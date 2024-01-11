Экс-игрок «Эвертона» заплатил 422 тысячи долларов, чтобы стать тренером сборной Китая. Он признался, что организовывал договорняки

Бывший футболист «Эвертона» и экс-тренер сборной Китая Ли Те рассказал о многочисленных взятках и организации договорных матчей на родине.

В ноябре 2022-го Ли Те стал фигурантом масштабного расследования о коррупции в китайском футболе, которое было инициировано председателем КНР Си Цзиньпинем. Тогда же тренер был заключен под стражу.

На допросе он сознался в многочисленных взятках – в том числе за возможность поработать главным тренером сборной Китая. В 2018 году Ли Те заплатил 3 миллиона юаней (примерно 422 тысячи долларов), чтобы возглавить национальную команду, сообщает SCMP.

Ли Те был уволен со своего поста осенью 2021 году, когда сборная Китая лишилась шансов на выход на ЧМ-2022.

Кроме того, тренер признался в организации нескольких договорных матчей во второй по силе китайской лиге. Он подкупал соперников, чтобы вывести свои команды в Суперлигу.

«Я очень сожалею об этом. Мне следовало идти по правильному пути. Но есть определенные вещи, которые в то время были обычной практикой в футболе», – сказал Ли Те.

Фигурантами дела также стали бывший глава местной федерации футбол Лю И, его заместитель Чэнь Юнлян и президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сююань. Всем им, как и Ли Те, грозит тюремное заключение.

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