Семак о «бразильском курсе» в «Зените»: «Не понимаю предмет разговора, здесь нет никакой тенденции. Сейчас 8 бразильцев, проблем не вижу»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия лимит на легионеров Матч ТВ Юри Алберто Футбол

Сергей Семак не понимает предмет разговора о «бразильском курсе» в «Зените».

– Как вы относитесь к разговорам о том, что «Зенит» взял бразильский курс развития и продолжает его придерживаться?

– Я вообще не понимаю предмет разговора. Для всех существуют одни и те же условия по количеству легионеров. И не только у «Зенита» в РПЛ заявка по легионерам заполнена. Какая разница, кто из какой страны приезжает? Каждый клуб решает свои задачи, комплектуя состав.

Что касается наших бразильцев, то здесь нет никакой тенденции. Еще раз скажу, что за одного Юри Алберто мы получили троих игроков – так сложились обстоятельства. Есть экономические составляющие, которые также важны для клуба.

Думаю, что приобретение трех игроков за 50% прав – в любом случае очень выгодная сделка. Сейчас восемь бразильцев в команде, не вижу в этом никаких проблем. Будет возможность усилить состав и взять футболиста с любым другим паспортом, который будет готов играть и составлять конкуренцию – возьмем, – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга. 

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54 комментария
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«Не понимаю предмет разговора, здесь нет никакой тенденции. Сейчас клуб называется Зенит Сан-Паулу, проблем не вижу»
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+67
В 70-е годы был такой анекдот:
"У Армянского радио спрашивают
- Может ли "Арарат" стать чемпионом СССР?
- Может, если за него будут играть: Паркуян, Мунтян и ещё девять киевлян!"
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Семак о «бразильском курсе» в «Зените»: «Не понимаю предмет разговора, говорите, пожалуйста, на португальском»
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Ну если по факту, то реально бразильцы Зенита должны волновать только болельщиков Зенита. Остальным как то по хрен должно быть. Хотят - покупают.
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Ответ Александр Воронин
Да, Зенит начал активно работать на бразильском рынке. Эта схема работает, доказано еще давно Шахтером. Получается неплохо. Но зачем включать дурачка, типа "не понимаю"?
Сколько Зенит продал на выход прокачав игрока из Бразилии?! Что бы эта схема работала также как у Шахтера?!
+26
-8
+18
Тренером можно называть человека у которого игроки прогрессируют независимо от их паспорта. У Семака в Зените много было таких футболистов? Он скорее менеджер. Подает заявку на нужную ему позицию и ему привозят несколько готовых игроков, а он из них выбирает. Кто не подошел - обратно в Бразилию.
+29
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+18
Ответ maks44
Тренером можно называть человека у которого игроки прогрессируют независимо от их паспорта. У Семака в Зените много было таких футболистов? Он скорее менеджер. Подает заявку на нужную ему позицию и ему привозят несколько готовых игроков, а он из них выбирает. Кто не подошел - обратно в Бразилию.
У Семака Ерохин выиграл Золотой мяч, Сутормин подорожал на десять тысяч рублей, а Паредес дорос до уровня чемпиона мира. Только факты.
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+14
8 бразильцев - 5 россиян - не вижу тенденции. Листья сельдерея обзор закрывают?)
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Да, Зенит начал активно работать на бразильском рынке. Эта схема работает, доказано еще давно Шахтером. Получается неплохо. Но зачем включать дурачка, типа "не понимаю"?
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Ответ Александр Воронин
Да, Зенит начал активно работать на бразильском рынке. Эта схема работает, доказано еще давно Шахтером. Получается неплохо. Но зачем включать дурачка, типа "не понимаю"?
Зенит даже рядом не стоит с тем Шахтёром, там делали настоящих топов и продавали в самые сильные клубы. Совершенно разный уровень
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Ответ Жорег Борщофф
А ещё важно то, что питерские легионеры играют, а то некоторые понаберут непонятно кого на банку, зато кричат, что играют россияне. Толку-то. Это как раз показатель качества селекции.
Кто-то играет, а кто-то Ду Кейрос, Альберто, Иван, Мантуан, Марио, Изидор... очень качественная селекция, примерно 50 на 50 как гранаты в Брат 2)))
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+5
Ответ Oleg Olegov
У Семака Ерохин выиграл Золотой мяч, Сутормин подорожал на десять тысяч рублей, а Паредес дорос до уровня чемпиона мира. Только факты.
Ну, золотой мяч и чемпионат мира – это вкусовщина, а вот по поводу Сутормина не поспоришь. Факт есть факт
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Пора вообще убирать лимит для игроков из стран БРИКС
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Чего же не 18?)
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Ответ maks44
Тренером можно называть человека у которого игроки прогрессируют независимо от их паспорта. У Семака в Зените много было таких футболистов? Он скорее менеджер. Подает заявку на нужную ему позицию и ему привозят несколько готовых игроков, а он из них выбирает. Кто не подошел - обратно в Бразилию.
Тренером можно назвать человека, который тренирует команду. На профессиональном уровне, это ещё тот человек, который вместе со своим штабом отвечает за результат (!!!), все плюшки вроде развития футболистов - это приятные бонусы. Результат у Зенита на уровне РПЛ есть, Семак здесь состоятелен, и это факт.
+5
-1
+4
Ответ Жорег Борщофф
А ещё важно то, что питерские легионеры играют, а то некоторые понаберут непонятно кого на банку, зато кричат, что играют россияне. Толку-то. Это как раз показатель качества селекции.
Это не качество селекции,это газпромбабосики.
+4
-2
+2
Ответ Жорег Борщофф
Выходили все, кто не подошёл, те уехали, всегда попадать невозможно. Марио выходит, Мантуан выходит, Иван и Ду Кейрос не просиживают штаны на лавке. Алберто и так пользу приносит.
ну дак так и у всех остальных клубов происходит)
+2
0
+2
В клубе 8, на контракте ещё 2
+5
-3
+2
Семакиньо
+2
-1
+1
фк. Зенит Санкт-Паулу
тренер Семак дон Педро
+10
-9
+1
Ответ Жорег Борщофф
Не скажи. =)
ну а как) кто прижился остаётся, кто не подошёл ушёл, обалдеть чудеса))
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Ответ Artie Bukko
ну все, кого я назвал) Мантуан, Марио, Изидор, даже Эракович, это всё ротация, как в любых других клубах, есть ключевые игроки – Клауд, Вендел, Барриос, Сантос, есть игроки старта – Родригао, Кассьера, остальные либо ротация либо уже избавились.
Марио игрок сборной России, вообще-то. =) Эракович игрок стартового состава, Мантуан - да, игрок на замену, но постоянно выходит и весьма хорошо. Изидор до кучи, запасной нападающий, тут согласен.
+1
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Ответ Рома_90
возьмёте за деньги бабушек и дедушек
Я дедушка. И я вполне доволен тем, как играет Зенит.
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Ответ Жорег Борщофф
Разница в качестве легов. =) Ду Кейрос и Иван реально не понадобились, остальные в обойме. Изидор ещё спорный, но 3 нападающих всё-же должно быть. А кто из легов сейчас на скамейке? А ещё забавно - и в Спартаке, и в Зените по 10 иностранцев (если я не ошибся). Надо же! =)
ну все, кого я назвал) Мантуан, Марио, Изидор, даже Эракович, это всё ротация, как в любых других клубах, есть ключевые игроки – Клауд, Вендел, Барриос, Сантос, есть игроки старта – Родригао, Кассьера, остальные либо ротация либо уже избавились.
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вауу семак)
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
фк. Зенит Санкт-Паулу тренер Семак дон Педро
Думаешь, это смешно? Я тебя огорчу, это верх тупости.
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