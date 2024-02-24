Лодыгин – в числе кандидатов на вызов в сборную России. Он играл в 2016-м за нее последний раз
Юрий Лодыгин входит в число кандидатов на вызов в сборную России.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о кандидатах на приглашение в команду на предстоящий мартовский сбор, в котором сборная сыграет против Сербии и Парагвая.
«К сожалению, Никита Хайкин не до конца восстановился из-за травмы. Надеюсь, в ближайших матчах мы увидим его на поле. Если говорить о кандидатах в сборную России, то собираюсь связаться с Юрой Лодыгиным, который наконец-то начал играть.
Надеюсь, он продолжит дальше играть. Сейчас он является кандидатом на вызов в сборную России», – сказал Кафанов.
Лодыгин выступает за «Панатинаикос» с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 13 матчей за греческий клуб, в которых он пропустил 7 голов и 8 раз сыграл на ноль. Последний матч за сборную России Лодыгин провел в 2016-м.
Хотя учитывая сколько "пассажиров" Валера чисто по приколу уже вызывал на ничего незначащие товарняки, это просто имитация бурной деятельности: мол, мы тут в тренерском штабе не просто за зарплатой ходим в кассу, а работаем и перебираем ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты составов. Вдруг завтра разрешает ехать на ЧЕ, а тут у нас уже 3 состава обкатано👍
Только потому что он молодой. Сильно. Очень сильно.
Сильная логика.
Там всех вызывают, кто умеет по мячу попадать хотя бы через раз.
Если прямо сейчас будут официальные матчи, то стоять на 99% будет Акинфеев.