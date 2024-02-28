Хави не передумает уходить из «Барсы» даже в случае победы в Ла Лиге или ЛЧ. Тренер не будет работать год (Diario Sport)

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави не останется в «Барселоне» на новый сезон.

Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта хочет, чтобы 44-летний специалист остался в «Барсе» еще на один сезон.

Однако Хави не изменит решения уйти из клуба – он принял его после нескольких месяцев размышлений. Тренер понял, что в спортивной структуре нет полного единства, что в влияет на повседневную жизнь команды. Кроме того, он не чувствует поддержки со стороны некоторых руководителей «Барсы». 

Хави не передумает уходить даже в случае победы в Ла Лиге или Лиге чемпионов. 

Отмечается, что «пять клубов, которые входят в двадцатку лучших в Европе», связались с тренером практически сразу после того, как он объявил об уходе из «Барселоны». Однако он не планирует работать в течение следующего года. 

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27 комментариев
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Ответ Арман Царнаев
Зидан ушел на отдых после 3 Лиг чемпионов, Гвардиола после 2 Лиг чемпионов. Хави решил уйти после выигранной Ла лиги)
Понятно,шутки прибаутки. Ну его же можно понять! С начала карьеры игрока,потом сразу тренерская карьера. Отдохнуть то можно ему,хотя бы годик?
+21
-1
+20
Зидан ушел на отдых после 3 Лиг чемпионов, Гвардиола после 2 Лиг чемпионов.
Хави решил уйти после выигранной Ла лиги)
+26
-14
+12
Заголовок звучит как анекдот 😂😂😂
+7
-1
+6
Ответ Maksim1302
Будь в те времена ВАР, Зидан бы ушел с 1 ЛЧ
а Гвардиола с 0. ты же понимаешь?
+9
-4
+5
Отмечается, что «пять клубов, которые входят в двадцатку лучших в Европе», связались с тренером практически сразу после того, как он объявил об уходе из «Барселоны»
------------
Ахахахахах
Ахахахахахахахахха
Ахахахахахахахахахахахахаха
Ержан хорош))
+21
-18
+3
"Хави не передумает остаться"

Просто, вдумайтесь насколько это бредово звучит. Это предположение основанное на предсказании будущего. Журналистика вышла на новый уровень.

Хави сейчас не видит смысла продолжать работать. На данный момент он уверен что уйдут в конце сезона. Но попросите самого Хави поставить свою квартиру на неизменность собственного решения в конце сезона. Он не согласиться!

Потому что невозможно предсказать, как сложатся обстоятельства. И возможно, сыграет тот уникальный расклад который даже для Хави станет сюрпризом и он передумает уходить. Но, повторюсь, это в таким случае станет сюрпризом для самого Хави! И никаки предсказаний и заявлений и инсайдов на данный счёт однозначно делать невозможно.

По сути, новость лишена смысла и не содержит самой "новости"
+6
-3
+3
В нынешней Барселоне фактический год работы отбирает 10 лет жизни
+3
-1
+2
Достойно!
+5
-4
+1
Ответ Озил, озю и буду озить
В нынешней Барселоне фактический год работы отбирает 10 лет жизни
Хави около 2,5 лет работает в Барсе.
По окончанию сезона ему будет 70 по вашим подсчётам. Как-то сомнительно)
Но здоровье, несомненно, забирает, как и в любом другом топ клубе.
+1
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+1
Мне кажется, все уже просто стебут Барсу, добавляя в новостях «даже в случае победы в Ла Лиге или ЛЧ»
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...связались, чтобы сказать , что они в нем не заинтересованы
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Ксави, даже не думай заднюю включать! Сектант сказал, сектант сделал!
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Решил уйти на пике!
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Это типа , если монета встанет на ребро, то всю премию отдам жене.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Отмечается, что «пять клубов, которые входят в двадцатку лучших в Европе», связались с тренером практически сразу после того, как он объявил об уходе из «Барселоны» ------------ Ахахахахах Ахахахахахахахахха Ахахахахахахахахахахахахаха Ержан хорош))
У Хави на титул меньше чем у Покетино
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Ответ zzzeeerrrooo
У Хави на титул меньше чем у Покетино
Только вот Поч до финала лч дошел, а Чапи 2 раза из ле вылетел
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Отлегло.
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С Клоппом на рыбалку походу. На Истру.
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Ответ Maksim1302
Будь в те времена ВАР, Зидан бы ушел с 1 ЛЧ
Будь в те времена вар, не случилось бы ограбление века Челси в 2009 году против барсы.
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Ответ Barsenoga
Хави рано уходить он сам говорил что обыгрывать реал приятнее первого ceкcа а с таким составом в класеко легко зарыть мадрид.
Ты хоть знаешь, что такое секс-то?
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