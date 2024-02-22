Кварацхелия был недоволен заменой в матче с «Барсой». Хвича не пожал руку тренеру «Наполи» и первым покинул стадион

Хвича Кварацхелия остался недоволен заменой в матче с «Барсой» в Лиге чемпионов.

Вингер «Наполи» был заменен на 68-й минуте игры 1/8 финала (1:1) при счете 0:1. Вместо него вышел .

Как сообщает Football Italia, грузинский футболист был удивлен замене. Утверждается, что не пожал руку новому тренеру и партнерам после замены. Кроме того, Кварацхелия первым покинул стадион.

Кальцона прокомментировал случившееся.

«Я оставляю на поле игроков, которые играют хорошо. Я не смотрю на их имена.

Квара – топ-игрок, он выручит нас, как и в прошлом сезоне. Квара был заменен, он не играл фантастически, но это не редкость, что иногда у игрока не идет.

Квара возьмет себя в руки, будет работать усерднее. Я вполне удовлетворен», – отметил тренер неаполитанцев.

В 8 матчах 2024 года Кварацхелия забил один гол. Его статистика – здесь.

Панчи центрфорвардов: Левандовски и Осимхен забили почти с одной точки. Отсюда ничья «Барсы» и «Наполи»