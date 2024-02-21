Отступные Алонсо в «Байере» – 15-20 млн евро, их можно активировать в мае. «Бавария» общается с Хаби через агента
Стала известна сумма отступных Хаби Алонсо в «Байере».
Ранее сообщалось, что «Бавария» считает испанца приоритетом на замену Томасу Тухелю, который покинет пост главного тренера мюнхенцев в конце сезона.
По данным журналиста Кристофера Мишеля, отступные, прописанные в контракте Алонсо с «Байером», составляют 15-20 миллионов евро и могут быть активированы в конце мая.
Отмечается, что на данный момент «Бавария» связывалась с Алонсо лишь через его агента. При этом испанец сосредоточен на завоевании чемпионства с «Байером» и хочет избежать ошибок, которые могли бы повлиять на команду.
В нынешнем сезоне «Байер» под руководством Хаби Алонсо лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на 8 очков.
Что за клуб-дешевка, просто слов нет. И так уже набили оскомину эти рофлы про бунсдес-ферму для Баварии, а им все нипочем
Пример прошлом году взяли бесплатно Герейру из БД он же все равно ушел бы куда-то бесплатно это же проблема БД а не Баварии
"видал, чтобы Барса и Реал переманивали к себе игроков друг друга" - Фигу, Энрике, Савиола
"Арсенал и Ливерпуль" - Чемберлен, могу вспомнить как Венгер пытался купить Суареса и просто зажмотил денег.
"Интер и Ювентус" - Интер целую толпу забрал, когда Юве выкинули в серию Б, там так весело было, что ни одной другой лиге не снилось.
Можно ещё вспомнить Торреса и Эшли Коула в Челси, Ван Перси в МЮ, или как растащили чемпионский Лестер.
И да, ты про Зюле не ответил :)
"Причём тут Зюле" - не знаю, может догадаешься. Этот пример не щитовый, тот пример нещитовый, это другое, то другое.
И да, Бавария и близко никого не перетаскивала уровня Фигу. Даже Левандовски, Гётце и Хуммельс вместе не тянут этот трансфер. Бавария это делает чаще, потому что в Германии у них денег больше.
И да, этих примеров в десятки раз больше, я перечислил только у тех клубов, которые ты назвал.