«Ливерпуль» связался с агентом Алонсо. Боссы «Байера» уверены, что Хаби отклонит предложение
«Ливерпуль» связался с агентом Хаби Алонсо.
По информации журналиста Кристиана Фалька, руководству «Байера» сообщили об интересе мерсисайдцев к Алонсо. Однако в клубе уверены, что тренер отклонит предложение.
Контракт Хаби Алонсо с «Байером» действует до 2026 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством не проиграла ни одного из 33 матчей нынешнего сезона, побив рекорд «Баварии». В Бундеслиге «Байер» лидирует с отрывом в 8 очков.