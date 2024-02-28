Хавбек «Спартака» Игнатов считает матчи с «Зенитом» более значимыми, чем с ЦСКА: «Одно дерби историческое, второе — современное»
Михаил Игнатов назвал самое принципиальное дерби для «Спартака».
2 марта в 19-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом».
— Последнее время создается ощущение, что дерби с ЦСКА отошло на второй план. Всех больше интересует матч «Спартака» и «Зенита». Какая встреча для тебя более принципиальная?
— Сделаю выбор в пользу противостояния с «Зенитом». Дам 51 процент на 49. Одно дерби историческое, второе — современное, — сказал хавбек «Спартака».
"Классико — игра с участием двух команд из двух городов, географически довольно удалённых друг от друга, у которых на протяжении многих лет развивалось сильное соперничество."
Что-что? Средство доктора Лю там, помещенное внутрь заботливыми руками Борзыкина.
Ну подставь вместо слова «Дерби» какой-нибудь «Саратов» и прикинь, что получится:
«Уважаемые зрители, приветствуем вас на Саратове «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»!»
Точно! Надо ввести шкалу дербистости, для оценки интереса к матчу)
Как же так, ведь диванные любители Спартачка уверяют, что даже игра с Динамой для них принципиальнее )))