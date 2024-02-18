«ПСЖ» больше не хочет покупать звезд вроде Месси, Неймара или Мбаппе. Приоритет – молодые талантливые французы
«ПСЖ» решил изменить трансферную политику.
На фоне предстоящего ухода форварда Килиана Мбаппе парижане уже начали работу над следующим трансферным окном.
Клуб больше не хочет покупать вроде Лионеля Месси, Неймара или Мбаппе, сообщает Telefoot. Вместо этого «ПСЖ» сделает ставку на молодых французских игроков с большим потенциалом. В пример приводится Брэдли Барколя.
Так, «ПСЖ» уже начал конкретную работу по трансферу 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро.
При этом клуб не намерен полностью отказываться от покупки опытных футболистов, например, Виктора Осимхена из «Наполи».
Реальность: Рэшфорд, Леау, Осимхен (хотя они чем то напоминают "французов")
Года через два, три Вальверде там будет инородным телом.)))