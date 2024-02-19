Тренер «Брентфорда» Франк: «Фоден ближе всех к «Золотому мячу» среди англичан в перспективе. У него есть потенциал для этого»

Томас Франк считает, что у Фодена лучшие шансы на «Золотой мяч» сред англичан.

Полузащитник « » оформил хет-трик с «Брентфордом» 5 февраля и принес своей команде победу в матче (3:1), по ходу которого «горожане» проигрывали 0:1.

« – очень хороший игрок. По мне, так он ближе всех среди англичан к шансу выиграть « » в перспективе. Я думаю, у него есть потенциал и достаточный уровень для этого.

Он влияет на игру многими способами. В нашей последней игре у него было три момента, и он забил три гола. Он очень хорош в дриблинге, отлично обводит защитников.

Он очень трудолюбив. Отличный настрой на работу. Он очень хорош», – сказал тренер « » перед игрой с «Манчестер Сити».

Фил Фоден уже попадал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч», заняв 22-е место в 2022 году и 25-е в 2021-м.

Последним из англичан награду получил Майкл Оуэн в 2001 году.