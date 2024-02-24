Хави: «У «Барселоны» есть шанс выиграть Ла Лигу. Мы оказываем давление на «Жирону» и «Реал», взяли 13 очков из 15»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жирона Футбол

Хави оптимистично настроен по поводу борьбы «Барселоны» за чемпионство.

– Думаете, есть реальные шансы выиграть Ла Лигу?

– Думаю, пока рано об этом говорить, но да. Мы не выбрасываем полотенце. Мы набрали 13 очков из 15 возможных, нужно верить до конца.

Думаю, у нас есть шанс стать чемпионами. Мы оказываем давление на «Жирону» и «Реал». Нужно сделать домашнюю работу.

Мы верим в то, что делаем. Мы снова стали собой на своем поле, нам не хватало хорошей игры дома.

В Лиге чемпионов возможен любой исход, может выпасть как орел, так и решка.

– Вы не жалеете, что объявили об уходе летом?

– Нет, совсем наоборот. Это правильное решение, потому что команда сделала шаг вперед. Я абсолютно убежден в правильности этого решения – не для себя, а для клуба.

И я бы хотел от всего сердца поблагодарить болельщиков за то, что они были рядом, – сказал главный тренер «Барселоны».

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42 комментария
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В следующих турах Атлетик и Атлетико пройдутся по Бчк и Хаве будет говорить "У Барселоны есть шансы остаться в топ 5"
+16
-5
+11
Хави и Тен Хаг просто инфоцыгане, которые могли бы отлично выступать на конференциях вроде TED. Когда куча людей платит большие деньги за то, чтобы неудачники их вдохновили на изменения в жизни.
+16
-9
+7
Победа в чемпионате.
Бук
РМ 1.04
Барса 15.00
Хави удачи)) победа совсем рядом 😁
+14
-8
+6
Ответ chernov jr
это аффирмации?
Ахахахаха
+2
0
+2
Опять перевирают заголовок. Спортс, да сколько можно уже?
+3
-1
+2
Ответ Птюч, Ёж.
хату поставил?))
Очело
+2
0
+2
Ответ Александр Донецк
Барселона станет чемпионом Испании! я серьёзно.
это аффирмации?
+3
-1
+2
Ответ Tne Gold
А я,думаю что Барселона станет чемпионом Испании. ещё недавно реал опережал Барселону на +12, сейчас уже +5. Барселона набрала ход, реал же играет все хуже.
Игра в запасе же ещё.
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Хави и Тен Хаг просто инфоцыгане, которые могли бы отлично выступать на конференциях вроде TED. Когда куча людей платит большие деньги за то, чтобы неудачники их вдохновили на изменения в жизни.
В прошлый сезон Барселона взяла ла лигу, Хави пришёл и поднял в старт много молодых игроков. Барселоне есть за что благодарить свою легенду
+1
0
+1
Ответ Александр Донецк
Барселона станет чемпионом Испании! я серьёзно.
Маловероятно, всё же у Реала календарь намного легче.
+4
-3
+1
видно балаболить в ДНК Хави
+5
-4
+1
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Победа в чемпионате. Бук РМ 1.04 Барса 15.00 Хави удачи)) победа совсем рядом 😁
А причем буки?
Америку решил тут всем открыть. Реал кончено явный фаворит гонки, но что должен был сказать Хави ?
В самой новости все правильно сказал , смысл в том что полотенце никто не выкидывает.
Было бы странно, если бы он сказал , что для Барсы все кончено и смысла нет дальше бороться
+2
-2
0
Ответ Александр Донецк
Барселона станет чемпионом Испании! я серьёзно.
хату поставил?))
+1
-1
0
Ответ Tne Gold
А я,думаю что Барселона станет чемпионом Испании. ещё недавно реал опережал Барселону на +12, сейчас уже +5. Барселона набрала ход, реал же играет все хуже.
Не понятно где ты увидел +12 было, за последние 10 игр Реал взял 24 очка, Барса 23. За последние 5 игр Барса 13 Реал 11. Команды идут абсолютно ровно, причем у Реала соперники были сильнее
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Ответ Tne Gold
А я,думаю что Барселона станет чемпионом Испании. ещё недавно реал опережал Барселону на +12, сейчас уже +5. Барселона набрала ход, реал же играет все хуже.
По вашей истории комментариев сразу понятно, что вы абсолютно объективный человек и к вашим оценкам стоит прислушаться. Хихи.
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Ответ Vlad Zhadejko
Маловероятно, всё же у Реала календарь намного легче.
В том году Реал уже показывал что может слить на ровном месте. Я хоть и болею за Реал, но пока есть шанс провалить чемп, его не надо исключать.
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Самый большой минус, из-за которого на Хави оказывается такое огромное давление - он ооочень много болтает! Уже достал. Команда ведь периодически играет в нормальный футбол, уже брал Чемпионат и Суперкубок Испании. Огромное количество травм, фатальное невезение, проблемы с финансами, судейские ошибки, аномальное расточительство моментов у чужих ворот, отсутствие опорника.. Все всё понимают. И все бы сопереживали и сочувствовали Хави, понимая, что в таких тяжелейших условиях, он проделыват колоссальную и труднейшуюю работу. Но сколько же он чешет языком... И таким образом сам же на себя и команду создаёт дополнительное давление.
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Ответ Xabi Alonso78
Шансы примерно 0.3%
мага, уцыля, по братски не мороси да
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Ответ Bleck Ridermen
Я всяким янам слово не давал.
А тут не надо просить разрешения, увидел такого вот арлекина -- ткнул носом в его же фекалии -- дальше пошел
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Чаппи оказывает давление только на свой сфинктер
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Так то у любого юзера спортса есть шанс переспать с Моникой Беллуччи например, теоретический шанс)
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Стоило пару игр выиграть и опять хвост пистолетом.)Радужные планы,паника и стенания сменились бахвальством..Ничему его жизнь не учит.Будь проще в планах и обещаниях и тогда любой твой результат не будет вызывать вопросов.
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Хави оказывает давление губами
+1
-1
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И тут Остапа понесло
+1
-1
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Интресно Анчелотти в курсе об этом давлении?)
+2
-2
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Предлагаю всяким климовым и рычагам поставить на это событие денег, а не мечтать в коментах
+3
-3
0
Шансы примерно 0.3%
+5
-5
0
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