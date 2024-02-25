Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Фрозиноне», «Интер» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты»
«Болонья» в пятницу обыграла «Верону» (2:0) в 26-м туре Серии А.
В воскресенье «Ювентус» играет дома с «Фрозиноне», «Наполи» встретится на выезде с «Кальяри», «Интер» – с «Лечче», «Милан» будет противостоять «Аталанте».
В понедельник «Рома» примет «Торино».
Чемпионат Италии
26-й тур
- Дата проведения
- 25 февраля, 14.30, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 3 Влахович, 1:1 – 14 Шеддира, 1:2 – 27 Брешианини, 2:2 – 32 Влахович.
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Ювентус –
Шченсны, Камбьязо, Ругани, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо (Алькарас, 29), Локателли, Маккенни, Кьеза, Влахович.
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Фрозиноне –
Черофолини, Дзортеа, Романьоли, Лирола, Околи, Валери, Маццителли, Харруи, Брешианини, Соуле, Шеддира.
- Предупреждение:
- Бремер (7).
- Дата проведения
- 25 февраля, 17.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 25 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 26 февраля, 20.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 26 февраля, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 23 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Скорупски, Пош (Де Сильвестри, 75), Лукуми, Бекема, Кристиансен, Фройлер (Эль-Аззузи, 82), Фергюсон, Фаббиан (Эбишер, 81), Орсолини (Ликояннис, 75), Ндойе (Карлссон, 82), Зиркзее.
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Верона –
Монтипо, Сантонз (Тшатшуа, 58), Давидович, Маньяни, Кабаль, Дуда (Силва, 82), Сердар, Фолоруншо (Лазович, 87), Суслов, Свидерски (Митрович, 58), Нослин (Анри, 82).
- Дата проведения
- 24 февраля, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 0:1 – 11 Луперто, 1:1 – 54, пенальти Пинамонти, 1:2 – 64, пенальти Ньянг, 2:2 – 77 Феррари, 2:3 – 90 Бастони.
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Сассуоло –
Консильи, Педерсен, Феррари, Руан, Дойг, Болока (Байрами, 46), Матеус Энрике, Торстведт (Дефрель, 88), Вольпато (Мулаттьери, 68), Лорьянте (Рачич, 89), Пинамонти.
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Эмполи –
Каприле, Луперто, Исмайли, Валюкевич, Какаче (Дестро, 88), Коваленко (Бастони, 80), Марин, Мале, Канчельери (Пеццелла, 88), Камбьяги (Берешиньски, 88), Черри (Ньянг, 55).
- Предупреждения:
- Болока (10), Исмайли (54), Канчельери (56), Бастони (90).
- Дата проведения
- 24 февраля, 20.00, «Ареки»
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Салернитана –
Очоа, Дзаноли, Манолас (Боатенг, 61), Пасалидис, Пеллегрино, Брадарич, Кандрева (Нванкво, 87), Кастанос (Ленговски, 73), Башич (Диа, 73), Кулибали, Вейсман (Тшауна, 61).
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Монца –
Ди Грегорио, Биринделли, Мари (Кальдирола, 67), Иццо (Кирьякопулос, 73), Карбони, Гальярдини, Пессина, Кольпани (Бондо, 46), Карбони (Акпа-Акпро, 82), Джурич, Мота (Мальдини, 67).
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.45, «Луиджи Феррарис»
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Дженоа –
Жозеп Мартинес, Сабелли (Спенс, 78), Бани, Васкес (Вольякко, 54), де Винтер, Аарон Мартин, Бадель (Стротман, 87), Френдруп, Гудмундссон, Жуниор Мессиас (Малиновский, 78), Ретеги (Экубан, 79).
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Удинезе –
Окойе, Эхизибуэ (Эбоселе, 46), Джанетти, Перес, Кристенсен, Земура (Камара, 54), Уолас, Ловрич (Саррага, 86), Самарджич (Жоау Феррейра, 54), Товен (Дэвис, 78), Лукка.
- Предупреждения:
- Джанетти (1), де Винтер (30), Кристенсен (41), Эбоселе (86).
- Удаление:
- Кристенсен (48).
Молодец Мотта 👍🏻
Один игрок в центре штрафной против 5 дефов
пусть Макс поработает хотя бы до конца контракта
Хосеп Гвардиоле, Роберто Де Дзерби, Хаби Алонсе и Тиагу Мотте.
У Фрозиноне и Удинезе поровну очков. Наш Ювентус продудонил Удинезе 0:1, значит - ну дальше можно не продолжать. Не благодарите