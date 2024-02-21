Хави о словах де Йонга про прессу: «Прекрасно понимаю. Все в «Барсе» чувствуют несправедливость из-за этой постоянной лжи»

Теги Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Френки де Йонг Футбол

Хави согласился с Френки де Йонгом, который раскритиковал журналистов.

На вчерашней пресс-конференции полузащитник «Барселоны» высказался о прессе так: «Бесит вранье. Пишут, что я требую 40 млн евро, но сумма и близко не такая. «Барса» – клуб моей мечты, хочу играть тут еще много лет».

«Прекрасно понимаю де Йонга. Любой футболист и сотрудник «Барсы» чувствует несправедливость из-за этой постоянной лжи.

Для меня де Йонг – важнейший игрок команды, но все зависит от клуба. С нами он был очень счастлив. Для моей схемы он очень важен.

Мы не виним прессу за результаты, но действительно чувствуем несправедливость, потому что иногда они распространяют неправду. Футболисты принимают это близко к сердцу. А мы должны играть и бороться лучше. Де Йонгу стоило это упомянуть, ведь он очень честный человек.

Я проходил через это и как футболист, и как тренер. Мы не виним прессу за результаты. Я никогда этого не говорил», – сказал тренер «Барселоны» перед матчем с «Наполи».

Сегодня «Барселона» сыграет с «Наполи» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

«Барселона» должна лидировать в Ла Лиге», – считает Хави. Цифры говорят, что он прав

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27 комментариев
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Бедная Барселона, весь мир против них
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Бедная Барселона. Только про нее пишут в прессе. Про другие клубы ни слова не говорят.
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Блин, у нас смена сегодня в ночную на заводе выработку не сделала, плана нет теперь. Я проходил через это и как станочник, и как мастер. Но мы не виним прессу за результаты. Я никогда этого не говорил.
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+18
Ответ arspurs9
Бедная Барселона, весь мир против них
никак иначе, как проделки Флорентино 🤣
+14
-3
+11
Ответ Влад Аронофски
никак иначе, как проделки Флорентино 🤣
Мировой мадридизм
+11
-2
+9
"Читателей интересуют только три вещи – секс, скандалы, спорт" (Р. Мердок, медиамагнат).
+5
0
+5
Новая причина по которой если Барса проиграет готова)
Лист нытик Хави уже заполнен😂
+4
-1
+3
Хави настолько тупой или журналисты искажают его слова? Кто знает в чем причина такого бесконечного нытья?
+6
-3
+3
Ответ Oleg Olegov
Блин, у нас смена сегодня в ночную на заводе выработку не сделала, плана нет теперь. Я проходил через это и как станочник, и как мастер. Но мы не виним прессу за результаты. Я никогда этого не говорил.
Попробуй поискать кротов
+3
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+3
Ответ Footballeur
Хави настолько тупой или журналисты искажают его слова? Кто знает в чем причина такого бесконечного нытья?
Комментарии в источнике тоже разные. Но не искажает никто ничего. Так и сказал
+2
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Хави’ надо прощаться с Барсой, так и крышу может сорвать.
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какой то бред сейчас прочитал
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Санта - Барбара.... Начните уже показывать стоящий футбол, а не болтайте о несправедливости и лжи.
Некогда великий клуб, от произношения названия которого на жеребьёвке ЛЧ у соперников пересыхало во рту, превратился в Спартак ....
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Страдаете бедные.
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Мне вообще пофиг на новости, где игра?!
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Скажите, а может такое быть, что ЛЧ выиграет другой клуб, но кубок отдадут Барсе? Из жалости...
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Вокруг Хави одна несправедливость.
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Понравился автоперевод комментария в источнике новости: "он будет играть в стартовом составе "Сити", "Баварии", "Читы""
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Ответ Savarona25
"Читателей интересуют только три вещи – секс, скандалы, спорт" (Р. Мердок, медиамагнат).
Лучше когда всё вместе. И таких случаев становится всё больше.
"Совпадение?..." )))
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Распространять "неправду" легко. Вот только "неправда" неправде рознь. И если все верят "неправде", значит она весьма близка к правде.
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Ответ MESSIya
Зарплата Френки в Барсе 16 до налогов и 8 после https://twitter.com/OnzeTv3/status/1760077979378683911?t=g00zxt87mJPz5hhZUajTkQ&s=19
А может 37,5 до вычета налогов(начиная с этого сезона) До этого платили меньше так как он согласился растянуть свои выплаты на несколько лет. В Ла Лиге он самый высоко оплачиваемый.
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