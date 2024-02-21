Отступные Алонсо в «Байере» – 15-20 млн евро, их можно активировать в мае. «Бавария» общается с Хаби через агента

Стала известна сумма отступных Хаби Алонсо в «Байере».

Ранее сообщалось, что «Бавария» считает испанца приоритетом на замену Томасу Тухелю, который покинет пост главного тренера мюнхенцев в конце сезона.

По данным журналиста Кристофера Мишеля, отступные, прописанные в контракте Алонсо с «Байером», составляют 15-20 миллионов евро и могут быть активированы в конце мая.

Отмечается, что на данный момент « » связывалась с Алонсо лишь через его агента. При этом испанец сосредоточен на завоевании чемпионства с «Байером» и хочет избежать ошибок, которые могли бы повлиять на команду.

В нынешнем сезоне « » под руководством лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на 8 очков.