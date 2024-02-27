Шнякин на Sports.ru ответил недовольному его смехом после попадания «Фиорентины» в штангу с пенальти: «Наигранно комментировать/смеяться в эфире – это вообще как? А главное – на... зачем?»

Теги Лацио Фиорентина серия А Италия телевидение Sports.ru Казале Иван Проведель Дмитрий Шнякин Адам Марушич Матч ТВ Николас Гонсалес Тен Копмейнерс Футбол

Дмитрий Шнякин ответил на замечание о его смехе после ошибки игрока «Фиорентины».

Комментатор «Матч ТВ», работая на игре «фиалок» с «Лацио» (2:1), эмоционально отреагировал на попадание Николаса Гонсалеса в штангу при исполнении одиннадцатиметрового удара.

Под статьей на Sports.ru, посвященной этому эпизоду, читатель Lavochkin12 написал: «Есть ли предел наигранности у Шнякина – вопрос. Причем чел интересно ведет «телегу», хорошо пишет, наверняка с ним классно побухать. Но слушать его невозможно просто физически».

Шнякин дал на это развернутый ответ.

«Дружище, мне искренне интересно: а наигранно комментировать/смеяться/реагировать в эфире – это вообще как? Слово «наигранность» – оно ведь о том, чтобы что-то наиграть, подготовить, отрепетировать. Как я могу отрепетировать реакцию на четыре штанги одной команды? Комментирую 16 лет, но именно в большом футболе у меня такое впервые (вроде в пляжном еще было). Мне тут чего наигрывать? А главное – на... зачем?

Если хочешь, есть эксперимент. При просмотре футбола в следующий раз попробуй быстро представить, как бы ты отреагировал.

Вот и у меня – спонтанная реакция на эпизод, можешь послушать/посмотреть эпизоды со всеми штангами у меня в «телеге»: в случае с первой я говорил о потрясных спасениях Проведеля и Казале, во втором моменте – о том, как плохо позиционно сыграл Марушич. После третьего говорил уже о том, что звон штанг должен разбудить футбольных богов. Ну а в четвертом просто заржал. А что еще оставалось делать? Это как отрепетировать? Как наиграть?

Кстати, до пенальти у меня еще промелькнула мысль, мол, «жаль, что убрал из фэнтези перед туром Гонсалеса. С другой стороны, поставил вместо него Копмейнерса, который свой пенальти «Милану» забил». Так что где-то в глубине души поржал еще и над этим. В том числе над Сашей Дорским, с которым мы рубимся в итальянском фэнтези спорта. А он... Гонсалеса оставил», – написал комментатор «Матч ТВ».

Ржач Шнякина – уже мем на реддите. После четвертой штанги «Фиорентины» 🤣

51 комментарий
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а у меня вот кот в туалет сходил по-большому. спортс, можете эту новость тоже на главную закинуть?
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Посмотрел видео, забавно Шнякин чуть ли не закаркал. Не понимаю претензий, кто смотрел внимательно матч и видел эти штанги тоже, наверное, в этом моменте с юмором отреагировал.
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+57
Ответ Borillaz
а у меня вот кот в туалет сходил по-большому. спортс, можете эту новость тоже на главную закинуть?
Поздравляю! А моя кошка недавно запором мучалась, даж орала ночью. Благо сегодня просралась наконец-то.
+56
0
+56
Я искренне считаю, что матч Фиорентина - Лацио был возможно лучшим в карьере Шнякина, по крайней мере из того, что довелось слышать. Мне понравилось его слушать, а эмоции были уместны.

P.s. ни разу не персофан, Дмитрия недолюбливаю за кринжовые каламбуры
+31
-7
+24
Ответ Алексей Ильин
Поздравляю! А моя кошка недавно запором мучалась, даж орала ночью. Благо сегодня просралась наконец-то.
Бро, ну ты следи за здоровьем питомца) И это не шутки
+21
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+21
На комментарий обычный такую простыню написать.
+19
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+13
Ну, Шнякин по фактам один из тупейших комментаторов
+18
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+11
Шнягин уже 16 лет комментит и все так же плохо( не его это ремесло. Словарный запас будто человек за жизнь две книги прочитал.
+16
-5
+11
Ответ Borillaz
а у меня вот кот в туалет сходил по-большому. спортс, можете эту новость тоже на главную закинуть?
Какой xG?
+8
0
+8
Ответ Borillaz
а у меня вот кот в туалет сходил по-большому. спортс, можете эту новость тоже на главную закинуть?
если кот играет в футбол, или хотя бы болеет за какую-нибудь команду, в крайнем случае если сходил по-большому и получился футбольный мяч, то можно
+9
-1
+8
«Дружище, мне искренне интересно»
Вот в этом и весь Шнякин. Фамильярность, ведь от этого «дружище» за километр пахнет. Ни искренности, ни интереса также не наблюдают.
+12
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+8
Ну, это тоже самое, как наигранно кричать "Гоооооол" на протяжении минуты, как это делала Мария Командная на матче Ромы, кажется))
Шнякин и здесь спросит: "А на...зачем?"
+5
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+5
Он 16 лет комментирует??😳😵‍💫
+4
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Ответ Костас Костофы
Шнякин, генич и тп - полный отстой и непрофессионализм. Нет больше на матче хороших комментаторов.
Одни из самых адекватных и непредвзятых комментаторов. По крайней мере не истерят в прямом эфире, болея за Спартак против Сочи, как некоторые моральные камертоны, и не улюлюкаются от Зенита, как Орлов.
+8
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Ответ Borillaz
а у меня вот кот в туалет сходил по-большому. спортс, можете эту новость тоже на главную закинуть?
Тотал пробил?
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Вот Шнякин - комментатор нового типа, кормит спортс.ру :)
Чего-то не могу себе тут представить лет 15 назад новость: "Уткин на Sports.ru коротко послал в ж**** недовольного его храпом на матче Сатурн - ФК Москва". Как-то неформатно что ли...
+3
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Мне смех не показался наигранным. Неуместным на федеральном канале - возможно, но в любом случае ничего ужасного не вижу. Лучше смех Шнякина, чем что угодно от Чердака
+3
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А Шнякин конь чтоли, чтобы ржать?

Если да, тогда к нему никаких претензий, но коней обычно в стойле держат, а не в комментаторской.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Тогда странно, что кот не на экран накакал
пришлось оттаскивать в лоток)
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Да лучше слушать такой смех,чем постоянные:пас налево, обратно,вратарю...
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Ответ Dizzod
Какой xG?
весомый. на два-три гола точно наиграл...
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Ответ Borillaz
ага, как раз в моменте смотрел какой то обзор с комментариями Черданцева...
Тогда странно, что кот не на экран накакал
+2
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Объясните этому комментатору, что наигранный смех - это не «отрепетированный», а искусственный, неискренний.
Это две большие разницы
+2
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Ответ KeriLLo
На комментарий обычный такую простыню написать.
Тут или за живое задели, или просто вдохновение нашло.
+5
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+2
Возможно, что Шнякин даже заготавливает комментарии с оправданиями на случай, если его кто-то в чем-то обвинит :D
+4
-2
+2
Ответ Алексей Ильин
Поздравляю! А моя кошка недавно запором мучалась, даж орала ночью. Благо сегодня просралась наконец-то.
мои поздравления! береги её! 🤝
+2
0
+2
Ответ Алексей Ильин
Поздравляю! А моя кошка недавно запором мучалась, даж орала ночью. Благо сегодня просралась наконец-то.
Вазелиновое масло давал?
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Ответ Spaten
Вазелиновое масло давал?
Да, после него как раз пошло дело.
+2
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Ответ old pipe
Вот Шнякин - комментатор нового типа, кормит спортс.ру :) Чего-то не могу себе тут представить лет 15 назад новость: "Уткин на Sports.ru коротко послал в ж**** недовольного его храпом на матче Сатурн - ФК Москва". Как-то неформатно что ли...
Не поверите, но на Советском спорте 10 лет назад можно было общаться и с Уткиным и другими специалистами.
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Ответ Borillaz
а у меня вот кот в туалет сходил по-большому. спортс, можете эту новость тоже на главную закинуть?
Только если у кота прозвище Шнякин 😂
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