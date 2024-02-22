Кварацхелия был недоволен заменой в матче с «Барсой». Хвича не пожал руку тренеру «Наполи» и первым покинул стадион
Хвича Кварацхелия остался недоволен заменой в матче с «Барсой» в Лиге чемпионов.
Вингер «Наполи» был заменен на 68-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) при счете 0:1. Вместо него вышел Йеспер Линдстрем.
Как сообщает Football Italia, грузинский футболист был удивлен замене. Утверждается, что Хвича не пожал руку новому тренеру Франческо Кальцоне и партнерам после замены. Кроме того, Кварацхелия первым покинул стадион.
Кальцона прокомментировал случившееся.
«Я оставляю на поле игроков, которые играют хорошо. Я не смотрю на их имена.
Квара – топ-игрок, он выручит нас, как и в прошлом сезоне. Квара был заменен, он не играл фантастически, но это не редкость, что иногда у игрока не идет.
Квара возьмет себя в руки, будет работать усерднее. Я вполне удовлетворен», – отметил тренер неаполитанцев.
В 8 матчах 2024 года Кварацхелия забил один гол. Его статистика – здесь.
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Хвича игрок яркий, но часто игнорирует перемещения партнёров, и не взаимодействует с ними пытаясь сам зарешать. Против топ соперников такое практически не работает.
Сплотиться следует а не манипулировать "убегу в другой клуб" И так чехарда с тренерами. Кабы не улететь в С2.