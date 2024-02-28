Тен Хаг о 6-м месте «МЮ» в АПЛ: «Мы недовольны, нельзя выкладываться на 90-95%. В прошлом году соперники приезжали на «Олд Траффорд» с ощущением, что ничего не добьются – так и должно быть»
Эрик тен Хаг заявил, что «МЮ» не устраивает текущее положение в таблице АПЛ.
После 26 туров команда занимает 6-е место, набрав 44 очка.
«Конечно, мы недовольны 6-м местом в лиге. Как «Манчестер Юнайтед», мы не рады, нам нужно наверстывать упущенное.
С января у нас была положительная динамика, мы проводили очень хорошие матчи и прогрессировали. Мы по-прежнему не были идеальны, но выигрывали матчи, потенциал был виден.
Поражение все разрушило, и мы должны это изменить. Мы должны осознавать, что не можем выходить на матчи, выкладываясь на 90-95% – необходимо выкладываться на поле полностью, показывать решительность и внушать страх сопернику. Мы должны демонстрировать волю к победе и верить в нее.
В прошлом году на «Олд Траффорд» мы были непобедимы, и соперники приезжали с ощущением, что здесь невозможно ничего добиться. Так и должно быть. В процессе всегда бывают неудачи, но именно так вы становитесь лучше. Начать нужно с правильного подхода на тренировках», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
У МЮ был лишь один аргумент, что "мы толком не играем, но как-то ткнем и победим 1-0". Ну иногда это происходило, но не на постоянной основе. Никто не боится команду 6-7 мест, играющую дома.
P.s. О какой вообще непобедимости говорит Хаг? Вот я посмотрел, ничья с Лидсом, ничья с Саутгемптоном в домашних играх. Какие-то победки с разницей в 1 мяч кое-как у Астон Виллы(в прошлом году она была слабее) или Фулхэма... Да уж, воистину все просто дрожали от страха, но только не перед МЮ, а перед старым стадионом с крысами.