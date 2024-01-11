Экс-игрок «Эвертона» заплатил 422 тысячи долларов, чтобы стать тренером сборной Китая. Он признался, что организовывал договорняки

Теги Эвертон премьер-лига Англия происшествия Сборная Китая по футболу высшая лига Китай Ставки на спорт договорные матчи Ли Те Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Бывший футболист «Эвертона» и экс-тренер сборной Китая Ли Те рассказал о многочисленных взятках и организации договорных матчей на родине.

В ноябре 2022-го Ли Те стал фигурантом масштабного расследования о коррупции в китайском футболе, которое было инициировано председателем КНР Си Цзиньпинем. Тогда же тренер был заключен под стражу.

На допросе он сознался в многочисленных взятках – в том числе за возможность поработать главным тренером сборной Китая. В 2018 году Ли Те заплатил 3 миллиона юаней (примерно 422 тысячи долларов), чтобы возглавить национальную команду, сообщает SCMP.

Ли Те был уволен со своего поста осенью 2021 году, когда сборная Китая лишилась шансов на выход на ЧМ-2022.

Кроме того, тренер признался в организации нескольких договорных матчей во второй по силе китайской лиге. Он подкупал соперников, чтобы вывести свои команды в Суперлигу.

«Я очень сожалею об этом. Мне следовало идти по правильному пути. Но есть определенные вещи, которые в то время были обычной практикой в футболе», – сказал Ли Те.

Фигурантами дела также стали бывший глава местной федерации футбол Лю И, его заместитель Чэнь Юнлян и президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сююань. Всем им, как и Ли Те, грозит тюремное заключение.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Разбираем чемпионат Китая: чего ждать Слуцкому, какие тренды, за чем следить

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ох как попали... Ещё в Китае, боюсь отделаться уже не получится.
+11
-2
+9
Доплачивать самому, чтоб стать тренером сборной? Где-то в Эстонии нервно икнули🤓
+10
-4
+6
слава богу что у нас такого нет
+8
-3
+5
Ответ ЦСКА1960
слава богу что у нас такого нет
иронично
+4
0
+4
В Китае за коррупцию смертная казнь. Так что прощай, дурачок))
+1
0
+1
Интересно узнать, как именно эти инвестиции в пост ГТ сборной отбивались
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий