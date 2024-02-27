Шнякин на Sports.ru ответил недовольному его смехом после попадания «Фиорентины» в штангу с пенальти: «Наигранно комментировать/смеяться в эфире – это вообще как? А главное – на... зачем?»

Дмитрий Шнякин ответил на замечание о его смехе после ошибки игрока «Фиорентины».

Комментатор «Матч ТВ», работая на игре «фиалок» с « » (2:1), эмоционально отреагировал на попадание в штангу при исполнении одиннадцатиметрового удара.

Под статьей на .ru, посвященной этому эпизоду, читатель Lavochkin12 написал: «Есть ли предел наигранности у Шнякина – вопрос. Причем чел интересно ведет «телегу», хорошо пишет, наверняка с ним классно побухать. Но слушать его невозможно просто физически».

Шнякин дал на это развернутый ответ.

«Дружище, мне искренне интересно: а наигранно комментировать/смеяться/реагировать в эфире – это вообще как? Слово «наигранность» – оно ведь о том, чтобы что-то наиграть, подготовить, отрепетировать. Как я могу отрепетировать реакцию на четыре штанги одной команды? Комментирую 16 лет, но именно в большом футболе у меня такое впервые (вроде в пляжном еще было). Мне тут чего наигрывать? А главное – на... зачем?

Если хочешь, есть эксперимент. При просмотре футбола в следующий раз попробуй быстро представить, как бы ты отреагировал.

Вот и у меня – спонтанная реакция на эпизод, можешь послушать/посмотреть эпизоды со всеми штангами у меня в «телеге»: в случае с первой я говорил о потрясных спасениях и Казале, во втором моменте – о том, как плохо позиционно сыграл Марушич. После третьего говорил уже о том, что звон штанг должен разбудить футбольных богов. Ну а в четвертом просто заржал. А что еще оставалось делать? Это как отрепетировать? Как наиграть?

Кстати, до пенальти у меня еще промелькнула мысль, мол, «жаль, что убрал из фэнтези перед туром Гонсалеса. С другой стороны, поставил вместо него , который свой пенальти «Милану» забил». Так что где-то в глубине души поржал еще и над этим. В том числе над Сашей Дорским, с которым мы рубимся в итальянском фэнтези спорта. А он... Гонсалеса оставил», – написал комментатор «Матч ТВ».

Ржач Шнякина – уже мем на реддите. После четвертой штанги «Фиорентины» 🤣