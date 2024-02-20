Ито хочет отсудить 202 млн иен у женщин, обвинивших его в сексуальном насилии. Хавбек Японии в иске утверждает, что спонсоры расторгли с ним контракты
Дзюня Ито подал в суд на двух женщин, обвинивших его в сексуальном насилии.
По сведениям The Japan Times, полузащитник сборной Японии и «Реймса» в понедельник представил в окружной суд Осаки иск с требованием о компенсации в размере 202 млн иен (примерно 1,25 млн евро).
Сторона игрока утверждает, что женщины выдвинули в его адрес (и адрес его тренера) ложные обвинения, из-за которых спонсоры расторгли контракты с 30-летним полузащитником. Ито хочет, чтобы ему возместили финансовый ущерб.
«То, что сделали женщины, было в значительной степени злонамеренным: они подали жалобу во время Кубка Азии, чтобы помешать Ито», – сказал один из адвокатов футболиста.
Япония убрала звезду прямо по ходу Кубка Азии. Его обвиняют в сексуальном насилии
Все бегут впереди паровоза, они, вишь ли, сами решение принимают - кто виноват. Это не ваше дело! И вы ничего об этом не знаете!
Будет суд - вам скажут, кто виноват, а пока выполняйте контрактные обязательства и не отсвечивайте.
Поэтому любая контора, которая, не дожидаясь решения суда, осудит кого-то и совершит действия, ущемляющие его в финансовом или карьерном вопросе, будет немедленно подвергнута штрафным санкциям.
Надо просто объяснить людям, что так делать нельзя, ибо это запрещает закон.
Культура отмены сегодня подменяет судебную власть, а зачастую и действия следственных органов (часто слышно - мы проведем свое собственное расследование!)
Надо дать по башке и просто запретить это делать. Потому что иначе все сведется к поножовщине - каждый же сам будет определять, кто виновен. Зачем ему суд?
Пусть отвечают за свою клевету длинной йеной.
Не тут-то было.
Дивный иск на миллион украсил суд Осаки.
Просто сейчас культура отмены победила, и общество приучили к немедленному ответу - они хотят через час знать, кто виноват. И чтобы виновный сразу был наказан. Поэтому спонсор опережает всех на свете в своих поступках.
Надо запретить ему это делать. И людям объяснить, что пока суд решения не вынес, то просто "Ничего не случилось". И ситуация изменится.
От власти должна идти инициатива просветительства. То, что построили сейчас, идет вразрез с принципами власти в государстве.
остальное - не их дело
спонсору нужна позитивная реклама и бабки
Ито нужны бабки
девкам, которые его оклеветали, тоже нужны бабки
ситуация, как по мне, движется в правильном направлении:
Ито взыскивает недополученные деньги от спонсоров с ушлых девок
в итоге спонсоры ничем не рискуют
Ито накажет (надеюсь) этих особ, а особы понесут наказание (надеюсь)
да и как спонсор может дальше сотрудничать с обвиненным человеком, если зачастую решение суда выносится через год/два/три после огласки инцидента?
кто будет рекламировать свой товар на человеке, который потом может быть признан насильником?
ну только очень наивные люди, коих среди бизнесменов практически нет
Хотели его подставить жестко, пусть получают в ответ все, что ему желали.
А так - спонсор платит деньги за то, чтобы люди связывали их название с мыслями об успехе и победах (ну и прочие позитивные ассоциации), которые приносит футболист. Если люди, посмотрев на футболиста, пусть даже и невиновного, вспоминают о скандале и судах - за что будет платить спонсор?
фанатикам решения судов не нужно
уверен, что все спонсоры Ито были нацелены на потребителей, а потребители слетают иногда с катушек
что спонсорам делать предлагаете?
Кому-то не хотелось, понятно. Но не всем.
детсаду или в школе официально обвинят в педофилии, то его нельзя отстранять от работы? Пускай продолжает работать с твоим ребенком, пока суд не признает его виновным?
Я сомневаюсь, что эту идею кто-нибудь поддержит, включая тебя самого.
намного логичнее сделать несколько прицедентов с наказанием этих особ после ложных обвинений
это отпугнёт любительниц лёгких денег