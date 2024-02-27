Личка о давлении: «Если бы Месси после The Best зашел в комментарии, увидел бы 150 тысяч негативных. Не читаю прессу и соцсети, чтобы не сходить с ума»

Теги премьер-лига Россия Лионель Месси Динамо Москва Оренбург соцсети Эрлинг Холанд Желько Бувач Спорт-Экспресс The Best Марцел Личка Павел Пивоваров Дмитрий Гафин Футбол

Марцел Личка сравнил уровень давления в «Динамо» и «Оренбурге».

– Вы как-то сказали, что давление испытывает не тренер РПЛ, а человек, которому надо содержать семью на зарплату 15 тысяч рублей. Но я не поверю, что вы не чувствуете в «Динамо» гораздо более высокие ожидания болельщиков и руководителей, чем в «Оренбурге».

– Понятно, что «Динамо» уже долго хочет выиграть или Кубок, или чемпионство. Это клуб с суперисторией. Но если бы я боялся давления, то не смог бы работать на профессиональном уровне. Или трудился бы в маленьких клубах, с которыми можно раз в 15 лет выходить в Премьер-лигу, через год-два вылететь в ФНЛ – и все спокойно.

Я не читаю много прессу или соцсети, чтобы не сходить с ума. Например, Лео Месси выиграл The Best. Я, как и многие другие, был больше за Холанда. Но если Месси зашел бы почитать комментарии, то увидел бы 150 тысяч негативных! Поэтому иногда лучше поменьше читать – голова более чистая и ясная.

Я уважаю мнение всех. Кто-то меня любит, кто-то не любит, это нормально. Самое главное – хорошие отношения между мной и клубом. Например, с Дмитрием Гафиным, Павлом Пивоваровым, Желько Бувачем, с игроками – между нами всегда уважение.

Я уважаю и наших болельщиков. Когда ты выигрываешь 3:1, но матч заканчивается 3:3, а потом это повторяется... Я понимаю вопрос фанатов: «Марцел, как это возможно? Что случилось, почему?» Один раз – окей, но повторять одну и ту же ошибку – недопустимо, – сказал главный тренер «Динамо».

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23 комментария
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Профессиональное отношение к своей работе( без Инстаграмм головного мозга), нашим молодым тренерам надо этому учиться.
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Ну… Месси многократный обладатель ЗМ, выиграл на клубном уровне все, на уровне сборной все. Ему, как бы так помягче, все равно на хейт в комментариях. По крайней мере он всем видом это показывает. Доказал он все на поле. Это профессиональное отношение к делу.
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Ответ Hesen Nuriyev
да сами фанаты Месси его золотые мячи и другие "награды" воспринимают с пониманием, что это просто пиар-программа) люди просто стебутся над ним по всему миру, особого негатива я не видел, все понимают в чем причина)
Ну да, так стебутся после триумфа на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ и заслуженного 8 ЗМ за это, что у кумира этих стебущихся уже шифер поехал на этом фоне)
А как мир стебался после 1998 , 2002 и тд, когда Зидан и Зубастик за ЧМ ЗМ получали, аж зубы сводит некоторым, у кого этого трофея не будет никогда, хотя он о нем мечтает, как о самом главном достижении в карьере.
Сам же это у себя в инстаграм и писал, после Марокко)
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А представь товарищ Личка, какого тренерам Спартака?
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Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Мне кажется, что даже он с них бы кринжанул
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Ответ Edwin_Hubble
Что такое лойс?
типа исковерканное слово "лайк". Но там местный поехавший, не обращайте на него внимания)
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Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Hesen Nuriyev
весь мир видел, как был "выигран" этот ЧМ) считать это каким-то достижением - это клиника) это из тех случаев, когда больше бы уважали, если бы достойно проиграл)
Весь мир видел ЧТО?
Как Аргентина на пути к триумфу прошла две серии пенальти, что всегда лотерея?)
Получается голландцы и французы предатели родины ибо мазали пенки специально, потому что им заплатили шейхи, фифа, массоны, печенеги и ордынцы?)
Что еще видел мир? Как Лаос убивал Аргентину, дав Голландии левейший штрафной на последней минуте основного времени и затащил ораньжевых в допы?
Мир видел две пенки в финале в ворота Аргентины? Для чего? Что бы сильно не палиться что ЧМ куплен ордынцами для массонов а те по доброй воле передали право наследия Месси?
Вас фанатов кринжа читать уже смешно.
Нелепые теории заговоров, хоть бы немного свои методички реальными сделали.
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Ответ Oleg
Ну да, так стебутся после триумфа на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ и заслуженного 8 ЗМ за это, что у кумира этих стебущихся уже шифер поехал на этом фоне) А как мир стебался после 1998 , 2002 и тд, когда Зидан и Зубастик за ЧМ ЗМ получали, аж зубы сводит некоторым, у кого этого трофея не будет никогда, хотя он о нем мечтает, как о самом главном достижении в карьере. Сам же это у себя в инстаграм и писал, после Марокко)
весь мир видел, как был "выигран" этот ЧМ) считать это каким-то достижением - это клиника) это из тех случаев, когда больше бы уважали, если бы достойно проиграл)
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Ответ Spartakus1984
А представь товарищ Личка, какого тренерам Спартака?
Каково.
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Ответ Spartakus1984
А представь товарищ Личка, какого тренерам Спартака?
Это точно. В недавней истории Динамо были свои Федуны, а вот Заремы, слава богу, не было.
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Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Слышал про какого то Ригобергу,но не знаю кто это.И такого ника не видел на сайте.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Edwin_Hubble
Под каким ником Личка здесь?
Личка с ником Личка работает в Динамо. Олько ради лички
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Хорошее интервью, и собеседник интересный. По сравнению со штампами, которые выдают другие тренеры - небо и земля.
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Комментарий удален модератором
Под каким ником Личка здесь?
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