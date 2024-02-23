Тренер «Наполи» Кальцона злится на Хвичу за реакцию на замену в матче с «Барсой». Вингера могут оштрафовать и оставить в запасе на «Кальяри»

Тренер «Наполи» злится на Хвичу из-за реакции на замену в матче с «Барселоной».

Вингера «Наполи» заменили на Йеспера Линдстрема на 68-й минуте игры 1/8 финала чемпионов (1:1) при счете 0:1. Покинув поле, не пожал руку тренеру «Наполи» и первым покинул стадион.

Как пишет Il Mattino, Кальцона злится на Хвичу за такую реакцию. Перед тренировкой после матча он дал это понять, поговорив с Кварацхелией. Кальцона сказал, что ему не нравится такая реакция, и напомнил Хвиче, что команда важнее любого отдельного игрока.

В клубе решают, стоит ли штрафовать Хвичу за такое поведение, этот вопрос обсуждается. Существует вероятность, что в качестве наказания он начнет в запасе матч с « », который состоится 25 февраля.

У 23-летнего вингера шесть голов и четыре результативные передачи за 32 матча сезона в составе « ». В 2024-м у него один гол за восемь игр во всех турнирах.

Полную статистику игрока сборной Грузии можно найти здесь.