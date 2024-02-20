Ито хочет отсудить 202 млн иен у женщин, обвинивших его в сексуальном насилии. Хавбек Японии в иске утверждает, что спонсоры расторгли с ним контракты

Теги Сборная Японии по футболу лига 1 Франция светская хроника происшествия Реймс Кубок Азии девушки и спорт Дзюня Ито Футбол

Дзюня Ито подал в суд на двух женщин, обвинивших его в сексуальном насилии.

По сведениям The Japan Times, полузащитник сборной Японии и «Реймса» в понедельник представил в окружной суд Осаки иск с требованием о компенсации в размере 202 млн иен (примерно 1,25 млн евро).

Сторона игрока утверждает, что женщины выдвинули в его адрес (и адрес его тренера) ложные обвинения, из-за которых спонсоры расторгли контракты с 30-летним полузащитником. Ито хочет, чтобы ему возместили финансовый ущерб.

«То, что сделали женщины, было в значительной степени злонамеренным: они подали жалобу во время Кубка Азии, чтобы помешать Ито», – сказал один из адвокатов футболиста.

Япония убрала звезду прямо по ходу Кубка Азии. Его обвиняют в сексуальном насилии

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49 комментариев
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Все правильно делает. Чтобы неповадно было всем охотницам до чужого бабла шантажировать футболистов.
+133
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+125
Надо еще спонсоров наказывать за подобные расторжения контракта. Нет решения суда = нет основания разрывать контракт.
Все бегут впереди паровоза, они, вишь ли, сами решение принимают - кто виноват. Это не ваше дело! И вы ничего об этом не знаете!
Будет суд - вам скажут, кто виноват, а пока выполняйте контрактные обязательства и не отсвечивайте.
+88
-6
+82
Должны наказать дешевок, сколько можно уже притеснять мужиков, самая беззащитная каста на земле это мужчина натурал!:)
+98
-25
+73
Ответ rigobersong
Должны наказать дешевок, сколько можно уже притеснять мужиков, самая беззащитная каста на земле это мужчина натурал!:)
Круто, что гомесы это тоже понимают, красава!)
+55
-6
+49
Ответ rigobersong
Должны наказать дешевок, сколько можно уже притеснять мужиков, самая беззащитная каста на земле это мужчина натурал!:)
Мужикс лайвс мэттер
+46
0
+46
Ответ Stereophonics89
спонсоров прессуют уже сейчас фанатикам решения судов не нужно уверен, что все спонсоры Ито были нацелены на потребителей, а потребители слетают иногда с катушек что спонсорам делать предлагаете?
Я считаю, что судебная власть должна громогласно заявить, что право решать, кто виноват, а кто нет, есть только у нее и больше ни у кого.
Поэтому любая контора, которая, не дожидаясь решения суда, осудит кого-то и совершит действия, ущемляющие его в финансовом или карьерном вопросе, будет немедленно подвергнута штрафным санкциям.
Надо просто объяснить людям, что так делать нельзя, ибо это запрещает закон.
Культура отмены сегодня подменяет судебную власть, а зачастую и действия следственных органов (часто слышно - мы проведем свое собственное расследование!)
Надо дать по башке и просто запретить это делать. Потому что иначе все сведется к поножовщине - каждый же сам будет определять, кто виновен. Зачем ему суд?
+35
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Мочи их, Ито!!!
+20
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Вот это правильно.
Пусть отвечают за свою клевету длинной йеной.
+13
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+12
Хотели гейши с самурая Ито денег получить за это.
Не тут-то было.
Дивный иск на миллион украсил суд Осаки.
+14
-2
+12
Ответ Ебздрогыч
Все правильно делает. Чтобы неповадно было всем охотницам до чужого бабла шантажировать футболистов.
почему никто до этого не подал ответные иски, удивительно
+12
0
+12
До сих пор Шона Родена вспоминаю, мужик после 40ка стал Мистером Олимпия, всю жизнь положил на это, и как только появилась слава его просто оклеветали, затем оправдали, но стресс, спонсоров и здоровье уже не вернуть, уверен на фоне этого Роден и умер, а дешевка до сих пор безнаказанно ходит на свободе!
+16
-7
+9
Клевета, мошенничество, дача ложных показаний, принесение морального, репутационного, финансового вреда и принесение вреда здоровью! Как то он дмало хочет с этой гадюки!
+9
0
+9
Надеюсь у него все получится, правда, этим мадам придется снова искать дурачков, чтобы выплатить бабки
+8
0
+8
Ответ Natan Pilkin
Как только все люди на планете по решению суда будут забывать обо всех скандалах - спонсоры сразу так будут делать. А так - спонсор платит деньги за то, чтобы люди связывали их название с мыслями об успехе и победах (ну и прочие позитивные ассоциации), которые приносит футболист. Если люди, посмотрев на футболиста, пусть даже и невиновного, вспоминают о скандале и судах - за что будет платить спонсор?
Это же искусственно созданная ситуация. Если люди будут знать из СМИ, из школьных уроков Правоведения (или как он там в Японии / Британии / США и прочих называется), от общественных организаций, что пока нет решения суда, то человек невиновен, что нельзя осуждать до того, а можно только после, то и проблемы не будет - не будет опережающей негативной реакции.

Просто сейчас культура отмены победила, и общество приучили к немедленному ответу - они хотят через час знать, кто виноват. И чтобы виновный сразу был наказан. Поэтому спонсор опережает всех на свете в своих поступках.

Надо запретить ему это делать. И людям объяснить, что пока суд решения не вынес, то просто "Ничего не случилось". И ситуация изменится.

От власти должна идти инициатива просветительства. То, что построили сейчас, идет вразрез с принципами власти в государстве.
+8
0
+8
хоть один нормальный нашелся, который решил засудить оклеветавших его шкур
+7
-1
+6
Ответ korablev
Я считаю, что судебная власть должна громогласно заявить, что право решать, кто виноват, а кто нет, есть только у нее и больше ни у кого. Поэтому любая контора, которая, не дожидаясь решения суда, осудит кого-то и совершит действия, ущемляющие его в финансовом или карьерном вопросе, будет немедленно подвергнута штрафным санкциям. Надо просто объяснить людям, что так делать нельзя, ибо это запрещает закон. Культура отмены сегодня подменяет судебную власть, а зачастую и действия следственных органов (часто слышно - мы проведем свое собственное расследование!) Надо дать по башке и просто запретить это делать. Потому что иначе все сведется к поножовщине - каждый же сам будет определять, кто виновен. Зачем ему суд?
в данном случае судебная власть должна только разобраться в деле и вынести справедливое решение
остальное - не их дело
спонсору нужна позитивная реклама и бабки
Ито нужны бабки
девкам, которые его оклеветали, тоже нужны бабки

ситуация, как по мне, движется в правильном направлении:
Ито взыскивает недополученные деньги от спонсоров с ушлых девок
в итоге спонсоры ничем не рискуют
Ито накажет (надеюсь) этих особ, а особы понесут наказание (надеюсь)

да и как спонсор может дальше сотрудничать с обвиненным человеком, если зачастую решение суда выносится через год/два/три после огласки инцидента?
кто будет рекламировать свой товар на человеке, который потом может быть признан насильником?
ну только очень наивные люди, коих среди бизнесменов практически нет
+5
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+5
красавчик! всяческих ему успехов в этом деле! надеюсь, что он выиграет в этом деле. А если эти шлюпки не смогут заплатить, то пусть в тюрьму отправляются.

Хотели его подставить жестко, пусть получают в ответ все, что ему желали.
+5
-1
+4
Ответ korablev
Надо еще спонсоров наказывать за подобные расторжения контракта. Нет решения суда = нет основания разрывать контракт. Все бегут впереди паровоза, они, вишь ли, сами решение принимают - кто виноват. Это не ваше дело! И вы ничего об этом не знаете! Будет суд - вам скажут, кто виноват, а пока выполняйте контрактные обязательства и не отсвечивайте.
Как только все люди на планете по решению суда будут забывать обо всех скандалах - спонсоры сразу так будут делать.

А так - спонсор платит деньги за то, чтобы люди связывали их название с мыслями об успехе и победах (ну и прочие позитивные ассоциации), которые приносит футболист. Если люди, посмотрев на футболиста, пусть даже и невиновного, вспоминают о скандале и судах - за что будет платить спонсор?
+6
-2
+4
Ответ jzx8
почему никто до этого не подал ответные иски, удивительно
Дополнительно привлекать внимание вредно
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Должны наказать дешевок, сколько можно уже притеснять мужиков, самая беззащитная каста на земле это мужчина натурал!:)
Ну это ваша проблема, нечего плакать. Вот мы с Великим Алонсо и Игорем Новиковым не такие, и нам прекрасно живётся, все нас поддерживают, завидуйте ! ))
+2
-1
+1
Ответ korablev
Надо еще спонсоров наказывать за подобные расторжения контракта. Нет решения суда = нет основания разрывать контракт. Все бегут впереди паровоза, они, вишь ли, сами решение принимают - кто виноват. Это не ваше дело! И вы ничего об этом не знаете! Будет суд - вам скажут, кто виноват, а пока выполняйте контрактные обязательства и не отсвечивайте.
Просто при заключении контракта надо настаивать на пунтке, что одностороннее расторжение возможно только при доказанной в суде вине спортсмена.
+1
0
+1
Ответ korablev
Надо еще спонсоров наказывать за подобные расторжения контракта. Нет решения суда = нет основания разрывать контракт. Все бегут впереди паровоза, они, вишь ли, сами решение принимают - кто виноват. Это не ваше дело! И вы ничего об этом не знаете! Будет суд - вам скажут, кто виноват, а пока выполняйте контрактные обязательства и не отсвечивайте.
спонсоров прессуют уже сейчас
фанатикам решения судов не нужно
уверен, что все спонсоры Ито были нацелены на потребителей, а потребители слетают иногда с катушек
что спонсорам делать предлагаете?
+8
-7
+1
Ответ Maturmalai
То есть, если воспитателя или учителя твоего ребенка в детсаду или в школе официально обвинят в педофилии, то его нельзя отстранять от работы? Пускай продолжает работать с твоим ребенком, пока суд не признает его виновным? Я сомневаюсь, что эту идею кто-нибудь поддержит, включая тебя самого.
Отстранение это не увольнение, а приостановка. Чего в контрактах и не хватает. Пункт о приостановке решил бы массу проблем, в случае невиновности и оправдательного приговора просто продолжаете контракт, продлив на срок приостановки или выплатив сумму компенсации за этот период, но тогда без продления. Ну а если суд признает вину, тогда уже полноценный разрыв контракта, без выплат и компенсаций. Но изначально правильно было бы поставить все на паузу. Вон в Голливуде с Деппом обгадились знатно, разорвав все контракты, а могли бы просто заморозить на время разбирательства и до вынесения вердикта суда. Теперь Он уже в выигрышной позиции, т.к его все хотят, а он их посылает и вообще может еще и с них спросить за такую резкую намеренную одностороннюю отмену. Но это такой нервотреп и мозгодел будет для него что он решил просто больше с ними не общаться, а если и на что-то согласится, то требования и гонорары запросит-предъявит заоблачные.
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Ответ jzx8
почему никто до этого не подал ответные иски, удивительно
Можно попробовать догадаться...
Кому-то не хотелось, понятно. Но не всем.
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Ответ korablev
Как же не их дело, если человек уже пострадал, лишился карьеры, понес существенные материальные убытки, а суд вынес решение в его пользу? Суд должен вершить справедливость. Где же справедливость в данном случае? Невиновный уже наказан и это не отыграть назад. Что же здесь правильного? Ито поступает верно, подавая в суд на девиц, спору нет. Что он ещё может сделать? Но ведь велика вероятность, что у девиц и близко нет 1.25 млн долларов. Да, он будет получать от них некую мелкую компенсацию, но она вряд ли покроет упущенный доход. Поэтому я и говорю, что для того, чтобы дать справедливости шанс, нельзя разрешать кому бы ни было реагировать на процесс до решения суда. И да, оно может быть через 2 года. Ждите. Иначе невиновный всегда будет пострадавшим.
То есть, если воспитателя или учителя твоего ребенка в
детсаду или в школе официально обвинят в педофилии, то его нельзя отстранять от работы? Пускай продолжает работать с твоим ребенком, пока суд не признает его виновным?
Я сомневаюсь, что эту идею кто-нибудь поддержит, включая тебя самого.
+1
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Ответ korablev
Не, по такой статье задержат. Если предположить, что судья ограничится подпиской, то, значит, она почти уверена, что это оговор. Но мне трудно такое предположить - резонанс у подобного дела слишком большой, судья карьерой не рискнет.
А по делу об изнасиловании рискнет? Особенно там, где фигурирует знаменитость, то есть, резонанс гарантирован.
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Ответ Foma T
Мужикс лайвс мэттер
Дзюня ☝️
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
шутки про дзюбу 202 лямов иен это сколько в рублях? сколько женщин? расторгнули из за этого или нет? тут важно оценивать все в целом)) если 202 женщины то это просто карманные расходы
Это где-то 120 миллионов рублей, то есть где-то 1-1.3 миллиона долларов. Не так уж и много, если с нескольких
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Ответ rigobersong
Должны наказать дешевок, сколько можно уже притеснять мужиков, самая беззащитная каста на земле это мужчина натурал!:)
Белый*
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Ответ korablev
Спонсоры задействуют спортсмена в рекламе согласно контракту, который есть. Я же говорю - "как будто ничего не было". И это должно быть из всех щелей: нет решения суда = нет негативной реакции. И всякого, кто рот раскроет (феминистки там, условные, еще кто-то) - к ответу. Потому что нельзя. Осудят - нет вопросов, на каждом углу кричите, что он сволочь, разрывайте контракты и тд. Это еще сейчас шантаж на первый план не вышел. У девиц беспроигрышный шанс: ты мне 50% от от твоей рекламы или я иду и пишу на тебя заявление о домогательстве и ты лишишься всего дохода. Причем сроки события то значения не имеют, как следует из сложившейся практики! Как быть? Она же всегда может сказать "Нет!", верно? И она в заявлении напишет, что сказала аккурат перед самым соитием. Это не опровергнуть. Его оправдают, люди подтвердят, что они пошли в номер вместе, она не была против, а потому не было насилия, но по вашей схеме он уже лишился дохода от спонсоров. Где правда? Мой ответ - нельзя прекращать действующее сотрудничество до решения суда.
никто не будет рекламировать свой товар через потенциального преступника

намного логичнее сделать несколько прицедентов с наказанием этих особ после ложных обвинений
это отпугнёт любительниц лёгких денег
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