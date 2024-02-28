«Ливерпуль» связался с агентом Алонсо. Боссы «Байера» уверены, что Хаби отклонит предложение

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Футбол

«Ливерпуль» связался с агентом Хаби Алонсо.

По информации журналиста Кристиана Фалька, руководству «Байера» сообщили об интересе мерсисайдцев к Алонсо. Однако в клубе уверены, что тренер отклонит предложение.

Контракт Хаби Алонсо с «Байером» действует до 2026 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством не проиграла ни одного из 33 матчей нынешнего сезона, побив рекорд «Баварии». В Бундеслиге «Байер» лидирует с отрывом в 8 очков.

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13 комментариев
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Если состав не распродадут, то можно остаться. А можно прихватить Вирца на место Салаха и укатить в Англию
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Алонсо доведи дело до конца. покажи нам эту блестящую команду в лч. ведь все игроки имеют долгосрочные контракты. кроме Фримпонга , но его одного заменить можно вон Телла в запасе прекрасно его заменяет. покажи нам этот супер клуб в лч 24/25. пожалуйста!!!
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Алонсо лучше ещё годик в Байере,там Лига Чемпионов будет и возможность ещё одного чемпионства.Через годик в Реал менять Анчелотти.
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Ответ Флориан Виртц
Виртц либо в Баварию либо в Реал. Ливерпуль не способен выигрывать конкуренцию за таких игроков. если я не прав приведите примеры таких супер покупок
Трудно поспорить, но что делать Фло в Реале? Там уже есть Родриго и менять его на Флориана как-то несерьезно. В Баварию реально, но если он в хороших отношениях с Хаби, то я бы на его месте серьезно подумал о Ливере. Личку они могут дать хорошую, после гипотетического ухода Мо Флориан как раз придется кстати на вакантную позицию в атаке справа, Ливер претендент на ЛЧ и трофеи. Хороший вариант для карьеры
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Ответ BillShen
Реал- да, но бавария - это даже близко не Ливерпуль. Ни один нормальный футболист (ну кроме Кейна) не предпочтет Мюнхен Ливерпулю.
Ким лучший защитник Серии а прошедшего сезона , до этого Де Лихт, Мане , Кейн это из последних больших трансферов Баварии. покажи трансферы Ливерпуля такого уровня
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Ответ Флориан Виртц
Ким лучший защитник Серии а прошедшего сезона , до этого Де Лихт, Мане , Кейн это из последних больших трансферов Баварии. покажи трансферы Ливерпуля такого уровня
Ван дейк, Алиссон, Салах, Мак Алистер, Собослаи... Бавария нуждалась в защитника из-за этого их приобретала, в отличие от Ливерпуля который нуждался в полузащите. Я на 80% уверен если бы Ливерпуль был нацелен на Де Лигта, он бы перешёл в Ливерпуль
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Сейчас на тренерском рынке определенный кризис, старые звезды постарели и подсдулись, а новых нет. Не думаю, что Алонсо есть смысл сейчас бросать Байер. Если возьмет чашку и удачно выступит в постчемпионском сезоне, то спрос на него будет запредельным.
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Ответ GibsonFlyingV
Трудно поспорить, но что делать Фло в Реале? Там уже есть Родриго и менять его на Флориана как-то несерьезно. В Баварию реально, но если он в хороших отношениях с Хаби, то я бы на его месте серьезно подумал о Ливере. Личку они могут дать хорошую, после гипотетического ухода Мо Флориан как раз придется кстати на вакантную позицию в атаке справа, Ливер претендент на ЛЧ и трофеи. Хороший вариант для карьеры
для начала изучите кто такой Виртц. он никакого отношения к правому флангу не имеет
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Ответ Амина Ибрагимова
Ван дейк, Алиссон, Салах, Мак Алистер, Собослаи... Бавария нуждалась в защитника из-за этого их приобретала, в отличие от Ливерпуля который нуждался в полузащите. Я на 80% уверен если бы Ливерпуль был нацелен на Де Лигта, он бы перешёл в Ливерпуль
Аминчик)) все эти игроки которых ты перечислила НА МОМЕНТ перехода были подающими надеждами с одним сезоном в карьере на топ уровне. востребованность другой вопрос . есть игроки которые будут в основе любого клуба вроде Кейна или того же Мане . таких приобретений ливер не делает. при всем уважении к этому клубу
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Ответ Флориан Виртц
Аминчик)) все эти игроки которых ты перечислила НА МОМЕНТ перехода были подающими надеждами с одним сезоном в карьере на топ уровне. востребованность другой вопрос . есть игроки которые будут в основе любого клуба вроде Кейна или того же Мане . таких приобретений ливер не делает. при всем уважении к этому клубу
Я пацан, мне 14 😁, родительский акк просто, вроде бы название поменял, но не изменилось. Но по моему мнению Мане и Кейн уже возвратные игроки и тот же Мане не смог адаптироваться в Баварии как Кейн, так что тут уже как получиться, а так я с вами в основном согласен, Ливерпуль не брал прям таких топов сразу
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