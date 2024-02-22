Артета после поражения заявил, что «Порту» «не хотел играть». Консейсау ответил: «Арсенал» хотел играть, мы хотели побеждать»

Теги высшая лига Португалия Порту Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Сержиу Консейсау Футбол

Тренер «Порту» ответил Микелю Артете на претензии о нежелании играть в футбол.

После поражения от «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) тренер «Арсенала» заявил: «Мы хотели играть. У нас не было нехватки агрессии. Мы столкнулись с очень низким блоком, командой, которая не собиралась играть».

Сержиу Консейсау прокомментировал реплику Артеты.

«Это мнение. Они хотели играть, мы хотели побеждать.

Артета – воспитанник Пепа Гвардиолы, самого титулованного тренера в мире (у Гвардиолы 37 трофеев, у Алекса Фергюсона – 49 – Sports.ru). Они думают, что лучший способ победить соперников – больше владеть мячом, но это зависит от команды и ее игроков.

У нас было 40% владения мячом, что не является скандалом. Я был бы не против иметь 30% и выиграть. Все зависит от того, что вы делаете с мячом в рамках стратегии для забивания голов», – заявил тренер «Порту».

«Интер» играет в футбол будущего, «Арсенал» ничего не придумал. Тактика ЛЧ

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это плей-офф ЛЧ, тут главное дальше пройти, а не в открытый футбол играть.
+47
0
+47
Красиво ответил тренер Порту.
+42
-2
+40
Ответ Fan of Sport
Это плей-офф ЛЧ, тут главное дальше пройти, а не в открытый футбол играть.
Сам Артета интересно хотел бы играть в открытую с игроками лучше и дороже на каждой позиции?! На то он и футбол, чтоб с тактикой дать бой любой команде.
+20
0
+20
Раньше Пеп на подобном в ЛЧ постоянно обжигался. Его команды играли лучше, но побеждали соперники.
Теперь Пеп стал более прагматичным, и результат сразу пришел.
Артета тоже подстроится, наберется опыта в ЛЧ, может не в этом, так в следующих сезонах.
Не надо раскачивать лодку и гнать Микеля. Все по плану идет.
+10
-2
+8
Конечно надо научиться выигрывать любого соперника, но чисто визуально было неприятно смотреть на Порту, каждый стандарт Арсенала играл Порту лежить корчась от боли будто ногу оторвали, а их вратарь даже упал после контакта со СВОИМ! Игроком. Я одного Фернандеша не перевариваю а в этом матче будто 11 Фернандешей вышли на поле
+10
-3
+7
Ответ Barsenoga
Атрета оказался нытиком но неудивительно ведь он играл за реал.
За Барсу*
+7
-1
+6
Ответ Barsenoga
Атрета оказался нытиком но неудивительно ведь он играл за реал.
Ну ты конечно слоупок
+5
0
+5
Я конечно люблю красивый футбол в стиле Гвардиолы, недолюбливаю стиль Симеоне, но в футболе в итоге главное результат. Играли обе команды, просто одна в открытый атакующий футбол, а вторая в закрытый и это не удивительно учитывая класс игроков. Так что Артете пора привыкнуть что доминирование не означает победу
+3
0
+3
С 0 ударов в створ...
Ну норм поиграли, Артета? )
+2
0
+2
Ответ Инна Банюк
и также красиво в Лондоне проиграет в итоге
Как Спортинг в прошлом сезоне?)
+2
0
+2
Как надоели те, которые про низкий блок говорят «они не хотели играть». Мне, как зрителю, это далеко не всегда нравится. Но что было делать Порту? Сыграть в открытую с 41 защитником в составе?
+2
0
+2
Это, на самом деле, важное уточнение. Победить важнее, чем просто поиграть.
+1
0
+1
Ответ Виталий Ан
Сам Артета интересно хотел бы играть в открытую с игроками лучше и дороже на каждой позиции?! На то он и футбол, чтоб с тактикой дать бой любой команде.
А это главный аргумент, когда более сильная команда проигрывает той, что классом пониже
+1
0
+1
Ответ Fan of Sport
Это плей-офф ЛЧ, тут главное дальше пройти, а не в открытый футбол играть.
Лучше выиграть некрасиво чем проигрывать красиво это как логично
+1
0
+1
4 последних финала подряд закончились 1-0. Ставки очень высоки, тут не до красивой игры на публику. Артете нужно это усвоить, порой игра должна отходить на второй план
0
0
0
После смерти Артура Жорже им по-любому придется играть в футбол в выходные, если только матч не отменят.
0
0
0
артета,ты против сити так же играешь, как и против порту?😂😂😂
0
0
0
Арсеналу самому не хватало остроты, а не бесполезного владения. Но те, кто говорят про результат важнее средств, что с каждым таким матчем в плей-офф ЛЧ фанатов футбола становится все меньше. Я, например, ни за что не включу ни одну пару этого раунда ЛЧ, уныние то ещё
0
0
0
Рано ещё кидаться такими панчами, есть же ещё вторая игра.
0
0
0
Моур бы годился игрой Порту
+1
-1
0
Ответ sersan
Красиво ответил тренер Порту.
Свежий пример Мадрида из сезона 21-22го годов в Лиге Чемпионов является прекрасным подтверждением слов Консесау (и шансом для более слабых команд).

PS: Кто не особо внимательно следил, там Реал играл хуже всех соперников по плей-офф, "просыпаясь" лишь на 10-20 минут по сумме 2х матчей - но забивал и проходил дальше. Ну и финал выиграл, тоже уступая Ливерпулю по всем показателям, кроме счёта на табло.
0
0
0
Арсенал хотел доминировать, додоминировались.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий