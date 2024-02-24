Статую Алвеса в его родном городе требуют убрать жители после приговора по делу об изнасиловании. Она подвергалась вандализму

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

В родном городе Дани Алвеса Жуазейру жители требуют убрать статую в честь игрока.

Жители города Жуазейру, откуда родом Дани Алвес, призвали мэрию убрать посвященную ему статую, открытую в 2020 году.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии и «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 года тюрьмы. Сторона футболиста обжаловала решение.

Работа, выполненная скульптором Лео Сантаной, изображает игрока в натуральную величину, в футболке «селесао» и с мячом у ног.

Мэрия Жуазейру сообщила, что будет ждать окончательного решения, прежде чем решать, что делать со статуей, и не будет занимать какую-либо позицию до завершения дела.

С момента ареста игрока статуя как минимум дважды подвергалась вандализму со стороны местных жителей. 

Алвес находится в предварительном заключении уже 13 месяцев, с 20 января 2023 года. 

Фото: ge.globo.com

Дани Алвеса приговорили к 4,5 года. Главное

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40 комментариев
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Ответ Вячеслав Новиков
Вот такие неблагодарные люди, я думаю не мало он сделал для них
Почему неблагодарные люди? Поступки человека влияют на отношение к нему. Люди не хотят ассоциировать себя с насильном, что их полное право.
+25
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странно, жители родного города против алвеса, эксперты спортса, зачастую его поддерживали....может в родном городе чего то не знают?😂
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Да такую фигню и без приговора лучше б снесли, хоть повод нашли. Скульпторы итить.)
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Ответ Леопардеру:
А зачем полагаться на показания человека, который их меняет по 4 раза?
+5
-2
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Ответ Георгий Большаков
Если против человека сфабриковали дело об изнасиловании, это не делает его насильником
Какая фабрикация? Там человек 9 версию произошедшего называет.
+3
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+2
Ответ Мистер Блин
странно, жители родного города против алвеса, эксперты спортса, зачастую его поддерживали....может в родном городе чего то не знают?😂
Уровень осведомлённости "экспертов спортса" и жителей бразильского города о произошедшем в туалете ночного клуба в Испании примерно одинаковый
+2
-1
+1
Ответ Мистер Блин
странно, жители родного города против алвеса, эксперты спортса, зачастую его поддерживали....может в родном городе чего то не знают?😂
"Эксперты спортса" поддерживали в основном то, что выносить решение о виновности человека в изнасиловании, полагаясь только на показания жертвы, которая добровольно заходила с ним в туалет - это довольно опасный прецедент. Непонятно, где тут проходят границы и как удостовериться в том, был секс добровольным или имело место насилие. А так я практически никого не видел, кто был бы на 100% за Алвеса в этой ситуации. Все пишут, что он как минимум дурак, что изменил жене и слил в унитаз свою репутацию.
Конечно, марганировые в таких тонкостях разбираться не хотят. Они хоть чёрта будут оправдывать, если есть возможность опомоить бывшего игрока Барселоны и её фанов.
+10
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+1
У статуя Роналду новый достойный конкурент:)

https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/post/3137695/
+9
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Ну... такое на месте Алвеса я и сам бы потребовал убрать)) Заодно руки оторвать скульптору))
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Ответ Смилодон Волшебной страны
Как там было непонятно. Но то, что женатый человек идёт с другой женщиной - большой минус этому человеку.
Сама по себе измена не преступление, по крайней мере в Испании
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Ответ Георгий Большаков
Всё было по согласию, а его обвиняют в изнасиловании
Как там было непонятно. Но то, что женатый человек идёт с другой женщиной - большой минус этому человеку.
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Ответ Смилодон Волшебной страны
Какая фабрикация? Там человек 9 версию произошедшего называет.
Всё было по согласию, а его обвиняют в изнасиловании
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Представляю какие страсти кипят в подслушано Жуазейру)
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Как бы статую не утащили в туалет в какой-нибудь ночной клуб.
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Смотря на эту статую я думаю Алвес от этого будет только рад 😆
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Судя по скульптуре - Алвес изнасиловал скульптора, а тот в отместку сделал такую скульптуру :(
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Ну блин, понять этого не могу. Имея 100-200+ миллионов, и насиловать девушек? Я вас умоляю. Бобби Стар и Сатива Розе у меня бы сутками под дверью стояли чтоб я их " изнасиловал". Или они меня.
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Она его так сильно не хотела, когда Алвес стал к ней приставать.Ну а когда Алвес показал пальцем на непонятную дверь, она смиренно туда пошла. Оказалось, что это была дверь туалета. Без всяких опознавательных знаков. 😁
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Кошмар на улице вязов)
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Полный, братцы, ататуй!
Панихида с танцами!
И приказано статуй
За ночь снять со станции.© :)
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