Де Дзерби интересен «МЮ». Рэтклифф «не в восторге» от тен Хага (MEN)

Роберто Де Дзерби может возглавить «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Главный тренер « » интересен новым совладельцам манкунианцев, компании Ineos во главе с , который «не в восторге» от результатов при Эрике тен , сообщает Manchester Evening News.

После 26 туров «МЮ» занимает в 6-е место, «Брайтон» – 7-е.

Ineos мечтает назначить Зидана тренером «МЮ». Глава спортивного направления компании давно восхищается Зинедином и звал его еще в «ПСЖ» (Foot Mercato)