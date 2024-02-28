Литвинов о переходе в ЦСКА или «Зенит»: «Спартак» – клуб моей жизни, готов отдать все за него. Но в футбольном мире может происходить то, что сложно представить»
Руслан Литвинов ответил на вопрос о возможности поиграть за ЦСКА или «Зенит».
– Ты говорил, что никогда не перейдешь в ЦСКА и «Зенит». Не опасно ли такое говорить?
- Сейчас я счастлив в «Спартаке» – клубе своей жизни, готов за него отдать все. «Спартак» – это все для меня, мой папа болел за клуб, привил эту любовь мне, я все делал, чтобы попасть сюда. Какой смысл говорить о ЦСКА и «Зените»?
Я помню тот вопрос, он подразумевал «да» или «нет». Сам стараюсь не говорить громких слов, чтобы потом их нельзя было притянуть к чему-то.
– Но сейчас ты говоришь, что «Спартак» – все для тебя. Это громкие слова.
– Так и есть, сейчас это так. Но мы живем в футбольном мире, где могут происходить события, которые сложно было представить.
К нам из ЦСКА перешел Медина – я спокойно к этому отношусь. Если такой трансфер состоялся, значит, руководство и тренер считают, что Хесус поможет нам выиграть чемпионство. Какая разница, где он играл до «Спартака»? Главное – чтобы он играл на высоком уровне у нас, – сказал Литвинов в интервью Sports.ru.
«За «Спартак» отдам все. Но глупо отказываться от Европы из-за денег». Интервью Руслана Литвинова
А если игрок говорит "мне всё нравится, но всякое случается" - то буууу собрался свалить, заранее соломку стелет, сбежит сразу и т.д. и т.п