«ПСЖ» больше не хочет покупать звезд вроде Месси, Неймара или Мбаппе. Приоритет – молодые талантливые французы

«ПСЖ» решил изменить трансферную политику.

На фоне предстоящего ухода форварда парижане уже начали работу над следующим трансферным окном.

Клуб больше не хочет покупать вроде Лионеля Месси, Неймара или Мбаппе, сообщает Telefoot. Вместо этого « » сделает ставку на молодых французских игроков с большим потенциалом. В пример приводится .

Так, «ПСЖ» уже начал конкретную работу по трансферу 18-летнего защитника «Лилля» .

При этом клуб не намерен полностью отказываться от покупки опытных футболистов, например, Виктора Осимхена из «Наполи».