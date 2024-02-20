Ито хочет отсудить 202 млн иен у женщин, обвинивших его в сексуальном насилии. Хавбек Японии в иске утверждает, что спонсоры расторгли с ним контракты

Дзюня Ито подал в суд на двух женщин, обвинивших его в сексуальном насилии.

По сведениям The Japan Times, полузащитник сборной и « » в понедельник представил в окружной суд Осаки иск с требованием о компенсации в размере 202 млн иен (примерно 1,25 млн евро).

Сторона игрока утверждает, что женщины выдвинули в его адрес (и адрес его тренера) ложные обвинения, из-за которых спонсоры расторгли контракты с 30-летним полузащитником. Ито хочет, чтобы ему возместили финансовый ущерб.

«То, что сделали женщины, было в значительной степени злонамеренным: они подали жалобу во время Кубка Азии, чтобы помешать Ито», – сказал один из адвокатов футболиста.

Япония убрала звезду прямо по ходу Кубка Азии. Его обвиняют в сексуальном насилии