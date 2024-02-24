Лодыгин – в числе кандидатов на вызов в сборную России. Он играл в 2016-м за нее последний раз

Юрий Лодыгин входит в число кандидатов на вызов в сборную России.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о кандидатах на приглашение в команду на предстоящий мартовский сбор, в котором сборная сыграет против Сербии и Парагвая.

«К сожалению, не до конца восстановился из-за травмы. Надеюсь, в ближайших матчах мы увидим его на поле. Если говорить о кандидатах в сборную России, то собираюсь связаться с , который наконец-то начал играть.

Надеюсь, он продолжит дальше играть. Сейчас он является кандидатом на вызов в сборную России», – сказал Кафанов.

Лодыгин выступает за « » с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 13 матчей за греческий клуб, в которых он пропустил 7 голов и 8 раз сыграл на ноль. Последний матч за сборную России Лодыгин провел в 2016-м.