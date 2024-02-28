Хави не передумает уходить из «Барсы» даже в случае победы в Ла Лиге или ЛЧ. Тренер не будет работать год (Diario Sport)
Хави не останется в «Барселоне» на новый сезон.
Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта хочет, чтобы 44-летний специалист остался в «Барсе» еще на один сезон.
Однако Хави не изменит решения уйти из клуба – он принял его после нескольких месяцев размышлений. Тренер понял, что в спортивной структуре нет полного единства, что в влияет на повседневную жизнь команды. Кроме того, он не чувствует поддержки со стороны некоторых руководителей «Барсы».
Хави не передумает уходить даже в случае победы в Ла Лиге или Лиге чемпионов.
Отмечается, что «пять клубов, которые входят в двадцатку лучших в Европе», связались с тренером практически сразу после того, как он объявил об уходе из «Барселоны». Однако он не планирует работать в течение следующего года.
Хави решил уйти после выигранной Ла лиги)
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Ахахахахах
Ахахахахахахахахха
Ахахахахахахахахахахахахаха
Ержан хорош))
Просто, вдумайтесь насколько это бредово звучит. Это предположение основанное на предсказании будущего. Журналистика вышла на новый уровень.
Хави сейчас не видит смысла продолжать работать. На данный момент он уверен что уйдут в конце сезона. Но попросите самого Хави поставить свою квартиру на неизменность собственного решения в конце сезона. Он не согласиться!
Потому что невозможно предсказать, как сложатся обстоятельства. И возможно, сыграет тот уникальный расклад который даже для Хави станет сюрпризом и он передумает уходить. Но, повторюсь, это в таким случае станет сюрпризом для самого Хави! И никаки предсказаний и заявлений и инсайдов на данный счёт однозначно делать невозможно.
По сути, новость лишена смысла и не содержит самой "новости"
По окончанию сезона ему будет 70 по вашим подсчётам. Как-то сомнительно)
Но здоровье, несомненно, забирает, как и в любом другом топ клубе.