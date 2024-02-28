Де Дзерби интересен «МЮ». Рэтклифф «не в восторге» от тен Хага (MEN)
Роберто Де Дзерби может возглавить «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.
Главный тренер «Брайтона» интересен новым совладельцам манкунианцев, компании Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом, который «не в восторге» от результатов при Эрике тен Хаге, сообщает Manchester Evening News.
После 26 туров «МЮ» занимает в АПЛ 6-е место, «Брайтон» – 7-е.
Ineos мечтает назначить Зидана тренером «МЮ». Глава спортивного направления компании давно восхищается Зинедином и звал его еще в «ПСЖ» (Foot Mercato)
Даже у рыбака игра и результат были получше
Интересный новый сезон нас ждёт
Если бы его купили за предложенные изначально 40-50 млн, то все бы в прошлом году сказали, что трансфер отличный.
Тогда лет десять бы плодотворно развивались и играли, думается