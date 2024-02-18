Представитель Мбаппе и «Сити» встречались в понедельник. Агента видели игроки «горожан» (Cadena SER)
Представитель Килиана Мбаппе контактировал с «Манчестер Сити».
По сведениям Cadena SER, есть как минимум три человека, неофициально представляющих интересы форварда «ПСЖ». Один из них в минувший понедельник прилетал в Манчестер и встречался с сотрудниками «горожан» перед их вылетом в Копенгаген.
Представителя Мбаппе видели даже некоторые футболисты «Ман Сити».
Ранее стало известно, что доступность игрока сборной Франции уточняли также «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».
«Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» уточняли доступность Мбаппе. Форвард интересовался, может ли он получить долю в следующем клубе
До мая минимум, Мбапппе перейдёт и в Челси, и в Сити, и в Ливерпуль, и в Арсенал.
В каждый минимум по разу
Вот с Мбаппе не сыграются.
А Холанд для МС слишком деревянный.
По сути, кроме завершения, что очень важно, у Холанда ничего и нет.
Мбаппе выше классом, как игрок.
https://www.youtube.com/watch?v=a6fVSqtfDvo