Отступные Алонсо в «Байере» – 15-20 млн евро, их можно активировать в мае. «Бавария» общается с Хаби через агента

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия деньги Футбол

Стала известна сумма отступных Хаби Алонсо в «Байере».

Ранее сообщалось, что «Бавария» считает испанца приоритетом на замену Томасу Тухелю, который покинет пост главного тренера мюнхенцев в конце сезона.

По данным журналиста Кристофера Мишеля, отступные, прописанные в контракте Алонсо с «Байером», составляют 15-20 миллионов евро и могут быть активированы в конце мая.

Отмечается, что на данный момент «Бавария» связывалась с Алонсо лишь через его агента. При этом испанец сосредоточен на завоевании чемпионства с «Байером» и хочет избежать ошибок, которые могли бы повлиять на команду.

В нынешнем сезоне «Байер» под руководством Хаби Алонсо лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на 8 очков.

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41 комментарий
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Своя игра не идёт, значит надо дестабилизировать Леверкузен.
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+37
Байер станет чемпионом, тогда и приходите. А пока не отвлекайте
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Так хочется чтобы не ушел. Хотелось бы в увидеть Байер Алонсо в следующем году в ЛЧ, если основые игроки останутся...
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Господи, Баварии то самой не стремно перед своими болельщиками? В кои-то веки их заслуженно обставили конкуренты, и первое что они делают это пытаются перехватить тренера у этого конкурента, даже не пытаясь бороться с ними спортивными методами🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Что за клуб-дешевка, просто слов нет. И так уже набили оскомину эти рофлы про бунсдес-ферму для Баварии, а им все нипочем
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-12
+13
Ответ Царь во дворца!
Господи, Баварии то самой не стремно перед своими болельщиками? В кои-то веки их заслуженно обставили конкуренты, и первое что они делают это пытаются перехватить тренера у этого конкурента, даже не пытаясь бороться с ними спортивными методами🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Что за клуб-дешевка, просто слов нет. И так уже набили оскомину эти рофлы про бунсдес-ферму для Баварии, а им все нипочем
Я не болельщик Баварии, но что тут должно быть стрёмного? Тем более Алонсо играл в Баварии. Меня удивляет, что в таких ситуациях все ругают клубы, но не игроков и тренеров которые при первой возможности в эти клубы бегут. Какие то утопические понятия. Что может быть более эффективным, чем усилить себя и одновременно ослабить конкурента?
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+7
куда угодно, только не в Баварию
+11
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+6
Не удивлюсь если Хёнесс в итоге будет тренером Баварии
+3
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+3
Ответ Царь во дворца!
Так если клуб не пригласит, то игроки и тренера не побегут при первой возможности. Что стремного? А сам как думаешь? Где еще такое видано? Ни в одной лиге такого нет, только в этом сарае
В том и суть, что клуб приглашает, а не тащит силком. Где это видано? Да в любой другой лиге, просто в Германии специфические финансовые правила, из-за чего бабки сходу в клуб не вольёшь. Поэтому Бавария выделяется. Да и как выделяется, Дортмунд который во второй половине таблице барахтался взял и забрал лучшего тренера в истории Майнца. Или бесплатно переманил защитника Баварии.
+3
0
+3
Ответ Царь во дворца!
Так если клуб не пригласит, то игроки и тренера не побегут при первой возможности. Что стремного? А сам как думаешь? Где еще такое видано? Ни в одной лиге такого нет, только в этом сарае
ладно смотрите если Бавария не берет игрока или тренера они все равно уходят куда-то. Они сами (клубы) не могут держать своих и поэтому почему Бавария нельзя купить или взять бесплатно это не вина Баварии.
Пример прошлом году взяли бесплатно Герейру из БД он же все равно ушел бы куда-то бесплатно это же проблема БД а не Баварии
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Ответ Царь во дворца!
Ну так пусть и Бавария возьмет тренера Майнца, почему сразу прямого конкурента? В этом и есть суть претензии для Баварии - она настолько боится честной конкуренции, что предпочитает просто развалить соперника, чем найти другого хорошего тренера и делать лигу зрелищнее. А это просто дешевый ход. Что в любой лиге видано? Где ты видал, чтобы Барса и Реал переманивали к себе игроков друг друга? А Арсенал и Ливерпуль? А Интер и Ювентус? Только в Бундес ферме такой фетиш Да Боже, даже ПСЖ брезгает такими мувами заниматься
А почему у конкурента одного сезона нельзя забирать, а у Майнца можно? Можно свод этих правил пожалуйста?
"видал, чтобы Барса и Реал переманивали к себе игроков друг друга" - Фигу, Энрике, Савиола
"Арсенал и Ливерпуль" - Чемберлен, могу вспомнить как Венгер пытался купить Суареса и просто зажмотил денег.
"Интер и Ювентус" - Интер целую толпу забрал, когда Юве выкинули в серию Б, там так весело было, что ни одной другой лиге не снилось.
Можно ещё вспомнить Торреса и Эшли Коула в Челси, Ван Перси в МЮ, или как растащили чемпионский Лестер.
И да, ты про Зюле не ответил :)
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Как болельщик Баварии — буду только рад. Даже если на пару месяцев. Чисто поржать над местными нытиками. Красота же. Ну а если серьёзно, то тупость логики "хоть куда, но только не в Баварию" поражает. Игрок или же тренер на расхват, очевидно, что уйдёт на повышение, переходит в Баварию (значит взрослый человек сделал выбор в пользу этой команды), у "гениев" в комментах истерика. Ладно.
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Ответ ZarvuR2020
Я не болельщик Баварии, но что тут должно быть стрёмного? Тем более Алонсо играл в Баварии. Меня удивляет, что в таких ситуациях все ругают клубы, но не игроков и тренеров которые при первой возможности в эти клубы бегут. Какие то утопические понятия. Что может быть более эффективным, чем усилить себя и одновременно ослабить конкурента?
Просто на этом легко заработать плюсики )
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Ответ Lindeman
Дело не в Баварии, а в том что возможно после чемпионства Байера, Алонсо сразу же уходит в главный раздражитель Германии.
Только главный раздражитель Германии считается Байер
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Ответ Dr Max
ладно смотрите если Бавария не берет игрока или тренера они все равно уходят куда-то. Они сами (клубы) не могут держать своих и поэтому почему Бавария нельзя купить или взять бесплатно это не вина Баварии. Пример прошлом году взяли бесплатно Герейру из БД он же все равно ушел бы куда-то бесплатно это же проблема БД а не Баварии
Кто говорит нельзя? Можно, это рынок, они могут делать, что хотят. Ну а я на этом основании могу назвать их дешевками, вот и все. Мне было бы стыдно на месте фанов Баварии, вот и все
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Ответ Царь во дворца!
А кем был Майнц что у него нельзя забирать? Чемпионом Германии что ли был? Или может Боруссия была гегемоном, как Бавария, что ей нельзя было взять его? Дортмунд разглядел в Клоппе неочевидный талант и сделал на него ставку. Это не то же самое, что забрать тренера на которого положили глаз половина топ клубов Европы Что ты мне за примеры привел? Причем тут Фигу? Ты знаешь сколько лет прошло с трансфера Фигу? За это время Бавария тысячу таких Фигу оформила. В этом и проблема - она делает на систематической основе, а у остальных это в качестве исключения. Чемберлен? Да он мусор, о чем разговор вообще? Торрес и Эшли Коул - два примера за 15 лет. Мужик, зачем ты это пишешь? Причем тут Зюле? Что Зюле? Ты вообще слышишь что я говорю?
А кто такие Байер или Боруссия или Бавария, что у них нельзя забирать? Где эти правила, я тебя спрашиваю?
"Причём тут Зюле" - не знаю, может догадаешься. Этот пример не щитовый, тот пример нещитовый, это другое, то другое.
И да, Бавария и близко никого не перетаскивала уровня Фигу. Даже Левандовски, Гётце и Хуммельс вместе не тянут этот трансфер. Бавария это делает чаще, потому что в Германии у них денег больше.
И да, этих примеров в десятки раз больше, я перечислил только у тех клубов, которые ты назвал.
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Ответ Lindeman
Если Алонсо после этого сезона уйдёт в Баварию, то фаны Байера такой шаг не поймут
Почему? У клубов же нет какого-то исторического соперничества. Когда-то Бавария стабильно по одному ключевому футболисту в год из Байера вытаскивала.
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Ответ Юс Крим
Просто на этом легко заработать плюсики )
На правде вообще легко плюсики фармить
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Ответ Царь во дворца!
Кто говорит нельзя? Можно, это рынок, они могут делать, что хотят. Ну а я на этом основании могу назвать их дешевками, вот и все. Мне было бы стыдно на месте фанов Баварии, вот и все
ок у каждого своя жизнь
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Ответ Царь во дворца!
Причем тут правила? Где я говорю, что нельзя? Я говорю это западло, вот и все. Еще раз, тезисно. Нет ни одного другого клуба в Европе, который забирал бы игроков или тренеров у конкурентов так же часто, как это делает Бавария. Так понятнее? Даже ПСЖ, который такой же гегемон у себя в стране, брезгует заниматься такими вещами у себя в чемпионате. Там один Мбаппе за 6 лет и да собственно и все.
"Причём тут правило" при том, что по каким то неведомы мне причинам, у каких то клубов "западло" забирать игроков, а у каких то нет. Я пытаюсь понять, есть ли тут хоть какая то аргументация, кроме того что тебе не нравится.
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Ответ Царь во дворца!
Моя аргументация - так никто не делает. Твои пара фамилий за 10 лет в качестве «примера» погоды не меняют
Ты игнорируешь бОльшую часть того, что я тебе пишу. И можешь сам погуглить такие трансферы, сколько игроков например Сити перетащил из Арсенала, или как Арсенал в одно окно купил двух игроков Сити. Но тогда твой мирок тут же рухнет.
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Ответ Александр Колпащиков
Только главный раздражитель Германии считается Байер
Раздражителем за один год не становятся
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Ответ Lindeman
Если Алонсо после этого сезона уйдёт в Баварию, то фаны Байера такой шаг не поймут
Почему не поймут? В случае чемпионства они будут его на руках носить независимо от того куда уйдет Алонсо
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Ответ onsigne
Почему? У клубов же нет какого-то исторического соперничества. Когда-то Бавария стабильно по одному ключевому футболисту в год из Байера вытаскивала.
Дело не в Баварии, а в том что возможно после чемпионства Байера, Алонсо сразу же уходит в главный раздражитель Германии.
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Хаби хорошо, в Ливере поиграл ,в Реале поиграл, в Баварии тоже. Везде свой)
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надеюсь уйдет в Милан
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Надеюсь Алонсо достойный человек и не дёрнется из команды, которая без пяти минут возьмёт историческое чемпионство, ради гнилых шекелей.
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Не вижу смысла для Алонсо уходить из Байера. Тем более всё идёт более чем хорошо. В следующем сезоне будут выступать в Лиге чемпионов.
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Показалось…
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Мне кажется Алонсо не уйдет, если Байер станет чемпионом и попадет в ЛЧ.
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Было бы отлично. Но Хаби сам будет решать, возможно захочет в Ливерпуль. Вопли про то что Бавария грабит уже тренеров конкурентов- мимо кассы
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