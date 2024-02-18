Представитель Мбаппе и «Сити» встречались в понедельник. Агента видели игроки «горожан» (Cadena SER)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы агенты Килиан Мбаппе Футбол

Представитель Килиана Мбаппе контактировал с «Манчестер Сити».

По сведениям Cadena SER, есть как минимум три человека, неофициально представляющих интересы форварда «ПСЖ». Один из них в минувший понедельник прилетал в Манчестер и встречался с сотрудниками «горожан» перед их вылетом в Копенгаген.

Представителя Мбаппе видели даже некоторые футболисты «Ман Сити».

Ранее стало известно, что доступность игрока сборной Франции уточняли также «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».

«Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» уточняли доступность Мбаппе. Форвард интересовался, может ли он получить долю в следующем клубе

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89 комментариев
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Гастроли завести Реал за счёт богатых клубов АПЛ открыты..
До мая минимум, Мбапппе перейдёт и в Челси, и в Сити, и в Ливерпуль, и в Арсенал.
В каждый минимум по разу
+74
-5
+69
Надо иметь на руках хорошие денежные предложения, чтобы выторговать побольше у Реала.
+32
-5
+27
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Что Реал может дать Мбаппе? Игру против Райо на стадионе возле школы?
+30
-15
+15
Вообще не понимаю зачем он нужен Реалу. Условный Лаутаро отлично бы влился в команду без всего этого шума.
+17
-4
+13
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Серьезно? А кого Реал закидывал? А точно Гюлера....🤣🤣🤣
+17
-4
+13
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Это Мбаппе дал понять, что он перейдет туда ,куда он сам захочет!!! От Реала ничего не зависит, не путай )))
+12
-2
+10
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
маргариновые уже 2 года унижаются и будут дальше это делать)) ибо такова их участь))
+40
-32
+8
В "Шинник" перейдёт.
+9
-3
+6
Ответ felix-sanchez
Вообще не понимаю зачем он нужен Реалу. Условный Лаутаро отлично бы влился в команду без всего этого шума.
Хороший вариант кстати. По функционалу похож на Карима
+6
-2
+4
Ответ felix-sanchez
Вообще не понимаю зачем он нужен Реалу. Условный Лаутаро отлично бы влился в команду без всего этого шума.
Плохо значит знаешь Реал
+4
0
+4
Ответ Epicman
маргариновые уже 2 года унижаются и будут дальше это делать)) ибо такова их участь))
Реал дал понять, что зовёт только один раз, поэтому предложит ещё раз 5))
+5
-1
+4
Ответ Red-White Forever
Серьезно? А кого Реал закидывал? А точно Гюлера....🤣🤣🤣
Азара например 😂
+10
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+4
Ответ Анатолий Асташин
в нанешних реалях удивляться будет нечему.
Холанд идеально подойдет Реалу. Такой нап им и нужен. Быстрые крайки есть и Джуд.

Вот с Мбаппе не сыграются.

А Холанд для МС слишком деревянный.

По сути, кроме завершения, что очень важно, у Холанда ничего и нет.

Мбаппе выше классом, как игрок.
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Ответ Анатолий Асташин
скорее если перейдёт то сити отпустит Холланда в реал. так как некоторые источники писали что Джудж хороший друг его и зовёт в Реал.
А кто такой Джуд чтобы его слушал Холанд? Холанд и его батя осторожные люди. Если что-то не пойдёт в Реала, Холанд станет козлом отпущения
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Ответ marchellinos
Забыли Зенит ;)))))
Не смешно
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+3
Ответ Spaten
А Барселона почему не рассматривает его?
А Урал почему не рассматривает?
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0
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Ответ T T
Стопэ, но ведь его уже простили болельщики Реала
Уже распространять успели слухов что Мбаппе выбрал Реал не из-за денег
+6
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+2
Месси с Рюналду не играли вместе, давайте хотя бы увидит как играют Холанд и Мбапе вместе.
+5
-3
+2
Окружение Мбаппе начинает рвать его на части)
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0
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Прообраз Килиана:
https://www.youtube.com/watch?v=a6fVSqtfDvo
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+2
Ответ KMR
А Эрлинг в Реал. Хорошо бы было
А они оба в одной команде плохая идея?
+2
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+1
Ответ Фран
В Арсенал, по стопам великого Анри. Есть все шансы если не превзойти, то повторить успех легенды.
думаю, нереально
+1
0
+1
Мать Мбаппе от жадности погубить карьеру...в итоге парень перейдет в саудовскую лигу
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Ответ Фран
В Арсенал, по стопам великого Анри. Есть все шансы если не превзойти, то повторить успех легенды.
тогда надо свои финансовые запросы вообще лямов до 10-15 уменьшать, а его не устраивает 30 от Реала.
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Ответ felix-sanchez
Вообще не понимаю зачем он нужен Реалу. Условный Лаутаро отлично бы влился в команду без всего этого шума.
Пересу он нужен как джокер для будущей (потенциальной, как хотите) Суперлиги. Кроме Реала и АПЛ его не может позволить никто, соответственно это борьба между АПЛ и Суперлигой.
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Ответ belikovda.90
Лямов за 300
в нанешних реалях удивляться будет нечему.
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Отдать Реалу норвежское бревно и купить Мбаппе
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Не для Гвардиолы игрок
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Ответ ман сити фейк
А кто такой Джуд чтобы его слушал Холанд? Холанд и его батя осторожные люди. Если что-то не пойдёт в Реала, Холанд станет козлом отпущения
представляешь они вместе играли в Боруссии Дортмунд. и очень хорошо обещались. и ещё источники писали что у Холонда есть дом в Испании. эи плюс они друзья ну это как пишут. и хотят играть в одном клубе.
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Походу Холанд поедет в Мадрид
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