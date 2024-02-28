Хавбек «Спартака» Игнатов считает матчи с «Зенитом» более значимыми, чем с ЦСКА: «Одно дерби историческое, второе — современное» 

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов назвал самое принципиальное дерби для «Спартака».

2 марта в 19-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом».

— Последнее время создается ощущение, что дерби с ЦСКА отошло на второй план. Всех больше интересует матч «Спартака» и «Зенита». Какая встреча для тебя более принципиальная?

— Сделаю выбор в пользу противостояния с «Зенитом». Дам 51 процент на 49. Одно дерби историческое, второе — современное, — сказал хавбек «Спартака».

39 комментариев
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Странные люди. Им сам игрок, выходящий на поле говорит, что именно для него дерби, а они с его диванов учат жизни... вот, что у людей в голове?
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Да какая разница как назвать самый главный матч для Спартака, главное, что все поняли. Ведь именно встреча с Зенитом побивает все рекорды по посещаемости стадионов в Москве в последние годы. Сравните количество болельщиков на последних матчах Спартак-ЦСКА и Спартак-Зенит и всё станет на свои места, это факты, а всё остальное зависть и трёп.
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Ответ Валерий Анташов
Да какая разница как назвать самый главный матч для Спартака, главное, что все поняли. Ведь именно встреча с Зенитом побивает все рекорды по посещаемости стадионов в Москве в последние годы. Сравните количество болельщиков на последних матчах Спартак-ЦСКА и Спартак-Зенит и всё станет на свои места, это факты, а всё остальное зависть и трёп.
Простой пример: Во время игр Зенита с "заклятыми" соперниками Спартака - ЦСКА и динамо, все кб желают успеха "заклятым". Это ли не главный показатель того, кто для них действительно главный раздражитель? Просто они слишком трусливы, чтобы признать очевидное.
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Игры с ЦСКА - дерби, с Зенитом не дерби.
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Если быть совсем дотошным, то правильнее было бы назвать "классикой".
"Классико — игра с участием двух команд из двух городов, географически довольно удалённых друг от друга, у которых на протяжении многих лет развивалось сильное соперничество."
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Ответ Эндрю81
Странные люди. Им сам игрок, выходящий на поле говорит, что именно для него дерби, а они с его диванов учат жизни... вот, что у людей в голове?
"вот, что у людей в голове?"

Что-что? Средство доктора Лю там, помещенное внутрь заботливыми руками Борзыкина.
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Ответ S. A.
Дерби это не обязательно противостояние команд из одного города. По крайней мере сейчас
Это «не обязательно» проистекает оттуда же, откуда несуществующее слово «типо», заполонившее интернет — от безграмотности и лени, не позволяющей узнать, происхождение термина. Дерби это такой город. Один город. Не два, не три, а один. И матч проводился между двумя частями города. Одного. Не Дерби с Шеффилдом, не Бристоля с Лестером, не Лондона с Ливерпулем.
Ну подставь вместо слова «Дерби» какой-нибудь «Саратов» и прикинь, что получится:
«Уважаемые зрители, приветствуем вас на Саратове «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»!»
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Ответ S. A.
Да какое у них с Зенитом дерби? Противостояние, с нуля раздутое всякими журналюгами и прочее
С Зенитом может быть дерби, если в Москве появится свой Зенит.
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Самый умный игрок Спартака
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Ответ Алешка Терминатор
Игра с ЦСКА - важнейшее дерби. А с Шинником, Зенитом и Текстильщиком - обычная игра. Зениту серьёзное значение только Заремка придаёт.
Для Спартака может быть действительно важнейшая игра с ЦСКА. Хотя непонятно почему, как-то ни исторически это не объяснить, ни нынешним положением в нашем футболе этих двух команд середняков. В Москве исторически важнейшим всегда было противостояние ЦСКА (ЦДКА, ЦДСА) - Динамо. Армия против НКВД.
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Привычка жить в своей параллельной реальности творит с кб злую шутку, прям таки издеваясь над их и без того слабыми когнитивными способностями. Они так злятся от постоянных унижений Зенитом, что изо всех сил убеждают себя и остальных, насколько матчи с Зенитом им не важны. Но их истерика и то, что матчи с тем же Зенитом собирают в Москве, да и в стране у ТВ большую аудиторию, чем все их дерби, говорят об обратном. 😎
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Ответ Владимир Молявин
Дерби - это игра двух команд из одного города.
Тссс! Не говори им! У них шаблон рвётся.
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Ответ Пикачу82
Ну да, по их логике и Динамо Москва - Краснодар можно дерби назвать ))))
А всё что угодно, любой матч с громкой вывеской. Но как только один из соперников скатится вниз таблицы, игра потеряет свою «дербистость».
Точно! Надо ввести шкалу дербистости, для оценки интереса к матчу)
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Ответ Заборостроитель
Обыденный матч чемпионата, раздутый до масштаба дерби, силами кб-сми и газпром-медиа.
"масштаб дерби" - это же надо такую бредятину написать!
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Ответ Эндрю81
Странные люди. Им сам игрок, выходящий на поле говорит, что именно для него дерби, а они с его диванов учат жизни... вот, что у людей в голове?
Очевидно же, что ничего)
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Нормально так Игнатов умыл кб )))

Как же так, ведь диванные любители Спартачка уверяют, что даже игра с Динамой для них принципиальнее )))
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Дерби - это игра двух команд из одного города.
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Ответ Пикачу82
Игры с ЦСКА - дерби, с Зенитом не дерби.
пуст будет Эль классико
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Только это не дерби.
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