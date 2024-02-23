Тренер «Наполи» Кальцона злится на Хвичу за реакцию на замену в матче с «Барсой». Вингера могут оштрафовать и оставить в запасе на «Кальяри»

Теги Кальяри Барселона серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Хвича Кварацхелия Франческо Кальцона Футбол

Тренер «Наполи» злится на Хвичу из-за реакции на замену в матче с «Барселоной».

Вингера «Наполи» заменили на Йеспера Линдстрема на 68-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) при счете 0:1. Покинув поле, Кварацхелия не пожал руку тренеру «Наполи» Франческо Кальцоне и первым покинул стадион.

Как пишет Il Mattino, Кальцона злится на Хвичу за такую реакцию. Перед тренировкой после матча он дал это понять, поговорив с Кварацхелией. Кальцона сказал, что ему не нравится такая реакция, и напомнил Хвиче, что команда важнее любого отдельного игрока.

В клубе решают, стоит ли штрафовать Хвичу за такое поведение, этот вопрос обсуждается. Существует вероятность, что в качестве наказания он начнет в запасе матч с «Кальяри», который состоится 25 февраля.

У 23-летнего вингера шесть голов и четыре результативные передачи за 32 матча сезона в составе «Наполи». В 2024-м у него один гол за восемь игр во всех турнирах.

Полную статистику игрока сборной Грузии можно найти здесь.

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53 комментария
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Давно заслужил. В этом сезоне, он полный ноль на поле, зато самомнение выше, чем у Неймара. Пусть посидит на скамейке и подумает над своим отношением к делу и людям.
+94
-12
+82
Ответ Cristiano Ronaldo
Давно заслужил. В этом сезоне, он полный ноль на поле, зато самомнение выше, чем у Неймара. Пусть посидит на скамейке и подумает над своим отношением к делу и людям.
А кто в Наполи не полный ноль в этом сезоне?)
+41
-9
+32
в матче с Барсой по мне так худший игрок матча в обеих командах.
+33
-4
+29
Ответ Михаил Рымар
А кто в Наполи не полный ноль в этом сезоне?)
Осимхен наверное.
+32
-9
+23
Жаль, де Лау не интересовался российской частью карьеры Хвичи. Летом под сотню мог бы стрясти с английских мешков.
+18
-2
+16
Слишком рано звезду поймал Хвича.
+16
-2
+14
Ответ Михаил Рымар
А кто в Наполи не полный ноль в этом сезоне?)
А это тут причём? Речь за конкретного игрока и за конкретно его эмоции.
Так то если он там не один играет блекло, то по крайней мере у других хватает ума на публику не показывать свои эмоции при замене.
+11
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+11
Ответ Vlad Zhadejko
Не знаю, по мне, был одним из самых активных и опасных игроков соперника, при том, что Кунде сыграл очень хорошо.
А чем он хорошим отметился конкретно? Все навесы-угловые - в никуда, все верховые единоборства проиграл, ударов - нет, мяч постоянно передерживал... Его ж не просто так заменили? Тренер же не враг самому себе, чтобы менять "активного и опасного" игрока?
+8
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+8
Поймал звезду Хвича. Ну ничего, в Италии его быстро в чувства приведут
+7
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+6
В игре ничего не показал , а на замену обиделся … хахаха , звезда …
+5
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+3
В Англии максимум уровень Брайтона,Астона Виллы.
+5
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Правило: «женился = минус сезон» работало, работает и будет дальше работать для молодых игроков!
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"звездуля" возомнил о себе
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Если ты звезда , держи свой уровень . Стабильность признак мастерства ….Видимо, пока не дорос еще.
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На игру свою обижайся, гоги
+3
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+1
Валера бы сказал: "звезда ëпти"
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Ответ Андрей Катков
Так-то футбол командная игра. Ты ругаешь Хвичу, а теперь попробуй похвалить кого-нибудь в составе Наполи в этом сезоне
Ругают того, кто при слабом уровне игры, ещё и публично выделывается при этом. На этом и делается акцент.
Насчёт других в Наполи, могу похвалить их, что они хотя бы не закатывают микро-истерики уходя с поля, когда игра не идёт.
Ещё вопросы остались?
+1
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+1
Вот что делает звездная болезнь,кпд ноль,зато истерики 80 го уровня,в том числе и на поле
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
В Англии максимум уровень Брайтона,Астона Виллы.
Он бы в брайтоне лавку грел
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Ответ feanor
Кварацхелиа критикуют обиженные, которые прогнозировали его провал в сериале, ведь он в рпл мало забивал
Не спорю, наверняка такие есть. Но большинство бесит его необоснованное поведение.
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
В Англии максимум уровень Брайтона,Астона Виллы.
Прошу прощения, но Брайтон - открытие последних сезонов в мировом футболе, а Вилла до сих пор претендует на зону ЛЧ. Хвиче нужно ооочень стараться, чтобы достичь такого уровня - в том числе, по личным качествам, характеру.
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Хватит нести ерунду,блин. Он полезнее всего состава итальянцев.Просто не вписался в систему Кальсона,которой у тренера ее и не было. Пришел,сломал все что было наработанно Спалети. Поэтому его и вышвырнули с Турина.
Он полный ноль, который даже неспособен ускориться с места и сделать обводку
+1
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Ответ Cristiano Ronaldo
Давно заслужил. В этом сезоне, он полный ноль на поле, зато самомнение выше, чем у Неймара. Пусть посидит на скамейке и подумает над своим отношением к делу и людям.
Ну не полный ноль, он лишь играет на своём уровне.) В прошлый сезон просто звёзды сошлись у Наполи, такое иногда бывает, вон Лестер вспомнить.
+1
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На кол его🤣
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-3
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Ответ feanor
Кварацхелиа критикуют обиженные, которые прогнозировали его провал в сериале, ведь он в рпл мало забивал
в том сезоне его тащил осимхен
а в этом он полный ноль который скоро поедет в динамо тбилиси
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Хватит нести ерунду,блин. Он полезнее всего состава итальянцев.Просто не вписался в систему Кальсона,которой у тренера ее и не было. Пришел,сломал все что было наработанно Спалети. Поэтому его и вышвырнули с Турина.
Да он рыли ни о чем. По сути он за 1,5 провел только 0,5 когда только пришел. Потом какие то дикие серии по 10-15 матчей без действий каких либо. Игрок одного сезона. В этом году еще агент много говорить начал, что Барса, Реал, зп дайте больше. Скоро приползет ара это в рубин обратно и будет опять Набабкин 40 летний его возить
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Ответ Почтенный эльф
А чем он хорошим отметился конкретно? Все навесы-угловые - в никуда, все верховые единоборства проиграл, ударов - нет, мяч постоянно передерживал... Его ж не просто так заменили? Тренер же не враг самому себе, чтобы менять "активного и опасного" игрока?
1) У Хвичи было много опасных проходов
2) Педри тоже заменили, значит ли это, что он не был полезен и активен?

Не хочу защищать Кварацхелию, но всё же.
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Токсичный человек
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Ответ <Inter>
Весь Наполи играет ужасно. Здесь критикуют Хвичу лишь из-за его прошлого связанного с РПЛ
Он худший на поле, вместо с Натаном.
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Не рано ли зазвездился? Пока только один удачный сезон был.
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