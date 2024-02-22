Кварацхелия был недоволен заменой в матче с «Барсой». Хвича не пожал руку тренеру «Наполи» и первым покинул стадион

Теги Барселона серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Йеспер Линдстрем Хвича Кварацхелия Франческо Кальцона Футбол

Хвича Кварацхелия остался недоволен заменой в матче с «Барсой» в Лиге чемпионов.

Вингер «Наполи» был заменен на 68-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) при счете 0:1. Вместо него вышел Йеспер Линдстрем.

Как сообщает Football Italia, грузинский футболист был удивлен замене. Утверждается, что Хвича не пожал руку новому тренеру Франческо Кальцоне и партнерам после замены. Кроме того, Кварацхелия первым покинул стадион.

Кальцона прокомментировал случившееся.

«Я оставляю на поле игроков, которые играют хорошо. Я не смотрю на их имена. 

Квара – топ-игрок, он выручит нас, как и в прошлом сезоне. Квара был заменен, он не играл фантастически, но это не редкость, что иногда у игрока не идет.

Квара возьмет себя в руки, будет работать усерднее. Я вполне удовлетворен», – отметил тренер неаполитанцев.

В 8 матчах 2024 года Кварацхелия забил один гол. Его статистика – здесь.

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82 комментария
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Какой важный Боржоми 🐔
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+136
Как бы то ни было, замены сработали
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полностью исчез во время матча, заменить можно было и раньше
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ой нытик
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Играл как овно, а виноват тренер
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игрок одного сезона, пусть не обижаются фаны Наполи)
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+18
Один сезон с испугу а уже Кварадонна 🤣
Дальше чемодан вокзал аренда
+16
0
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грузин пусть над своей игрой подумает. С начала года просто нулевой, с такой игрой он сам раньше уедет в Аравию, а не как его агент провожал Осихмена
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Ответ shishovv
Какой важный Боржоми 🐔
Какой важный цыплёнoк табака
+14
-2
+12
Ответ Hesen Nuriyev
Наполи просто оверперформил в прошлом сезоне, по сути те же Квара и Осимен игроки чуть выше среднего уровня, то точно не топ
Спалетти сделал свое дело и ушёл. Видимо видел что это предел из этого состава . Что сейчас и видно .
+10
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+10
Ответ Loskov-10
звезду поймал, как бы не сдулся раньше времени
так он уже сдулся
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В одном сезоне выстрелил зазвезсдился, уверен больше не получиться у него, играет плохо.
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звезду поймал, как бы не сдулся раньше времени
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что он себе позволяет? кем себя почувствовал? бешеный
+9
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Ответ Raul14
игрок одного сезона, пусть не обижаются фаны Наполи)
Так и в Рубине было.
+7
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+7
Тренер был прав,Наполи сразу сравнял счёт
+10
-3
+7
Квара играл плохо. И плохо что он так себя повёл.
+6
0
+6
А он играл оказывается , а я то думал где он был ..
+5
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+5
Ответ ubAA
Барса уже ведет переговоры о покупке Хвичи, цена вопроса до 100млн. , шансы на переход очень высокие...
Смешно
+5
0
+5
Не в его интересах так брыкаться. С такой игрой Наполи будет его единственным крупным клубом в жизни, а сам получит репутацию игрока одного сезона
+5
-1
+4
Хвича в первую очередь должен быть не доволен своей игрой. И не только в этом матче.
+4
0
+4
Его даже Кунде умудрился сожрать на фланге. Чего обижаться то
+4
0
+4
Всё логично со стороны тренера.
Хвича игрок яркий, но часто игнорирует перемещения партнёров, и не взаимодействует с ними пытаясь сам зарешать. Против топ соперников такое практически не работает.
+4
0
+4
вобще сдулся в этом сезоне, и кто виноват?
+3
0
+3
Стоящий тренер так и обязан себя повести со старта указать КТО правит бал.... Если каждый футболер, схвативший бога за ус, будет фыркать - быть беде.
Сплотиться следует а не манипулировать "убегу в другой клуб" И так чехарда с тренерами. Кабы не улететь в С2.
+2
0
+2
Ответ Pavelaznaurov
А вообще то Хвича один прямо сегодня стоит больше сборной России , и в разы…. Как тот так…
Сборная России сейчас ничего не стоит к сожалению 🤣
+3
-1
+2
Слышишь мой акцент, он почти московский, но никак не скрыть темперамент горский
+2
0
+2
На Кавказе не пожать руку - очень сильное оскорбление. Зазвездился Хвича
+2
0
+2
Ну тут ещё проблема,что тренер временщик. Думаю закидоны от других игроков тоже будут
+2
0
+2
совершенно переоцененный игрок, то что он показал в том сезоне было на кураже. Сейчас же, все поняли как против него играть,да и сам он сдал сильно
+2
0
+2
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