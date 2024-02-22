Артета после поражения заявил, что «Порту» «не хотел играть». Консейсау ответил: «Арсенал» хотел играть, мы хотели побеждать»

Тренер «Порту» ответил Микелю Артете на претензии о нежелании играть в футбол.

После поражения от «Порту» в первом матче 1/8 финала (0:1) тренер « » заявил: «Мы хотели играть. У нас не было нехватки агрессии. Мы столкнулись с очень низким блоком, командой, которая не собиралась играть».

прокомментировал реплику .

«Это мнение. Они хотели играть, мы хотели побеждать.

Артета – воспитанник Пепа Гвардиолы, самого титулованного тренера в мире (у Гвардиолы 37 трофеев, у Алекса Фергюсона – 49 – Sports.ru). Они думают, что лучший способ победить соперников – больше владеть мячом, но это зависит от команды и ее игроков.

У нас было 40% владения мячом, что не является скандалом. Я был бы не против иметь 30% и выиграть. Все зависит от того, что вы делаете с мячом в рамках стратегии для забивания голов», – заявил тренер «Порту».

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