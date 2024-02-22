Бензема забил автогол в матче с «Навбахором» в азиатской ЛЧ. Соперникам он не забивает с декабря
Карим Бензема забил автогол в матче Лиги чемпионов Азии.
«Аль-Иттихад» принимает «Навбахор» в рамках 1/8 финала этого турнира (0:1, первый тайм).
На 25-й минуте нападающий саудовской команды Карим Бензема забил автогол, головой переправив мяч в собственные ворота после подачи штрафного.
Отметим, что в ворота соперников француз не забивает с 15 декабря – тогда он отличился в игре против «Аль-Ахли Каир» на клубном чемпионате мира (1:3).
Ему платят по 100млн в год,а он занимается **рней.
Если ему не нравится там мог бы разорвать контракт как Хендерсон.
Бензема как минимум не ниже уровнем , и зм свой заслуженно взял
@Джейсон Бензема