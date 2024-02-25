Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Фрозиноне», «Интер» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты»

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«Болонья» в пятницу обыграла «Верону» (2:0) в 26-м туре Серии А.

В воскресенье «Ювентус» играет дома с «Фрозиноне», «Наполи» встретится на выезде с «Кальяри», «Интер» – с «Лечче», «Милан» будет противостоять «Аталанте».

В понедельник «Рома» примет «Торино».

Чемпионат Италии

26-й тур

Ювентус – Фрозиноне 2:2 (перерыв)
Дата проведения
25 февраля, 14.30, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Влахович, 1:1 – 14 Шеддира, 1:2 – 27 Брешианини, 2:2 – 32 Влахович.
ЮвентусШченсны, Камбьязо, Ругани, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо (Алькарас, 29), Локателли, Маккенни, Кьеза, Влахович.
ФрозинонеЧерофолини, Дзортеа, Романьоли, Лирола, Околи, Валери, Маццителли, Харруи, Брешианини, Соуле, Шеддира.
Предупреждение:
Бремер (7).

 

Кальяри – Наполи
Дата проведения
25 февраля, 17.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Интер
Дата проведения
25 февраля, 20.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Аталанта
Дата проведения
25 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Торино
Дата проведения
26 февраля, 20.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Лацио
Дата проведения
26 февраля, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Верона 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
23 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Фаббиан, 2:0 – 65 Фройлер.
БолоньяСкорупски, Пош (Де Сильвестри, 75), Лукуми, Бекема, Кристиансен, Фройлер (Эль-Аззузи, 82), Фергюсон, Фаббиан (Эбишер, 81), Орсолини (Ликояннис, 75), Ндойе (Карлссон, 82), Зиркзее.
ВеронаМонтипо, Сантонз (Тшатшуа, 58), Давидович, Маньяни, Кабаль, Дуда (Силва, 82), Сердар, Фолоруншо (Лазович, 87), Суслов, Свидерски (Митрович, 58), Нослин (Анри, 82).
Предупреждения:
Фройлер (20), Дуда (45), Фергюсон (69), Кабаль (79).

 

Сассуоло – Эмполи 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
24 февраля, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11 Луперто, 1:1 – 54, пенальти Пинамонти, 1:2 – 64, пенальти Ньянг, 2:2 – 77 Феррари, 2:3 – 90 Бастони.
СассуолоКонсильи, Педерсен, Феррари, Руан, Дойг, Болока (Байрами, 46), Матеус Энрике, Торстведт (Дефрель, 88), Вольпато (Мулаттьери, 68), Лорьянте (Рачич, 89), Пинамонти.
ЭмполиКаприле, Луперто, Исмайли, Валюкевич, Какаче (Дестро, 88), Коваленко (Бастони, 80), Марин, Мале, Канчельери (Пеццелла, 88), Камбьяги (Берешиньски, 88), Черри (Ньянг, 55).
Предупреждения:
Болока (10), Исмайли (54), Канчельери (56), Бастони (90).

 

Салернитана – Монца 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
24 февраля, 20.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 78 Мальдини, 0:2 – 83 Пессина.
СалернитанаОчоа, Дзаноли, Манолас (Боатенг, 61), Пасалидис, Пеллегрино, Брадарич, Кандрева (Нванкво, 87), Кастанос (Ленговски, 73), Башич (Диа, 73), Кулибали, Вейсман (Тшауна, 61).
МонцаДи Грегорио, Биринделли, Мари (Кальдирола, 67), Иццо (Кирьякопулос, 73), Карбони, Гальярдини, Пессина, Кольпани (Бондо, 46), Карбони (Акпа-Акпро, 82), Джурич, Мота (Мальдини, 67).
Предупреждения:
Пасалидис (38), Мари (48), Иццо (63), Башич (72).

 

Дженоа – Удинезе 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
24 февраля, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Ретеги, 2:0 – 40 Бани.
ДженоаЖозеп Мартинес, Сабелли (Спенс, 78), Бани, Васкес (Вольякко, 54), де Винтер, Аарон Мартин, Бадель (Стротман, 87), Френдруп, Гудмундссон, Жуниор Мессиас (Малиновский, 78), Ретеги (Экубан, 79).
УдинезеОкойе, Эхизибуэ (Эбоселе, 46), Джанетти, Перес, Кристенсен, Земура (Камара, 54), Уолас, Ловрич (Саррага, 86), Самарджич (Жоау Феррейра, 54), Товен (Дэвис, 78), Лукка.
Предупреждения:
Джанетти (1), де Винтер (30), Кристенсен (41), Эбоселе (86).
Удаление:
Кристенсен (48).

 

Таблица Серии А

Статистика Серии А

43 комментария
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У Аталанты адок намечается: Милан, Интер, Болонья, Спортинг (ЛЕ), Ювентус, Спортинг, Фиорентина и Наполи подряд.
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Болонья одерживает пятую победу подряд
Молодец Мотта 👍🏻
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Фрозиноне уже воткнул старухе))
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Ответ Cardboard_monkey
Миранчук ушел из аталанты что ли?
Продал
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Сассуоло, похоже, что тоже трындец. Как и Салерно. Ну а Эмполи завели себе талисман. Дубину Ньянга. С ним они точно не вылетят))
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хорошо что Фрозиноне забили, а то кальму до конца матча смотрели бы
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Ох лол) кальма дала сбой
Один игрок в центре штрафной против 5 дефов
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Почему болельщики Юве не уходят со стадиона,они мазохисты что ли?
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Кьеза растворился просто.
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Ответ Aleks Delpierro
Кьеза растворился просто.
Чего удивляться? Именно хорошие игроки наиболее измучены вирусом по имени Макс
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Влахович как Кейн,все игроки сливают тренера но эти двое единственные кто напрочь сопротивляются
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Фрозиноне скорее жив…
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если анчоуса выгонят после этого матча, то я согласен на разгром.
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Ответ vadgus
Мне вот интересно, по-прежнему остались «болельщики» Юве, которые считают, что Аллегри надо дать время поработать?
+1
пусть Макс поработает хотя бы до конца контракта
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Ответ Kubinec_
если анчоуса выгонят после этого матча, то я согласен на разгром.
И многие, многие другие…
+2
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Бергамаски на СанСиро это будет интересно 🧐 ждём выходных
+2
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Бу ха ха ха
+1
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+1
Нужна победа, удачи Юве !
Хосеп Гвардиоле, Роберто Де Дзерби, Хаби Алонсе и Тиагу Мотте.
+3
-2
+1
Милан - Аталанта будет комментировать Станислав Минин, спасибо что не Жичкин/Черданцев, которых слушать невозможно
+1
0
+1
Не хочется Болонью в ЛЧ, при всей симпатии к работе Тьяго Мотты. Укрепить состав наврядли получится, Мотта уйдёт в топ клуб, рейтинг в Европе нулевой (в последний раз играли в ЕК ещё наверное в конце прошлого века) - т.е. будут в последней корзине и получат максимально сложную группу.
+4
-3
+1
Миранчук ушел из аталанты что ли?
+1
0
+1
Ответ Vlados 86
У Аталанты адок намечается: Милан, Интер, Болонья, Спортинг (ЛЕ), Ювентус, Спортинг, Фиорентина и Наполи подряд.
Леха, твой выход!
+1
-1
0
жёсткий график
0
0
0
Ответ Aman Dzhorobekov
Влахович как Кейн,все игроки сливают тренера но эти двое единственные кто напрочь сопротивляются
Ему Лаутаро догонять нужно
0
0
0
Ответ Vlados 86
+1 пусть Макс поработает хотя бы до конца контракта
Вы за Юве болеете? Очень сомнительно
+2
-2
0
Специально для Николо, Сандро и других клиентов Адиниксбет, аналитика, которую все ждут.
У Фрозиноне и Удинезе поровну очков. Наш Ювентус продудонил Удинезе 0:1, значит - ну дальше можно не продолжать. Не благодарите
+2
-2
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Ответ Vlados 86
мб что-то типа Рэй Бан, модель например Erika color mix
Не похожи, на Персоль тоже не похожи :-((
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Ответ Антон Фалафель
Кто может сказать, што за очки(бренд) на Ди Франческо???
мб что-то типа Рэй Бан, модель например Erika color mix
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Нет хуже Юве не Шаурма а сам Юве🤦‍♂️
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Хуже Ювентуса сегодня сможет сыграть только Шаурмист Хихича🐏👆
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