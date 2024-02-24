Статую Алвеса в его родном городе требуют убрать жители после приговора по делу об изнасиловании. Она подвергалась вандализму
В родном городе Дани Алвеса Жуазейру жители требуют убрать статую в честь игрока.
Жители города Жуазейру, откуда родом Дани Алвес, призвали мэрию убрать посвященную ему статую, открытую в 2020 году.
Ранее бывший футболист сборной Бразилии и «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 года тюрьмы. Сторона футболиста обжаловала решение.
Работа, выполненная скульптором Лео Сантаной, изображает игрока в натуральную величину, в футболке «селесао» и с мячом у ног.
Мэрия Жуазейру сообщила, что будет ждать окончательного решения, прежде чем решать, что делать со статуей, и не будет занимать какую-либо позицию до завершения дела.
С момента ареста игрока статуя как минимум дважды подвергалась вандализму со стороны местных жителей.
Алвес находится в предварительном заключении уже 13 месяцев, с 20 января 2023 года.
Фото: ge.globo.com
А зачем полагаться на показания человека, который их меняет по 4 раза?
Конечно, марганировые в таких тонкостях разбираться не хотят. Они хоть чёрта будут оправдывать, если есть возможность опомоить бывшего игрока Барселоны и её фанов.
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/post/3137695/
Панихида с танцами!
И приказано статуй
За ночь снять со станции.© :)