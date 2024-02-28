Литвинов о переходе в ЦСКА или «Зенит»: «Спартак» – клуб моей жизни, готов отдать все за него. Но в футбольном мире может происходить то, что сложно представить»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Хесус Медина Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов ответил на вопрос о возможности поиграть за ЦСКА или «Зенит».

– Ты говорил, что никогда не перейдешь в ЦСКА и «Зенит». Не опасно ли такое говорить?
 
- Сейчас я счастлив в «Спартаке» – клубе своей жизни, готов за него отдать все. «Спартак» – это все для меня, мой папа болел за клуб, привил эту любовь мне, я все делал, чтобы попасть сюда. Какой смысл говорить о ЦСКА и «Зените»? 

Я помню тот вопрос, он подразумевал «да» или «нет». Сам стараюсь не говорить громких слов, чтобы потом их нельзя было притянуть к чему-то.

– Но сейчас ты говоришь, что «Спартак» – все для тебя. Это громкие слова.

– Так и есть, сейчас это так. Но мы живем в футбольном мире, где могут происходить события, которые сложно было представить. 

К нам из ЦСКА перешел Медина – я спокойно к этому отношусь. Если такой трансфер состоялся, значит, руководство и тренер считают, что Хесус поможет нам выиграть чемпионство. Какая разница, где он играл до «Спартака»? Главное – чтобы он играл на высоком уровне у нас, – сказал Литвинов в интервью Sports.ru.

«За «Спартак» отдам все. Но глупо отказываться от Европы из-за денег». Интервью Руслана Литвинова

27 комментариев
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На удивление здравая позиция от молодого игрока
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Сбежит, если что, другими словами и все равно за кого папа болел.
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В реалиях сегодняшнего дня легендами клуба называют тех кто играет за клуб минимум лет 7 , а уже после звания "легенда" играет роль воспитанник он или нет.
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"Сам стараюсь не говорить громких слов, чтобы потом их нельзя было притянуть к чему-то". Звучит, как " я открыт для любых предложений")))
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В общем Литвинов готов перейти в Зенит хоть завтра.
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Если он окажется Спартаку не нужен, то гробить свою карьеру? Вон Паршивлюк пришелся ко двору в Динамо.
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Классная позиция у комментаторов: если игрок скажет что никогда не покинет родной клуб, но обстоятельства заставят это сделать, ему эти слова до конца дней припоминать будут и Иудой называть.
А если игрок говорит "мне всё нравится, но всякое случается" - то буууу собрался свалить, заранее соломку стелет, сбежит сразу и т.д. и т.п
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Толковый парень.
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Ответ Owen_the_Simple
Всё отдать? Нормально его там борщом прокапали.
Ещё один )))
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Ответ Owen_the_Simple
Всё отдать? Нормально его там борщом прокапали.
Печень и две почки отдаст.
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Ответ Owen_the_Simple
Ну так ведь не девяностые уже, когда Спартак газовым конденсатом торговал.
Комментарий удален модератором
Ответ Owen_the_Simple
Генеральный директор Спартака Юрий Заварзин.
Комментарий удален модератором
Ответ Роман
мы про схемы поговорим, когда с газпрома миллер уйдёт. ведь уренгойгазпром был всего 1 год...а Газпром уже 22 года в зените.
Это вместо "спасибо" за то, что я на твои хамоватые вопросы дал развёрнутые, сдержанные ответы и рассказал тебе о тех страницах истории "Спартака", о которых ты не знал? Ладно.
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Ответ Роман
в эту шарагу никто идти больше не захочет...если даже Мостовой говорит, что обстановка совсем в раздевалке не русская.
Никто это ты и твой друг? Так вас и не зовут. А например тикнизян свою цену озвучил.
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