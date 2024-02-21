Хави о словах де Йонга про прессу: «Прекрасно понимаю. Все в «Барсе» чувствуют несправедливость из-за этой постоянной лжи»

Хави согласился с Френки де Йонгом, который раскритиковал журналистов.

На вчерашней пресс-конференции полузащитник «Барселоны» высказался о прессе так: «Бесит вранье. Пишут, что я требую 40 млн евро, но сумма и близко не такая. «Барса» – клуб моей мечты, хочу играть тут еще много лет».

«Прекрасно понимаю де Йонга. Любой футболист и сотрудник «Барсы» чувствует несправедливость из-за этой постоянной лжи.

Для меня де Йонг – важнейший игрок команды, но все зависит от клуба. С нами он был очень счастлив. Для моей схемы он очень важен.

Мы не виним прессу за результаты, но действительно чувствуем несправедливость, потому что иногда они распространяют неправду. Футболисты принимают это близко к сердцу. А мы должны играть и бороться лучше. Де Йонгу стоило это упомянуть, ведь он очень честный человек.

Я проходил через это и как футболист, и как тренер. Мы не виним прессу за результаты. Я никогда этого не говорил», – сказал тренер «Барселоны» перед матчем с «Наполи».

Сегодня «Барселона» сыграет с « » в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

«Барселона» должна лидировать в Ла Лиге», – считает Хави. Цифры говорят, что он прав