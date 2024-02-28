«Ливерпуль» связался с агентом Алонсо. Боссы «Байера» уверены, что Хаби отклонит предложение

«Ливерпуль» связался с агентом Хаби Алонсо.

По информации журналиста Кристиана Фалька, руководству « » сообщили об интересе мерсисайдцев к Алонсо. Однако в клубе уверены, что тренер отклонит предложение.

Контракт Хаби Алонсо с «Байером» действует до 2026 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством не проиграла ни одного из 33 матчей нынешнего сезона, побив рекорд «Баварии». В Бундеслиге «Байер» лидирует с отрывом в 8 очков.