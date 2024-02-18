Представитель Мбаппе и «Сити» встречались в понедельник. Агента видели игроки «горожан» (Cadena SER)

Представитель Килиана Мбаппе контактировал с «Манчестер Сити».

По сведениям Cadena SER, есть как минимум три человека, неофициально представляющих интересы форварда « ». Один из них в минувший понедельник прилетал в Манчестер и встречался с сотрудниками «горожан» перед их вылетом в Копенгаген.

Представителя Мбаппе видели даже некоторые футболисты «Ман Сити».

Ранее стало известно, что доступность игрока сборной Франции уточняли также «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».

«Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» уточняли доступность Мбаппе. Форвард интересовался, может ли он получить долю в следующем клубе