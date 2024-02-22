Бензема забил автогол в матче с «Навбахором» в азиатской ЛЧ. Соперникам он не забивает с декабря

Карим Бензема забил автогол в матче Лиги чемпионов Азии.

« » принимает « » в рамках 1/8 финала этого турнира (0:1, первый тайм).

На 25-й минуте нападающий саудовской команды забил автогол, головой переправив мяч в собственные ворота после подачи штрафного.

Отметим, что в ворота соперников француз не забивает с 15 декабря – тогда он отличился в игре против «Аль-Ахли Каир» на клубном чемпионате мира (1:3).