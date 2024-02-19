Тренер «Брентфорда» Франк: «Фоден ближе всех к «Золотому мячу» среди англичан в перспективе. У него есть потенциал для этого»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Золотой мяч Брентфорд Филип Фоден Томас Франк Футбол

Томас Франк считает, что у Фодена лучшие шансы на «Золотой мяч» сред англичан.

Полузащитник «Ман Сити» оформил хет-трик с «Брентфордом» 5 февраля и принес своей команде победу в матче (3:1), по ходу которого «горожане» проигрывали 0:1.

«Фил Фоден – очень хороший игрок. По мне, так он ближе всех среди англичан к шансу выиграть «Золотой мяч» в перспективе. Я думаю, у него есть потенциал и достаточный уровень для этого.

Он влияет на игру многими способами. В нашей последней игре у него было три момента, и он забил три гола. Он очень хорош в дриблинге, отлично обводит защитников.

Он очень трудолюбив. Отличный настрой на работу. Он очень хорош», – сказал тренер «Брентфорда» перед игрой с «Манчестер Сити».

Фил Фоден уже попадал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч», заняв 22-е место в 2022 году и 25-е в 2021-м.

Последним из англичан награду получил Майкл Оуэн в 2001 году.

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35 комментариев
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Сака уже дольше чем Фоден этот уровень доказывает. И тащит клуб, пока Фоден все выходит из тени
+13
-3
+10
Фоден оч хорош, 100%, Пеп всегда называл самым талантливым и в этом сезоне раскрывается невероятно

но Франк, видимо, о Беллингеме не слышал или думает, что он гражданин другой страны))

P. S. Офигел, что Фил в топ-30 номинантов на «Золотой мяч» был(22 в 2022 и 25 в 2021). Он и за Сити тогда основным-то не был, если не путаю, за сборную тож не сильно сиял.
+1 аргумент к странности голосования

Ну или ок, не умаляю те его сезоны, мож не так смотрел, но точно 30 игроков ярче/лучше его было в эти годы
+13
-4
+9
Самый недооценённый футболист, голевое чутьё, которому не научишь, техника без слабых мест, пашет за двоих
+14
-6
+8
Всегда нравился Фоден, но к сожалению для него, на его позиции в сборной Англии играет Сака. Именно Сака я бы назвал вторым кандидатом на ЗМ от англичан, после Беллингема конечно.
+9
-3
+6
Ответ kustarnik555@gmail.com
Беллингем и Сака интереснее Фодена, стабильнее и результативнее. причем Сака конкурент по позиции и Фил второй выбор.
Фоден более разносторонний футболист, но Букайо посильнее в плане скорости и завершения
+3
0
+3
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Ну для болел без объективного мышления может быть) для нейтральных болельщиков как я например, смешно читать что Фоден лучше Джуда)) то что он дольше показывает уровень говорит о том, что он тупо старше и раньше заиграл, а результаты Беллингема этого сезона он за свою карьеру ни разу не показывал, что не делает его плохим футболистом, просто чуть объективности фанатикам своих клубов бы не помешало))
+4
-2
+2
Ответ #SharkTeam
в чем?
ну... смотря игру и смотря статистику ВО ВСЕМ абсолютно и это очевидно
+3
-1
+2
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
а Сака лучше Фодена.
+3
-2
+1
Ответ Spaten
Самый недооценённый футболист, голевое чутьё, которому не научишь, техника без слабых мест, пашет за двоих
Это кем он недооценённый? Считается мировым талантом, попадает в топ 30 номинантов ЗМ, играет за сильнейший клуб, получает похвалу от лучшего тренера, вызывается в сборную... Кем недооценённый то?) или он уже на пару ЗМ наиграл?)
+2
-1
+1
Ответ #SharkTeam
Я вижу в Фодене игрока близкого к Давиду Сильве, по видению игры, поля, характеру Сака ну может достигнет уровня Стерлинга в лучшие годы. Сейчас он просто относительно результативный бегунок на фланге
Про Сильву это ты из недавней статьи прочитал? 😂 там как раком до Китая ещё, чтобы их сравнивать, учитывая, что он на этой позиции в Сити без году неделю поиграл... Он всю карьеру играет в Сити крайнего форварда, классно конечно тырить мысли из статей, но пока что его можно оценивать исключительно как крайнего форварда, никак не ЦАП где он пару игр провёл на хорошем уровне))
+1
0
+1
Ответ #SharkTeam
ну окей
не, так не пойдет, если есть аргументы - готов услышать. но по статистике боюсь даже в моменте Фоден нигде не сильнее Букайо. что в апл, что в лч
+1
0
+1
Факт. Фоден невероятно хорош
+5
-5
0
Ответ Adamdfdgds
Фоден более разносторонний футболист, но Букайо посильнее в плане скорости и завершения
Как раз в скорости может и уступит, Сака ни разу не спринтер на дистанцию, а вот дриблинг у Сака поинтереснее, он менее предсказуем, ну и удар с левой волшебный, что крутит изящно в дальний, что на силу, там Арсенал побогаче в завершении... Фоден разве что более взрывной, в остальном во всём уступит
0
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Ответ kustarnik555@gmail.com
Беллингем и Сака интереснее Фодена, стабильнее и результативнее. причем Сака конкурент по позиции и Фил второй выбор.
Тут по ходу глорики Сити не спят и активно минусуют за это очевидное мнение)) хотя никто вроде и не спорит о таланте Фодена, но бомбит кажется у ребят, что есть ребята посильнее 🤷‍♂️
+2
-2
0
Ответ Сослан Бедоев
Как раз в скорости может и уступит, Сака ни разу не спринтер на дистанцию, а вот дриблинг у Сака поинтереснее, он менее предсказуем, ну и удар с левой волшебный, что крутит изящно в дальний, что на силу, там Арсенал побогаче в завершении... Фоден разве что более взрывной, в остальном во всём уступит
Так а Фоден в каком месте спринтер? Дриблинг это как раз таки важнейшая особенность игры Фила. Он может выбраться из ограниченного пространства в окружении 3-4 игроков, когда для Букайо зачастую нужно подготовить момент, изолировать зону и оставить 1 в 1. И даже так его часто критикуют за прямолинейность. Хотя я не считаю это плохой чертой до тех пор, пока она приносит результат, а Сака уже превзошёл свой прошлый сезон по результативности
0
0
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Ответ #SharkTeam
Я вижу в Фодене игрока близкого к Давиду Сильве, по видению игры, поля, характеру Сака ну может достигнет уровня Стерлинга в лучшие годы. Сейчас он просто относительно результативный бегунок на фланге
"результативный бегунок " тащит команду какой сезон, причем стабильно, со всеми статистическими рекордами, лучший сейчас в ЛЧ
близкий к Давиду Сильве - хорошо играет по возможности
в сборной стабильно Сака номер 1, Фоден номер 2.
смешно...
+1
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Ответ Сослан Бедоев
Ну так Иньеста и не был ПФА/ЛФА на которых 90%позициях играет Фоден, он как и Джуд играл ЦП/ЦАП. По логике, если крайний форвард претендует на титул ЗМ, он обязан набивать больше ЦП🤷‍♂️
Много кто не был
0
0
0
Ответ #SharkTeam
Ну если что, то он еще больше Иньесты в любой его сезон набил
Ну так Иньеста и не был ПФА/ЛФА на которых 90%позициях играет Фоден, он как и Джуд играл ЦП/ЦАП. По логике, если крайний форвард претендует на титул ЗМ, он обязан набивать больше ЦП🤷‍♂️
0
0
0
Ответ King_X
Фоден оч хорош, 100%, Пеп всегда называл самым талантливым и в этом сезоне раскрывается невероятно но Франк, видимо, о Беллингеме не слышал или думает, что он гражданин другой страны)) P. S. Офигел, что Фил в топ-30 номинантов на «Золотой мяч» был(22 в 2022 и 25 в 2021). Он и за Сити тогда основным-то не был, если не путаю, за сборную тож не сильно сиял. +1 аргумент к странности голосования Ну или ок, не умаляю те его сезоны, мож не так смотрел, но точно 30 игроков ярче/лучше его было в эти годы
Я не помню было ли 30 игроков ярче в те года, но как он не был основным если по 50 матчей за сезон играл?
Он давно основной, где-то с сезонах 2017-2019 его начали использовать всё больше и больше.
0
0
0
Ответ Сослан Бедоев
Он за пол сезона будучи игроком центра набил стату и принёс больше очков, чем Фоден за каждый свой отдельно взятый полный сезон, причём тут пиар?
Ну если что, то он еще больше Иньесты в любой его сезон набил
0
0
0
Ответ kustarnik555@gmail.com
ну... смотря игру и смотря статистику ВО ВСЕМ абсолютно и это очевидно
ну окей
0
0
0
Ответ #SharkTeam
За Беллингема играет мадриский пиар, и то пока только за пару ударных месяцев. Он даже еще ни разу чемпионом не был
Он за пол сезона будучи игроком центра набил стату и принёс больше очков, чем Фоден за каждый свой отдельно взятый полный сезон, причём тут пиар?
+1
-1
0
Анекдот, никогда он не пробьет 5 пенальти на ЧМ< так что без шансов.
0
0
0
Беллингем такой: хмм... ну ладно.
Мне кажется, что у Кейна, учитывая его результативность, шансов на ЗМ и то побольше, осталось выиграть что-то серьёзное (хаха)
+1
-1
0
Беллингем и Сака интереснее Фодена, стабильнее и результативнее. причем Сака конкурент по позиции и Фил второй выбор.
+3
-3
0
Беллингем и Сака >
+4
-4
0
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