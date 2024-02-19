Нигматуллин мог перейти в «Юве»: «Буффон сказал: «Ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там я. А такому хорошему вратарю, как ты, нужна практика»
Руслан Нигматуллин рассказал, что мог перейти в «Ювентус».
– Кроме «Вероны» и «Лацио», предложений не было?
– Еще был «Ювентус». Полетел в Рим с президентом «Локо» Валерием Филатовым, покойным агентом Константином Сарсания и экс-президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.
Как и в России, в Италии были команды, контролируемые агентами. Для перехода в «Юве» я должен был подписать контракт с агентством Алессандро Моджи, сыном Лучано Моджи. Но я отказался.
Через месяц на дискотеке в Милане встретил Джанлуиджи Буффона. Мы обнялись, было приятно, что он узнал. Буффон сказал: «Слышал, ты собираешься в «Ювентус». Велкам, но ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там я. А такому хорошему вратарю, как ты, нужна практика».
Когда играл за «Верону», встретился с ним на матче и обменялись футболками.
– В «Вероне» вы получали 500 тысяч евро в год. Сколько давали в Риме и Турине?
– «Лацио» предложил пятилетний контракт с постепенным увеличением зарплаты: в первый год 750 тысяч, в последний – 1,2 млн. Условия «Ювентуса» не вспомню, но что-то похожее.
– В «Вероне» с вами играли Адриан Муту, Альберто Джилардино и Мауро Каморанези. Что вспомните про них?
– По первым тренировкам было ощущение, что одноклубники в «Локо» были классом выше. Лоськов – с его пониманием игры и видением поля – был бы в «Вероне» суперзвездой.
На дне рождения Муту пропустили по паре бокалов белого вина, но все были навеселе, будто выпили по две бутылки водки. В России привык отмечать дни рождения по-другому, поэтому удивился. Адриан любил балагурить, модно одеваться, но никогда не видел его с крепким алкоголем, поэтому меня поразила его глупая дисквалификация в 2003-м (на 7 месяцев за кокаин – Sports.ru).
19-летний Джилардино вообще не впечатлил: ни суперскорости, ни супертехники. Потом сильно спрогрессировал. С Каморанези общался мало, про него нечего сказать, – сказал бывший вратарь сборной России в интервью Sports.ru.
«Сын пишет, только когда нужны деньги. Мне горько и печально». Интервью Руслана Нигматуллина
Дель Пьеро
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Буффон
Нигматуллин
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А насчёт того что карьера пошла под откос…
Не совсем ясно зачем во второй раз поехал в Италию , в Салернитану, ведь играл на постоянке за ЦСКА, Валерий Газзаев ему доверял , ЦСКА набирал тогда силу
Это точно был просчёт
Зря уехал в Италию - в РПЛ он бы мог играть ещё много лет.
Вратаря оценивают на дистанции, матч жизни кто угодно и когда угодно может выдать, тем более, то была квалификация с не самым сильным соперником, а не финал какой-нибудь еврокубковый. Кстати, в квалификации ЛЧ у Русика 8 пропущенных в 4 матчах, многовато, тебе не кажется?)