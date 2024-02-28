Лапорта и Юсте хотят, чтобы Хави остался во главе «Барсы» еще на сезон (Diario Sport)
Президент «Барселоны» хочет, чтобы Хави остался в клубе.
Ранее главный тренер «блауграны» объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.
По информации Diario Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта «неофициально, но искренне и решительно» сообщил Хави, что хотел бы видеть его во главе команды в следующем сезоне. Вице-президент клуба Рафа Юсте также выразил мнение о целесообразности продолжения сотрудничества. Они будут рады, если тренер передумает уходить.
Руководители «Барсы» очень довольны работой 44-летнего специалиста и знают, что игроки преданы ему. Они ценят то, что Хави хорошо знает состав и осведомлен об экономических трудностях клуба.
Отмечается, что некоторые из тренеров, которых «Барселона» рассматривала в качестве замены Хави, ответили каталонцам отказом.
Контракт Хави с «блауграной» действует до 2025 года.
А вам сколько лет и где вы живете и что заставляет вас думать о том что вы каталонец больше чем коренные жители Барселоны которые- снова- ненавидят Лапорта?
Лишь поделился атмосферой царящей в городе
Как занимался популизмом в угоду наивных фанатов без внятной стратегии и планирования - так и занимается этим сейчас.
Поэтому важно выделять менеджерские факапы, когда из-за его управленческого кризиса ушли из Барсы Чики Бегирстайн и Ферран Сориано.
Надо доделывать свою работу до конца, а не бросать на пол пути