Хавбек «Спартака» Игнатов считает матчи с «Зенитом» более значимыми, чем с ЦСКА: «Одно дерби историческое, второе — современное» 

Михаил Игнатов назвал самое принципиальное дерби для «Спартака».

2 марта в 19-м туре Мир красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом».

— Последнее время создается ощущение, что дерби с отошло на второй план. Всех больше интересует матч «Спартака» и « ». Какая встреча для тебя более принципиальная?

— Сделаю выбор в пользу противостояния с «Зенитом». Дам 51 процент на 49. Одно дерби историческое, второе — современное, — сказал хавбек « ».