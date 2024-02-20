Осужденный за драку на Евро-2016 российский фанат Косов об освобождении: «Есть процент, что лишение свободы было политическим. От выхода на свободу вообще не было эмоций, легкое опустошение»

Болельщик Павел Косов, осужденный во Франции, вернулся в Россию.

Напомним, Косова и еще одного россиянина Михаила Ивкина арестовали в феврале 2018 года в Германии за участие в беспорядках в Марселе во время Евро-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната Эндрю Бэйча после матча между сборными России и Англии.

Ивкин, приговоренный к 3 годам тюрьмы, был депортирован в Россию, а Косов был осужден на 10 лет и остался отбывать наказание во Франции. На прошлой неделе его освободили досрочно.

«Пересадка была тяжелая, чуть не опоздал на самолет. Там еще рейс в Шереметьево улетал, а я засмотрелся, надо было бежать. Чувствую себя нормально, накопилась усталость.

Вообще не было эмоций от выхода на свободу. Легкое опустошение. Можно сказать, был в прострации. Есть процент, что лишение свободы было политическим. Я чувствовал поддержку, но жалко, что не было большей поддержки до и во время суда. Тогда это разрешилось бы намного быстрее», – сказал Косов.

Русские фанаты получили 3 и 10 лет за драку в Марселе на Евро-2016. Их адвокат называл дело политическим