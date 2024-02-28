Хави не передумает уходить из «Барсы» даже в случае победы в Ла Лиге или ЛЧ. Тренер не будет работать год (Diario Sport)

Хави не останется в «Барселоне» на новый сезон.

Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта хочет, чтобы 44-летний специалист остался в «Барсе» еще на один сезон.

Однако Хави не изменит решения уйти из клуба – он принял его после нескольких месяцев размышлений. Тренер понял, что в спортивной структуре нет полного единства, что в влияет на повседневную жизнь команды. Кроме того, он не чувствует поддержки со стороны некоторых руководителей «Барсы».

Хави не передумает уходить даже в случае победы в или Лиге чемпионов.

Отмечается, что «пять клубов, которые входят в двадцатку лучших в Европе», связались с тренером практически сразу после того, как он объявил об уходе из «Барселоны». Однако он не планирует работать в течение следующего года.