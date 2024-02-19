Нигматуллин мог перейти в «Юве»: «Буффон сказал: «Ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там я. А такому хорошему вратарю, как ты, нужна практика»

Теги Дмитрий Лоськов Лацио Альберто Джилардино Адриан Муту Ювентус Джанлуиджи Буффон Мауро Каморанези премьер-лига Россия серия А Италия Руслан Нигматуллин Верона Футбол

Руслан Нигматуллин рассказал, что мог перейти в «Ювентус».

– Кроме «Вероны» и «Лацио», предложений не было?

– Еще был «Ювентус». Полетел в Рим с президентом «Локо» Валерием Филатовым, покойным агентом Константином Сарсания и экс-президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.

Как и в России, в Италии были команды, контролируемые агентами. Для перехода в «Юве» я должен был подписать контракт с агентством Алессандро Моджи, сыном Лучано Моджи. Но я отказался.

Через месяц на дискотеке в Милане встретил Джанлуиджи Буффона. Мы обнялись, было приятно, что он узнал. Буффон сказал: «Слышал, ты собираешься в «Ювентус». Велкам, но ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там я. А такому хорошему вратарю, как ты, нужна практика».
Когда играл за «Верону», встретился с ним на матче и обменялись футболками.

– В «Вероне» вы получали 500 тысяч евро в год. Сколько давали в Риме и Турине?

– «Лацио» предложил пятилетний контракт с постепенным увеличением зарплаты: в  первый год 750 тысяч, в последний – 1,2 млн. Условия «Ювентуса» не вспомню, но что-то похожее.

– В «Вероне» с вами играли Адриан Муту, Альберто Джилардино и Мауро Каморанези. Что вспомните про них?

– По первым тренировкам было ощущение, что одноклубники в «Локо» были классом выше. Лоськов – с его пониманием игры и видением поля – был бы в «Вероне» суперзвездой.

На дне рождения Муту пропустили по паре бокалов белого вина, но все были навеселе, будто выпили по две бутылки водки. В России привык отмечать дни рождения по-другому, поэтому удивился. Адриан любил балагурить, модно одеваться, но никогда не видел его с крепким алкоголем, поэтому меня поразила его глупая дисквалификация в 2003-м (на 7 месяцев за кокаин – Sports.ru).

19-летний Джилардино вообще не впечатлил: ни суперскорости, ни супертехники. Потом сильно спрогрессировал. С Каморанези общался мало, про него нечего сказать, – сказал бывший вратарь сборной России в интервью Sports.ru. 

«Сын пишет, только когда нужны деньги. Мне горько и печально». Интервью Руслана Нигматуллина

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52 комментария
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Буффон мог стать диджеем: "Нигматуллин сказал: "Ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там играю я"
+191
-3
+188
На пике Нигматуллин был чумовой вратарь. На ленточке точно лучший
+54
-1
+53
Топ 5 самых легендарных игроков Юве в 21 веке:
Дель Пьеро
Кьеллини
Буффон
Нигматуллин
Сапогов
+38
-1
+37
а это точно Артур говорит?
+24
0
+24
Руслан пару-тройку лет был очень хорош. Если не сказать феноменален. Поэтому эти истории вполне могут быть правдой. Не знаю, что пошло не так в Италии, но было жаль. По сути карьера под откос пошла с того момента.
+20
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+20
В тегах Руслан,в новости Артур. Рукалицо
+11
0
+11
Либо опечатка, либо Артур Нигматулин крепко пустил по ноздре перед интервью
+11
-2
+9
Аллегри - желающим перейти в Ювентус: "Ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там я, ты будешь только бегать без мяча возле своей штрафной, мешая соперникам. А такому хорошему игроку, как ты, нужна практика"
+9
0
+9
Ответ Оператор Дзюбы
а это точно Артур говорит?
Точно, а Руслан Нигматуллин это же известный диджей 😂
+9
0
+9
Ответ Aleksey Yashin
Буффон мог стать диджеем: "Нигматуллин сказал: "Ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там играю я"
гениально
+12
-4
+8
Ответ Трент Резнор
Либо опечатка, либо Артур Нигматулин крепко пустил по ноздре перед интервью
Вполне возможно, ведь он играл с Муту:))
+6
-2
+4
Ответ Dexter Morgan
По каким-то вратарским движениям из современных вратарей Наваса напоминает.
а мне де хеа больше напоминает он
+4
0
+4
Выскажу непопулярное мнение, хотя в юности тоже был без ума от его игры. Так вот, годы спустя пересмотрев нарезки его сейвов, пропущенных голов и тд, могу сказать, что ничего феноменального Руслан не делал. Обычный вратарь. Просто человек был очень прыгучим и любил эффектно отбить мячи. Допустим, тот же Акинфеев может сделать просто шаг в сторону и отбить мяч не прыгая, а Руслан мог удар в себя отбить в таком красивом прыжке, что могло сложиться впечатление, что он отразил гораздо более сложный удар, чем Игорь, хотя на самом деле все наоборот. Собственно, именно поэтому он в Италии и не заиграл. Потому что банально не был выше классом местных вратарей. Хотя в те годы мне казалось это верхом несправедливости.
+4
0
+4
Ответ Aleksey Yashin
Буффон мог стать диджеем: "Нигматуллин сказал: "Ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там играю я"
ржака
+4
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+3
Сейчас полетят нарезки
+3
0
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Ответ Spaten
На пике Нигматуллин был чумовой вратарь. На ленточке точно лучший
Да, помню, сэйвы делал сумасшедшие, грация и пластика как у кошачьих была. Особенно запомнилось, как он в кубке УЕФА то ли от австирийцев, то ли от датчан из самой девятки мертвый мяч потащил.
+3
0
+3
Ответ Red_Marlboro_
Топ 5 самых легендарных игроков Юве в 21 веке: Дель Пьеро Кьеллини Буффон Нигматуллин Сапогов
Где-то тут еще должен быть Красич
+3
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+2
«Новость» для тех, кому лень читать полное интервью
+2
0
+2
Когда Буффон уходил (при том дважды) он был надежнее поляка до сих пор, несмотря на возраст. Скала!!!
+1
0
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Ответ Aleksey Yashin
Буффон мог стать диджеем: "Нигматуллин сказал: "Ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там играю я"
Топовый коммент, просто огонь
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
Буффон мог стать диджеем: "Нигматуллин сказал: "Ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там играю я"
Так вот почему он играл до 45-ти, понимал, что после карьеры нечего делать, пока есть Нигматуллин.
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Ответ Step_up
Руслан пару-тройку лет был очень хорош. Если не сказать феноменален. Поэтому эти истории вполне могут быть правдой. Не знаю, что пошло не так в Италии, но было жаль. По сути карьера под откос пошла с того момента.
Стал жертвой агентов я так понимаю.
А насчёт того что карьера пошла под откос…
Не совсем ясно зачем во второй раз поехал в Италию , в Салернитану, ведь играл на постоянке за ЦСКА, Валерий Газзаев ему доверял , ЦСКА набирал тогда силу
+1
0
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Нигматуллин был топовым вратарём.
+4
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Ответ Андрей Арсентьев
В начале 2000-х Нигматуллин показывал просто топовый уровень. Зря уехал в Италию - в РПЛ он бы мог играть ещё много лет.
Ему не нужно было уезжать в Италию во второй раз , когда играл за ЦСКА
Это точно был просчёт
+1
0
+1
Ответ Spaten
На пике Нигматуллин был чумовой вратарь. На ленточке точно лучший
В начале 2000-х Нигматуллин показывал просто топовый уровень.
Зря уехал в Италию - в РПЛ он бы мог играть ещё много лет.
+1
0
+1
Он выделялся среди других вратарей своей пластичностью . Поэтому многие его сейвы выглядели эффектно
+1
0
+1
Ответ Трент Резнор
Либо опечатка, либо Артур Нигматулин крепко пустил по ноздре перед интервью
Видимо, редактор - школьник или студент, который Руслана просто не помнит)
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Ответ Андрей Андреев
Он выделялся среди других вратарей своей пластичностью . Поэтому многие его сейвы выглядели эффектно
"Найком" на голове он выделялся. ;-)
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Ответ Crenk
Я бы поспорил с этим В ЧР возможно так и было Но за националку в отборе на японский ЧМ в гостевых играх с Югославией и швейцарами Нигма делал разницу своей игрой как ни крути. А когда Локомотиву назначили переигровку с Тиролем вообще сыграл там как высшая сила
С этим Тиролем))
Вратаря оценивают на дистанции, матч жизни кто угодно и когда угодно может выдать, тем более, то была квалификация с не самым сильным соперником, а не финал какой-нибудь еврокубковый. Кстати, в квалификации ЛЧ у Русика 8 пропущенных в 4 матчах, многовато, тебе не кажется?)
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Ответ rigobersong
Вполне возможно, ведь он играл с Муту:))
Тогда ждём нечто похожее от Смертина, он тоже с румыном поиграл
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