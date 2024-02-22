Бензема забил автогол в матче с «Навбахором» в азиатской ЛЧ. Соперникам он не забивает с декабря

Теги Карим Бензема Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Навбахор Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема забил автогол в матче Лиги чемпионов Азии.

«Аль-Иттихад» принимает «Навбахор» в рамках 1/8 финала этого турнира (0:1, первый тайм).

На 25-й минуте нападающий саудовской команды Карим Бензема забил автогол, головой переправив мяч в собственные ворота после подачи штрафного. 

Отметим, что в ворота соперников француз не забивает с 15 декабря – тогда он отличился в игре против «Аль-Ахли Каир» на клубном чемпионате мира (1:3). 

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53 комментария
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Игроки Аль-Иттихада: «не пасуйте на него, он играет против нас»
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+119
Карим уже не знает как ещё намекнуть арабам 🤣
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+71
У меня полное ощущение, что удар был вполне осознанный и акцентированный 🤔
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Бензема судя по всему как человек не очень.
Ему платят по 100млн в год,а он занимается **рней.
Если ему не нравится там мог бы разорвать контракт как Хендерсон.
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+38
Ответ ApocalypsePlease
У меня полное ощущение, что удар был вполне осознанный и акцентированный 🤔
Со словами «Будь проклят тот день, когда я сел за руль этого драндулета»)
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+21
Ответ ApocalypsePlease
У меня полное ощущение, что удар был вполне осознанный и акцентированный 🤔
дада)) там даже движение головы вроде видно, что в сторону ворот направил)
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+19
Кто-то это посмешище всерьез ставит в один ряд с Луисом Суаресом🤣🤣🤣 Луиска мало того, что в плане футбольных навыков просто на две головы выше, так еще и рвал жилы за все команды за которые играл и никогда не халтурил.
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По привычке забил за белую команду
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за братский Узбекистан забил)
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Бензема! Зачем ты забил в свои ворота? Ну был такой хороший момент, что я не удержался!
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пхаха. Он уже в свои намеренно забивает. ляяяяя. такой он тип😂😂
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Хороший, кстати, гол) открылся в нужном месте, молодец)
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Когда Бензема покинул тренировку в самом разгаре, я сказал, что ему еще сделать, чтобы с ним разорвали контракт? Предположил, что осталось только одно - дать интервью Пирсу Моргану. Но Бензема нашел еще один выход. Интересно, что будет дальше?
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Ответ Федя2024
Бензема! Зачем ты забил в свои ворота? Ну был такой хороший момент, что я не удержался!
В белых узнал своих!!
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Ответ ApocalypsePlease
У меня полное ощущение, что удар был вполне осознанный и акцентированный 🤔
Да там просто без шансов для вратаря)
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Ответ я купил Джили!!!
дада)) там даже движение головы вроде видно, что в сторону ворот направил)
Замкнул классно
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Отличный гол 💪 Карим в ударе
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Ответ Хозяин патриотов
Кто-то это посмешище всерьез ставит в один ряд с Луисом Суаресом🤣🤣🤣 Луиска мало того, что в плане футбольных навыков просто на две головы выше, так еще и рвал жилы за все команды за которые играл и никогда не халтурил.
Не надо херню нести
Бензема как минимум не ниже уровнем , и зм свой заслуженно взял
+4
-1
+3
зачем коссентатор во время гола крикнул "Россыя"?
+3
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+3
Ответ Leon Petov
Игроки Аль-Иттихада: «не пасуйте на него, он играет против нас»
😂😂😂😂
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Неважно в какие вороты гол, гол это гол
@Джейсон Бензема
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План А у Бензема не сработал, он перешёл к плану Б
+2
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+2
Забил гол , сделал свою работу
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Ну бывает в жизни огорчения
+1
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+1
Ответ Федя2024
Бензема! Зачем ты забил в свои ворота? Ну был такой хороший момент, что я не удержался!
Но они же были ближе!
+1
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+1
Ответ Александр Кудрявцев
Ну как при чём. Как всегда Россия виновата 😃😃😃
Ааа! Ну да. А можеть хотят к нам Бензема сплавить?😁
+1
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+1
Ответ Фанат спорта01
Бензема судя по всему как человек не очень. Ему платят по 100млн в год,а он занимается **рней. Если ему не нравится там мог бы разорвать контракт как Хендерсон.
Это не новость. Хорошего человека не будут тряпками гнать из сборной. Хороший человек не задержится в Мадриде
+11
-10
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Ааа! Ну да. А можеть хотят к нам Бензема сплавить?😁
Как говорят поживем увидем 🤔🤔🤔
+1
0
+1
Вахаха
0
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Ответ Leon Petov
Игроки Аль-Иттихада: «не пасуйте на него, он играет против нас»
Мамой клянусь
+1
-1
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