Тренер «Брентфорда» Франк: «Фоден ближе всех к «Золотому мячу» среди англичан в перспективе. У него есть потенциал для этого»
Томас Франк считает, что у Фодена лучшие шансы на «Золотой мяч» сред англичан.
Полузащитник «Ман Сити» оформил хет-трик с «Брентфордом» 5 февраля и принес своей команде победу в матче (3:1), по ходу которого «горожане» проигрывали 0:1.
«Фил Фоден – очень хороший игрок. По мне, так он ближе всех среди англичан к шансу выиграть «Золотой мяч» в перспективе. Я думаю, у него есть потенциал и достаточный уровень для этого.
Он влияет на игру многими способами. В нашей последней игре у него было три момента, и он забил три гола. Он очень хорош в дриблинге, отлично обводит защитников.
Он очень трудолюбив. Отличный настрой на работу. Он очень хорош», – сказал тренер «Брентфорда» перед игрой с «Манчестер Сити».
Фил Фоден уже попадал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч», заняв 22-е место в 2022 году и 25-е в 2021-м.
Последним из англичан награду получил Майкл Оуэн в 2001 году.
но Франк, видимо, о Беллингеме не слышал или думает, что он гражданин другой страны))
P. S. Офигел, что Фил в топ-30 номинантов на «Золотой мяч» был(22 в 2022 и 25 в 2021). Он и за Сити тогда основным-то не был, если не путаю, за сборную тож не сильно сиял.
+1 аргумент к странности голосования
Ну или ок, не умаляю те его сезоны, мож не так смотрел, но точно 30 игроков ярче/лучше его было в эти годы
близкий к Давиду Сильве - хорошо играет по возможности
в сборной стабильно Сака номер 1, Фоден номер 2.
смешно...
Он давно основной, где-то с сезонах 2017-2019 его начали использовать всё больше и больше.
Мне кажется, что у Кейна, учитывая его результативность, шансов на ЗМ и то побольше, осталось выиграть что-то серьёзное (хаха)