Статую Алвеса в его родном городе требуют убрать жители после приговора по делу об изнасиловании. Она подвергалась вандализму

В родном городе Дани Алвеса Жуазейру жители требуют убрать статую в честь игрока.

Жители города Жуазейру, откуда родом , призвали мэрию убрать посвященную ему статую, открытую в 2020 году.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии и «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 года тюрьмы. Сторона футболиста обжаловала решение.

Работа, выполненная скульптором Лео Сантаной, изображает игрока в натуральную величину, в футболке «селесао» и с мячом у ног.

Мэрия Жуазейру сообщила, что будет ждать окончательного решения, прежде чем решать, что делать со статуей, и не будет занимать какую-либо позицию до завершения дела.

С момента ареста игрока статуя как минимум дважды подвергалась вандализму со стороны местных жителей.

Алвес находится в предварительном заключении уже 13 месяцев, с 20 января 2023 года.

Фото: ge.globo.com

Дани Алвеса приговорили к 4,5 года. Главное