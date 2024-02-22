Артета после поражения заявил, что «Порту» «не хотел играть». Консейсау ответил: «Арсенал» хотел играть, мы хотели побеждать»
Тренер «Порту» ответил Микелю Артете на претензии о нежелании играть в футбол.
После поражения от «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) тренер «Арсенала» заявил: «Мы хотели играть. У нас не было нехватки агрессии. Мы столкнулись с очень низким блоком, командой, которая не собиралась играть».
Сержиу Консейсау прокомментировал реплику Артеты.
«Это мнение. Они хотели играть, мы хотели побеждать.
Артета – воспитанник Пепа Гвардиолы, самого титулованного тренера в мире (у Гвардиолы 37 трофеев, у Алекса Фергюсона – 49 – Sports.ru). Они думают, что лучший способ победить соперников – больше владеть мячом, но это зависит от команды и ее игроков.
У нас было 40% владения мячом, что не является скандалом. Я был бы не против иметь 30% и выиграть. Все зависит от того, что вы делаете с мячом в рамках стратегии для забивания голов», – заявил тренер «Порту».
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Теперь Пеп стал более прагматичным, и результат сразу пришел.
Артета тоже подстроится, наберется опыта в ЛЧ, может не в этом, так в следующих сезонах.
Не надо раскачивать лодку и гнать Микеля. Все по плану идет.
Ну норм поиграли, Артета? )
PS: Кто не особо внимательно следил, там Реал играл хуже всех соперников по плей-офф, "просыпаясь" лишь на 10-20 минут по сумме 2х матчей - но забивал и проходил дальше. Ну и финал выиграл, тоже уступая Ливерпулю по всем показателям, кроме счёта на табло.