«Аталанта» подписала Сулеману из «Саутгемптона» за 17,5+4 млн евро
Камаль Сулемана перешел в «Аталанту».
Клуб из Бергамо объявил о переходе 23-летнего вингера из «Саутгемптона».
Сообщалось, что контракт Сулеманы рассчитан до 2029 года и включает опцию продления еще на год. Сумма трансфера составит 17,5 млн евро, которые «Аталанта» выплатит пятью ежегодными платежами, еще 4 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов. «Саутгемптон» получит право на 15% от суммы перепродажи.
В минувшем сезоне Сулемана провел 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2024/25, отметившись 2 голами и 3 ассистами. По итогам сезона «Саутгемптон» вылетел из Премьер-лиги. Подробно со статистикой футболиста сборной Ганы можно ознакомиться здесь.
Фото: instagram.com/atalantabc
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Аталанты»
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