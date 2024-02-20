Семак о «бразильском курсе» в «Зените»: «Не понимаю предмет разговора, здесь нет никакой тенденции. Сейчас 8 бразильцев, проблем не вижу»

Сергей Семак не понимает предмет разговора о «бразильском курсе» в «Зените».

– Как вы относитесь к разговорам о том, что «Зенит» взял бразильский курс развития и продолжает его придерживаться?

– Я вообще не понимаю предмет разговора. Для всех существуют одни и те же условия по количеству легионеров. И не только у « » в заявка по легионерам заполнена. Какая разница, кто из какой страны приезжает? Каждый клуб решает свои задачи, комплектуя состав.

Что касается наших бразильцев, то здесь нет никакой тенденции. Еще раз скажу, что за одного Юри Алберто мы получили троих игроков – так сложились обстоятельства. Есть экономические составляющие, которые также важны для клуба.

Думаю, что приобретение трех игроков за 50% прав – в любом случае очень выгодная сделка. Сейчас восемь бразильцев в команде, не вижу в этом никаких проблем. Будет возможность усилить состав и взять футболиста с любым другим паспортом, который будет готов играть и составлять конкуренцию – возьмем, – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.

Смотрите матчи Лиги Паулиста и обзоры на Sports.ru. Экс-игрок «Зенита» Юри Алберто забил «Палмейрасу»!

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