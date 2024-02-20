Осужденный за драку на Евро-2016 российский фанат Косов об освобождении: «Есть процент, что лишение свободы было политическим. От выхода на свободу вообще не было эмоций, легкое опустошение»

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Болельщик Павел Косов, осужденный во Франции, вернулся в Россию.

Напомним, Косова и еще одного россиянина Михаила Ивкина арестовали в феврале 2018 года в Германии за участие в беспорядках в Марселе во время Евро-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната Эндрю Бэйча после матча между сборными России и Англии.

Ивкин, приговоренный к 3 годам тюрьмы, был депортирован в Россию, а Косов был осужден на 10 лет и остался отбывать наказание во Франции. На прошлой неделе его освободили досрочно.

«Пересадка была тяжелая, чуть не опоздал на самолет. Там еще рейс в Шереметьево улетал, а я засмотрелся, надо было бежать. Чувствую себя нормально, накопилась усталость.

Вообще не было эмоций от выхода на свободу. Легкое опустошение. Можно сказать, был в прострации. Есть процент, что лишение свободы было политическим. Я чувствовал поддержку, но жалко, что не было большей поддержки до и во время суда. Тогда это разрешилось бы намного быстрее», – сказал Косов.

Русские фанаты получили 3 и 10 лет за драку в Марселе на Евро-2016. Их адвокат называл дело политическим

93 комментария
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Сегодня пронесло очень сильно. Есть процент, что политическим мотивам.
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Я дал в начистил морду чуваку. Но посалили меня по политическим мотивам, потому что я русский, да. Только русских во всем мире сажают за такое.
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Ответ Михаил Опякин
Сегодня пронесло очень сильно. Есть процент, что политическим мотивам.
Да это всем давно известный факт! У нас в подъездах мокро по политическим причинам. Говорят, что довольно часто перед этим видят чернокожего, высокого мужика
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Твори в Европе любую дичь, потом скули о русофобии.
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Все там вот спят и видят , как с помощью таких Промесов и Косовых нагадить политической элите России ... А если и не спят, то именно по этой причине не могут уснуть)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Все там вот спят и видят , как с помощью таких Промесов и Косовых нагадить политической элите России ... А если и не спят, то именно по этой причине не могут уснуть)
Верните этого Косова сербам
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Поздравляю, гопники вызубрили фразу «по политическим мотивам». Хорошо, что когда у меня 10 лет фотоаппарат гопники отобрали они этого не знали. А то тоже говорили бы, нас задержали по политическим причинам, русских притесняют в центре Москвы, почему молчит общественность
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Ну и? Честно за это сел по всем законам, а теперь скулит о политике)
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Представляю какое у него наступит опустошение, когда он узнает о Фан-Айди на наших стадионах...
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"...Я чувствовал поддержку, но жалко, что не было большей поддержки до и во время суда. Тогда это разрешилось бы намного быстрее», – сказал Косов.

Своих не бросаем! (с)
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Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий скрыт
Забавно слышать такой совет от человека, который, судя по нику, совершенно лишен подобной способности)
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+26
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий скрыт
Тоже стульями добивали до инвалидности?
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
за нанесение тяжких телесных (он добивал лежачего стулом), совершено в группе, скрылся с места преступления. 10 лет было бы и у нас
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Настоящий политзаключенный ))) В России ему уже можно грудь к орденам готовить.
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Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Прикинь, да, тогда посадили сразу двоих. На меньшие сроки, но и не они нападали-то.
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На суде, однако, тот же Косов сказал, что "сожалеет о последствиях", а метелил "без злого умысла". Теперь он в тренде борьбы с русофобией - прямой ему путь в депутаты.
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
А всего-то не надо было участвовать в беспорядках.
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Ну конечно, за избиение человека могут посадить только "по политическим причинам".
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Ответ nmnackjbxkasbk
если не сказать такое на суде -- получишь больше.
Отрицавший вину подельник получил меньше - сюрприз?
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Он двумя руками за шконку уцепился, не хотел выходить😂
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При чем здесь политика? Пинать людей ногами, вне зависимости от национальности, это нормально? Правильно тебе дали десятку. Радуйся, что живым остался.
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Ответ Okaka
"...Я чувствовал поддержку, но жалко, что не было большей поддержки до и во время суда. Тогда это разрешилось бы намного быстрее», – сказал Косов. Своих не бросаем! (с)
Нафиг таких своих 😂
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Ответ Andy Tucker
за нанесение тяжких телесных (он добивал лежачего стулом), совершено в группе, скрылся с места преступления. 10 лет было бы и у нас
И инвалидность потерпевшего впоследствии. Но вы ничего не понимаете, это политика и русофобия, ведь потерпевший бутылки метал, а осужденный выжить в толпе хотел, как здесь пишут )))
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Обама поднагадил
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Доктор наук в этом случае, скорее всего. Ну накрайняк кандидат!
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Ответ Айвенго
Эх, сейчас бы пропаганда из тебя героя сделала, а так сидел зря, отсюда и опустошение. В твоей никчемной жизни это было самое яркое событие.
У него на данный момент все еще впереди. Очень много возможностей по возвращению домой )) Уже с десяток СМИ эту новость растиражировали, в т.ч. крупнейшие федеральные. Звездный час.
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Ну это заявление на депутатский мандат, как минимум!
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Ну теперь и на СВО можно сходить, натовцам отомстить)))
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Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
А, это так работает...Так получается что русских больше всего ненавидят русские, потому что в России человеку дали 5 лет срока за один твит?
Но это наверное американцы виноваты. Или кто там политически инспирирован.
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Ответ заблокированному пользователю
Возможно это будет шоком для твоего ограниченного мировосприятия, но в ОФ-коллективах были совершенно разные люди )))
Разные то разные, но больше всего там походу академиков ))
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