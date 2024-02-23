Тренер «Наполи» Кальцона злится на Хвичу за реакцию на замену в матче с «Барсой». Вингера могут оштрафовать и оставить в запасе на «Кальяри»
Тренер «Наполи» злится на Хвичу из-за реакции на замену в матче с «Барселоной».
Вингера «Наполи» заменили на Йеспера Линдстрема на 68-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) при счете 0:1. Покинув поле, Кварацхелия не пожал руку тренеру «Наполи» Франческо Кальцоне и первым покинул стадион.
Как пишет Il Mattino, Кальцона злится на Хвичу за такую реакцию. Перед тренировкой после матча он дал это понять, поговорив с Кварацхелией. Кальцона сказал, что ему не нравится такая реакция, и напомнил Хвиче, что команда важнее любого отдельного игрока.
В клубе решают, стоит ли штрафовать Хвичу за такое поведение, этот вопрос обсуждается. Существует вероятность, что в качестве наказания он начнет в запасе матч с «Кальяри», который состоится 25 февраля.
У 23-летнего вингера шесть голов и четыре результативные передачи за 32 матча сезона в составе «Наполи». В 2024-м у него один гол за восемь игр во всех турнирах.
Полную статистику игрока сборной Грузии можно найти здесь.
Так то если он там не один играет блекло, то по крайней мере у других хватает ума на публику не показывать свои эмоции при замене.
Насчёт других в Наполи, могу похвалить их, что они хотя бы не закатывают микро-истерики уходя с поля, когда игра не идёт.
Ещё вопросы остались?
а в этом он полный ноль который скоро поедет в динамо тбилиси
2) Педри тоже заменили, значит ли это, что он не был полезен и активен?
Не хочу защищать Кварацхелию, но всё же.