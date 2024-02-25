Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Фрозиноне», «Интер» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты»

«Болонья» в пятницу обыграла «Верону» (2:0) в 26-м туре Серии А.

В воскресенье « » играет дома с « », « » встретится на выезде с « », « » – с «Лечче», «Милан» будет противостоять «Аталанте».

В понедельник «Рома» примет «Торино».

Чемпионат Италии

26-й тур

Таблица Серии А

Статистика Серии А