Де Дзерби интересен «МЮ». Рэтклифф «не в восторге» от тен Хага (MEN)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия отставки Роберто Де Дзерби Брайтон Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Роберто Де Дзерби может возглавить «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Главный тренер «Брайтона» интересен новым совладельцам манкунианцев, компании Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом, который «не в восторге» от результатов при Эрике тен Хаге, сообщает Manchester Evening News.

После 26 туров «МЮ» занимает в АПЛ 6-е место, «Брайтон» – 7-е.

Ineos мечтает назначить Зидана тренером «МЮ». Глава спортивного направления компании давно восхищается Зинедином и звал его еще в «ПСЖ» (Foot Mercato)

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20 комментариев
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Не знаю уже, что или кто может помочь нынешнему МЮ
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Ответ Английский маньяк
Не знаю уже, что или кто может помочь нынешнему МЮ
Точно не 7хаг
Даже у рыбака игра и результат были получше
+10
-2
+8
Ответ Причёска Бэйла
Точно не 7хаг Даже у рыбака игра и результат были получше
Ну прошлый сезон Тен Хаг провел очень хорошо. И футбол, который он ставил, особенно во втором матче против Барселоны был лучшим, что я видел в МЮ за 10 лет. Не знаю, что случилось в этом сезоне, но позволять играть так, как играет Рэшфорд, непростительно для тренера
+9
-4
+5
Де Дзерби нарасхват
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+3
Ответ fcb812
Новый тренер Барселоны,новый тренер МЮ,новый тренер Ливерпуля,новый тренер Баварии Интересный новый сезон нас ждёт
И все это Де Дзерби! ))
+3
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Новый тренер Барселоны,новый тренер МЮ,новый тренер Ливерпуля,новый тренер Баварии

Интересный новый сезон нас ждёт
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Ответ Английский маньяк
Ну прошлый сезон Тен Хаг провел очень хорошо. И футбол, который он ставил, особенно во втором матче против Барселоны был лучшим, что я видел в МЮ за 10 лет. Не знаю, что случилось в этом сезоне, но позволять играть так, как играет Рэшфорд, непростительно для тренера
Есть версия, что все-таки травмы. Почти все, купленные им игроки в лазарете + единственный купленный фланг обвинен в изнасиловании (а именно после этого Антони умножился на ноль).
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Если речь про Антони, то он был очень полезен, хоть и не выдавал статистики голевых действий. Играл от свистка до свистка на обеих сторонах поля, периодически на своей агрессии прям-таки разжигал потухшую в моменте команду.
Если бы его купили за предложенные изначально 40-50 млн, то все бы в прошлом году сказали, что трансфер отличный.
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готов за миллион долларов поработать. обещаю хуже не будет.
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Ответ TiGra
Есть версия, что все-таки травмы. Почти все, купленные им игроки в лазарете + единственный купленный фланг обвинен в изнасиловании (а именно после этого Антони умножился на ноль).
А до этого Антони прямо феерил?
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Ответ TiGra
Есть версия, что все-таки травмы. Почти все, купленные им игроки в лазарете + единственный купленный фланг обвинен в изнасиловании (а именно после этого Антони умножился на ноль).
Комментарий удален модератором
Ответ Giggs
готов за миллион долларов поработать. обещаю хуже не будет.
Да я за кусок хлеба бы поработал.
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Ответ United_LP
Да я за кусок хлеба бы поработал.
выдержал бы столько приколов в интернетах за бесплатно?)
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Ответ Гамаль Хайдаров
выдержал бы столько приколов в интернетах за бесплатно?)
Изи
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Ответ United_LP
Да я за кусок хлеба бы поработал.
Комментарий удален модератором
Ответ Только Крылья
Комментарий удален модератором
Работать в одном из крупнейших спортивных клубов мира ГЛАВНЫМ тренером и разбирать старье где-нибудь в мухосранске - великолепное сопоставление
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Ответ Вондроушова
Хаби Алонсо неожиданно удивляет всех и подписывает контракт летом с МЮ, говоря на пресс-конференции, что играя в Ливерпуле, тайно восхищался командой Фергюсона и всегда хотел надеть футболку "дьяволов".
это было бы супер
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Ответ Вондроушова
Хаби Алонсо неожиданно удивляет всех и подписывает контракт летом с МЮ, говоря на пресс-конференции, что играя в Ливерпуле, тайно восхищался командой Фергюсона и всегда хотел надеть футболку "дьяволов".
Эх, мечты
Тогда лет десять бы плодотворно развивались и играли, думается
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МЮ и так в поряде. не надо их усиливать
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