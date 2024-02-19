Нигматуллин мог перейти в «Юве»: «Буффон сказал: «Ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там я. А такому хорошему вратарю, как ты, нужна практика»

Руслан Нигматуллин рассказал, что мог перейти в «Ювентус».

– Кроме «Вероны» и «Лацио», предложений не было?

– Еще был « ». Полетел в Рим с президентом «Локо» Валерием Филатовым, покойным агентом Константином Сарсания и экс-президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.

Как и в России, в Италии были команды, контролируемые агентами. Для перехода в «Юве» я должен был подписать контракт с агентством Алессандро Моджи, сыном Лучано Моджи. Но я отказался.

Через месяц на дискотеке в Милане встретил . Мы обнялись, было приятно, что он узнал. Буффон сказал: «Слышал, ты собираешься в «Ювентус». Велкам, но ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там я. А такому хорошему вратарю, как ты, нужна практика».

Когда играл за «Верону», встретился с ним на матче и обменялись футболками.

– В «Вероне» вы получали 500 тысяч евро в год. Сколько давали в Риме и Турине?

– « » предложил пятилетний контракт с постепенным увеличением зарплаты: в первый год 750 тысяч, в последний – 1,2 млн. Условия «Ювентуса» не вспомню, но что-то похожее.

– В «Вероне» с вами играли , Альберто Джилардино и . Что вспомните про них?

– По первым тренировкам было ощущение, что одноклубники в «Локо» были классом выше. Лоськов – с его пониманием игры и видением поля – был бы в «Вероне» суперзвездой.

На дне рождения Муту пропустили по паре бокалов белого вина, но все были навеселе, будто выпили по две бутылки водки. В России привык отмечать дни рождения по-другому, поэтому удивился. Адриан любил балагурить, модно одеваться, но никогда не видел его с крепким алкоголем, поэтому меня поразила его глупая дисквалификация в 2003-м (на 7 месяцев за кокаин – Sports.ru).

19-летний Джилардино вообще не впечатлил: ни суперскорости, ни супертехники. Потом сильно спрогрессировал. С Каморанези общался мало, про него нечего сказать, – сказал бывший вратарь сборной России в интервью Sports.ru.

«Сын пишет, только когда нужны деньги. Мне горько и печально». Интервью Руслана Нигматуллина