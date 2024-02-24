Хави: «У «Барселоны» есть шанс выиграть Ла Лигу. Мы оказываем давление на «Жирону» и «Реал», взяли 13 очков из 15»

Хави оптимистично настроен по поводу борьбы «Барселоны» за чемпионство.

– Думаете, есть реальные шансы выиграть ?

– Думаю, пока рано об этом говорить, но да. Мы не выбрасываем полотенце. Мы набрали 13 очков из 15 возможных, нужно верить до конца.

Думаю, у нас есть шанс стать чемпионами. Мы оказываем давление на «Жирону» и « ». Нужно сделать домашнюю работу.

Мы верим в то, что делаем. Мы снова стали собой на своем поле, нам не хватало хорошей игры дома.

В Лиге чемпионов возможен любой исход, может выпасть как орел, так и решка.

– Вы не жалеете, что объявили об уходе летом?

– Нет, совсем наоборот. Это правильное решение, потому что команда сделала шаг вперед. Я абсолютно убежден в правильности этого решения – не для себя, а для клуба.

И я бы хотел от всего сердца поблагодарить болельщиков за то, что они были рядом, – сказал главный тренер «Барселоны».