по тем или иным причинам, но особо не профессионалы
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Похоже, ни один другой тренер не соглашается
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Ответ JamesBulger7
Если переобуется вот смеху то будет.
Будет большое счастье
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ну, да...когда поняли, что некого подтянуть, стали расточать реверансы...не, знаю, - где и за счет чего Хави может еще вырасти (и остаться в Барсе и уйти - не вариант), может пойти на год в помощники к Пепу, если не западло?
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Или замену Хави найти не получается, или игроки надавили. Скорее всего и то, и другое. Если бы реально очень хотели оставить и довольны работой тренера, то сказали бы об этом сразу после того как Хави заявил об отставке.
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Ответ fidelio
Писал раз, пишу повторно из Барселоны- Жоан Лапорта главный враг и самое ненавистное на сей момент лицо в этом городе...
Бартомеу был лучше, наверное. Или вот Фонт сначала выставлял себя главным фанатом Лапорты, а потом почему-то перестал
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Ответ ksn 1979
К сожалению, в нынешнюю Барсу ни один нормальный тренер не пойдёт. Если Барса займёт второе место в чемпионате, то Лапорта будет активно уговаривать Хави остаться.
ошибаешься! нормальных тренеров больше чем стабильно хороших топ клубов. из более менее стабильных топ клубов только Реал и Ман Сити, а у них тренера еще как минимум на сезон останутся. у Интера есть свой тренер и скорее всего там он надолго. в Баварии хаос, скандалы,конфликты внутри раздевалки, и судя по всему им тоже придется пол команды поменять.. в псг есть ЛЭ и скорее всего он останется так же еще на сезон. так что у хороших тренеров выбор не так велик. МЮ и Челси беда во всем и везде,начиная от состава заканчивая от руководство. и поверь, учитывая их конкурента в лице Сити то пойти туда куда менее привлекательно нежели в Барсу ибо в Барсе трофеи зацепить можно и намного легче. из адекватных топ клуб остается только Ливер. так что пойдут в Барсу, что им остаются то, у команды состав очень хороший и главное лидеры в самом соку а есть крутые молодежи. усилении 1-2 позиции которые Лапорта скорее всего оформит, и можно идти за трофеями, как минимум за чемпом.
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Ответ kisliy33
чувакам отказали, вот и Чави снова рады видеть ))
Так любой адекватный тренер откажет.
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Ответ kisliy33
а кто с этим составом добьется большего результата? ну так, чисто чтоб знать, подскажи а
тут не спорю,состав не ахти
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Кто же ещё за копейки будет как Хави работать
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Ответ Aleksandr Danilov
Дурак Лапорта поднял Барсу из руин конца 99ых, был соучастником постройки легендарных команд Райкаарда и Пепа, на которых выросли целые поколения футболистов и фанатов по всему миру. Что ты вообще сейчас рассказываешь, если даже Жоан сейчас ошибаеться, мы его прощаем за счастливое детство полное наслаждением от футбола Барсы
Данилофф, потрудитесь обращаться на Вы... и не считайте себя большим каталонцем
Лишь поделился атмосферой царящей в городе
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Ответ Aleksandr Danilov
Дурак Лапорта поднял Барсу из руин конца 99ых, был соучастником постройки легендарных команд Райкаарда и Пепа, на которых выросли целые поколения футболистов и фанатов по всему миру. Что ты вообще сейчас рассказываешь, если даже Жоан сейчас ошибаеться, мы его прощаем за счастливое детство полное наслаждением от футбола Барсы
Мне б не хотелось приуменьшать его достижения, но это совпало с тем что Месси выпустился из академии и удачно доверились Пепу. Но для оценки его навыков управления можно ознакомиться с финотчетом со времен его управления.

Как занимался популизмом в угоду наивных фанатов без внятной стратегии и планирования - так и занимается этим сейчас.

Поэтому важно выделять менеджерские факапы, когда из-за его управленческого кризиса ушли из Барсы Чики Бегирстайн и Ферран Сориано.
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Выполняют просьбу болельщиков Мадрида? Которые уже кричалки поют Хави оставайся?
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Если переобуется вот смеху то будет.
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Лапорта купи Хави топ опорника и проблемы Барсы уйдут, а значит и Хави останется на столько насколько будет нужно:))
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С одной стороны, очень хочется, чтобы Хави остался, а с другой в этом случае он потеряет авторитет.
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Дайте чапи поработать 🙏
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Ответ Roman
Да Хави норм тренер, ноет только много, но в нынешней Барселоне, где царят бардак и абсурд, вряд-ли кто справится лучше из доступных вариантов на рынке
По такой логике Барсе нужен более строгий и "стрежневой" тренер. Какой толк от нытика при бардаке?
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а как же шорт-лист кандидатов...)
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Да конечно ему надо оставаться. Это ведь его родной клуб.
Надо доделывать свою работу до конца, а не бросать на пол пути
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