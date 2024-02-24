Лодыгин – в числе кандидатов на вызов в сборную России. Он играл в 2016-м за нее последний раз

Теги Сборная России по футболу Панатинаикос высшая лига Греция Виталий Кафанов Юрий Лодыгин Никита Хайкин Футбол

Юрий Лодыгин входит в число кандидатов на вызов в сборную России.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о кандидатах на приглашение в команду на предстоящий мартовский сбор, в котором сборная сыграет против Сербии и Парагвая.

«К сожалению, Никита Хайкин не до конца восстановился из-за травмы. Надеюсь, в ближайших матчах мы увидим его на поле. Если говорить о кандидатах в сборную России, то собираюсь связаться с Юрой Лодыгиным, который наконец-то начал играть.

Надеюсь, он продолжит дальше играть. Сейчас он является кандидатом на вызов в сборную России», – сказал Кафанов.

Лодыгин выступает за «Панатинаикос» с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 13 матчей за греческий клуб, в которых он пропустил 7 голов и 8 раз сыграл на ноль. Последний матч за сборную России Лодыгин провел в 2016-м.

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45 комментариев
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Ответ Beast
Черчесов тоже вратарь, если что
Не вратарь, а игрок, обязанностью которого является защищать свои ворота, то есть не давать команде противника забить гол.
+48
-2
+46
Черчесов тоже вратарь, если что
+32
-2
+30
Ответ Мукунку хороший
Не вратарь, а игрок, обязанностью которого является защищать свои ворота, то есть не давать команде противника забить гол.
Не противника, а неприятеля.
+22
-1
+21
Лодыгин или Ладыгин? Вы уж определитесь или корректора себе наймите.
+13
0
+13
Как назло зимой Пао подписал Дранговского
+7
0
+7
Легенда
+8
-2
+6
Древнее зло пробудилось
+6
0
+6
Давайте еще Кокорина, он в хорошей форме
+5
0
+5
Это что за футбольная некрофилия?

Хотя учитывая сколько "пассажиров" Валера чисто по приколу уже вызывал на ничего незначащие товарняки, это просто имитация бурной деятельности: мол, мы тут в тренерском штабе не просто за зарплатой ходим в кассу, а работаем и перебираем ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты составов. Вдруг завтра разрешает ехать на ЧЕ, а тут у нас уже 3 состава обкатано👍
+4
-2
+2
По моему Лунев ещё живой.
+2
0
+2
Ответ Андоррский почтальон
Лодыгин или Ладыгин? Вы уж определитесь или корректора себе наймите.
Ладыркин
+3
-1
+2
Ответ Jimmifloyd
Не противника, а неприятеля.
соперника
+1
0
+1
Ответ Мукунку хороший
Не вратарь, а игрок, обязанностью которого является защищать свои ворота, то есть не давать команде противника забить гол.
не пропустить, а отрицательно забить
+1
0
+1
Ответ Кирилл Демченко
Вы какой то очень странный персонаж . А ничего что Акинфеев за сборную с 2018 года не выступал ?! Или мы с 2018 года проводим только товарищеские матчи?! Я просто не понимаю , чего вы хотите мне сказать?! Что сафонов ноль и он не будет основным вратарём?! Что лантратов им должен стать в 29 лет?! И лучше его наигрывать в таварищеских, чтобы когда через 3-4-5 лет снимут бан он в 33-35 лет играл за сборную?! Или Акинфеев которому через 3 года 40?!
Я лишь хочу сказать, что странная у тебя логика. Типа Сафонов будет основным и точка.
Только потому что он молодой. Сильно. Очень сильно.
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Ответ Всё знаю
Так вызывают, потому что сейчас товарняки. Там всех вызывают, кто умеет по мячу попадать хотя бы через раз. Если прямо сейчас будут официальные матчи, то стоять на 99% будет Акинфеев.
Вы какой то очень странный персонаж . А ничего что Акинфеев за сборную с 2018 года не выступал ?! Или мы с 2018 года проводим только товарищеские матчи?! Я просто не понимаю , чего вы хотите мне сказать?! Что сафонов ноль и он не будет основным вратарём?! Что лантратов им должен стать в 29 лет?! И лучше его наигрывать в таварищеских, чтобы когда через 3-4-5 лет снимут бан он в 33-35 лет играл за сборную?! Или Акинфеев которому через 3 года 40?!
+1
0
+1
Ответ Jovana Jovičić
Если Юрий вернется в сборную России, то это будет прекрасно, но зачем ему ехать в сборную друзей Карпина - не ясно
Очередной пассажир в сборной и это прекрасно?)))
Сильная логика.
+1
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Ответ Helge
он и так сидел на лавке, какая разница, за кем?
Сейчас начал играть, написано же
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Агуэро
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Я тоже могу постоять...
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Овчинникова надо было вызывать
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Ответ suwor
А что, у Сафонова и Лантратова нет коллег из РПЛ?
Они не играли три месяца, а Лодыгин в тонусе. Да и просто лишний раз проверить ближайший резерв не помешает.
0
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Ответ Александр Илькевич
Это что за футбольная некрофилия? Хотя учитывая сколько "пассажиров" Валера чисто по приколу уже вызывал на ничего незначащие товарняки, это просто имитация бурной деятельности: мол, мы тут в тренерском штабе не просто за зарплатой ходим в кассу, а работаем и перебираем ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты составов. Вдруг завтра разрешает ехать на ЧЕ, а тут у нас уже 3 состава обкатано👍
и все 3 заявлять как отдельные команды . И шансов в 3 раза больше будет
0
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0
Ответ Jimmifloyd
Не противника, а неприятеля.
не неприятеля, а оппонента
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Ого, он еще не завершил карьеру
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Можно сборную ветеранов выставить с кубка легенд в полном составе, хуже не будет результат....
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Ну сейчас самое время его приглашать..«Жаркие баталии» впереди)
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Данные у Лодыгина топовые, но не хватало школы. Если бы в свое время Зенит вместо Бирюкова нанял бы для него какого-нибудь хорошего тренера вратарей из Италии из него мог бы получится сильный голкипер.
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Ответ Антонио Мартынов
Как назло зимой Пао подписал Дранговского
он и так сидел на лавке, какая разница, за кем?
0
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Ответ Кирилл Демченко
Так я и не сказал что он самый лучший вратарь. Я делаю выводы на том , что я вижу, Сафонова всегда вызывают в сборную уже последние несколько лет и сейчас он сыграл практически в каждом матче. А лантратову уже 28 лет , в этом году 29 , у него всего два матча за сборную, поэтому сильно сомневаюсь , что вдруг он станет номером один.
Так вызывают, потому что сейчас товарняки.
Там всех вызывают, кто умеет по мячу попадать хотя бы через раз.
Если прямо сейчас будут официальные матчи, то стоять на 99% будет Акинфеев.
+1
-1
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Ответ Всё знаю
Я не считаю Сафонова самым лучшим вратарём. На данный момент, тот же Лантратов, КАК МИНИМУМ не слабее, а-то и сильнее.
Так я и не сказал что он самый лучший вратарь. Я делаю выводы на том , что я вижу, Сафонова всегда вызывают в сборную уже последние несколько лет и сейчас он сыграл практически в каждом матче. А лантратову уже 28 лет , в этом году 29 , у него всего два матча за сборную, поэтому сильно сомневаюсь , что вдруг он станет номером один.
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