Тен Хаг о 6-м месте «МЮ» в АПЛ: «Мы недовольны, нельзя выкладываться на 90-95%. В прошлом году соперники приезжали на «Олд Траффорд» с ощущением, что ничего не добьются – так и должно быть»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «МЮ» не устраивает текущее положение в таблице АПЛ.

После 26 туров команда занимает 6-е место, набрав 44 очка.

«Конечно, мы недовольны 6-м местом в лиге. Как «Манчестер Юнайтед», мы не рады, нам нужно наверстывать упущенное.

С января у нас была положительная динамика, мы проводили очень хорошие матчи и прогрессировали. Мы по-прежнему не были идеальны, но выигрывали матчи, потенциал был виден.

Поражение все разрушило, и мы должны это изменить. Мы должны осознавать, что не можем выходить на матчи, выкладываясь на 90-95% – необходимо выкладываться на поле полностью, показывать решительность и внушать страх сопернику. Мы должны демонстрировать волю к победе и верить в нее.

В прошлом году на «Олд Траффорд» мы были непобедимы, и соперники приезжали с ощущением, что здесь невозможно ничего добиться. Так и должно быть. В процессе всегда бывают неудачи, но именно так вы становитесь лучше. Начать нужно с правильного подхода на тренировках», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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14 комментариев
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Когда уже уволят этого стендапера
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Эрик антидоминатор , благодаря тебе , клубы даже с низов таблицы едут на олд Траффорд играть с позиции силы
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Зато на выездах по 7-0 огребали
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Ответ Пользователь_7
А кого пригласить на его место?
А, для вас все нормально? Лучше пусть он дальше остаётся? Да кто угодно, нужно пробывать, пытаться, что то делать, а не речи его нелепые постоянно слушать, уж до конца сезона пусть Сульшера вернут с зеркалом, а там пусть подбирают Новый вариант, извините, я не менеджмент клуба, но с этим тренером уже всё ясно и будущего с ним нет, так зачем тянуть?
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В прошлом году они приезжали и знали, что могут побороться "на равных" с таким МЮ 10Хага и уж точно попытаться выцарапать ничейку. Топы(настоящие) ехали вообще за 3 очками.
У МЮ был лишь один аргумент, что "мы толком не играем, но как-то ткнем и победим 1-0". Ну иногда это происходило, но не на постоянной основе. Никто не боится команду 6-7 мест, играющую дома.

P.s. О какой вообще непобедимости говорит Хаг? Вот я посмотрел, ничья с Лидсом, ничья с Саутгемптоном в домашних играх. Какие-то победки с разницей в 1 мяч кое-как у Астон Виллы(в прошлом году она была слабее) или Фулхэма... Да уж, воистину все просто дрожали от страха, но только не перед МЮ, а перед старым стадионом с крысами.
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Мне кажется он обладает экстрасенсорными данными. По-другому я не могу объяснить как до сих пор верят его чепухе и не увольняют
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Одни разговоры, которые не подкреплены игрой. 1,5 года в команде, а МЮ не только не стал сильнее, так и играет хуже, чем год назад. Если бы Хойлунд не проснулся, МЮ во второй десятке болтался.
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Какой же он сказочный треполог)))
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Ахахах) Какой он все-таки жирнющий тролль, так как я просто не верю, что он это всерьёз транслирует. Про страх соперников на ОТ сильно конечно…видать в этих декорациях почувствовал себя Фергюсоном. Но проблема в том, что он не сэр Алекс, а от этого МЮ одно лишь название. Все-таки не место делает человека, а наоборот
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его команда забивает на уровне Ноттингема и Лутона, которые борются за выживание, а он недоволен шестым местом 😆
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думаю по такому сезону надо радоваться если на 6 останутся
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Ответ therealgreenman
Когда уже уволят этого стендапера
А кого пригласить на его место?
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