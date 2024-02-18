«ПСЖ» больше не хочет покупать звезд вроде Месси, Неймара или Мбаппе. Приоритет – молодые талантливые французы

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Брэдли Барколя Лени Йоро Футбол

«ПСЖ» решил изменить трансферную политику.

На фоне предстоящего ухода форварда Килиана Мбаппе парижане уже начали работу над следующим трансферным окном.

Клуб больше не хочет покупать вроде Лионеля Месси, Неймара или Мбаппе, сообщает Telefoot. Вместо этого «ПСЖ» сделает ставку на молодых французских игроков с большим потенциалом. В пример приводится Брэдли Барколя.

Так, «ПСЖ» уже начал конкретную работу по трансферу 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро.

При этом клуб не намерен полностью отказываться от покупки опытных футболистов, например, Виктора Осимхена из «Наполи».

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67 комментариев
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А Мбаппе и был в 2017 молодым талантливым французом. Купили его за 180 млн у Монако
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-2
+58
Ожидание: талантливые французы

Реальность: Рэшфорд, Леау, Осимхен (хотя они чем то напоминают "французов")
+64
-11
+53
Ответ Отец Абду
Ожидание: талантливые французы Реальность: Рэшфорд, Леау, Осимхен (хотя они чем то напоминают "французов")
Про Рэшфорда скорее агенты распускают слухи. Вообще не представляю, чем он может быть полезен для ПСЖ
+24
-1
+23
Да и правильно, во Франции достаточно талантов
+24
-1
+23
А разве они платили за трансфер Месси? Переход был бесплатным, в отличие от Мбаппе и Неймара.
+21
-2
+19
Ответ AvtorMan
А разве они платили за трансфер Месси? Переход был бесплатным, в отличие от Мбаппе и Неймара.
в конверте небось полКатара передали
+25
-8
+17
Ставка будет на молодые французские таланты из Сенегала, Марокко, Алжира, Туниса, Камеруна и т.п.?
+19
-5
+14
Ответ Andy93
С французским поколением, они бы на этом далеко уехали уже. Спокойно французской Баварией бы стали До финала бы разок дошли точно, если Монако до 1/2 доходило.
В финале играли
+6
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+6
Молодые и талантливые, играя в Париже, как только почувствуют себя "звёздами", будут сваливать оттуда.. Мбаппе там "засиделся" только потому, что бабки ему непомерные платили.. Такие, как Барколя, тоже сидеть там долго не будут.. Тем более, если им не будут платить так как они хотят.. А платить им так как Мбаппе никто не будет..
+7
-1
+6
КамаТчуи уже в Мадриде :)
+6
-2
+4
Ответ Товарищ Наркотик
В финале играли
Я в курсе. Просто можно было сделать тоже самое минимум, не потратив миллиард
+5
-1
+4
А вот это правильная стратегия. Тем более у французов огромное количество талантливых футболистов, чуть не больше всех в мире.
+3
0
+3
Ответ AvtorMan
А разве они платили за трансфер Месси? Переход был бесплатным, в отличие от Мбаппе и Неймара.
Напрямую Барсе нет , но денег на Месси потратили кучу
+6
-3
+3
Ответ Zenith forever
Ставка будет на молодые французские таланты из Сенегала, Марокко, Алжира, Туниса, Камеруна и т.п.?
С Зиданом прокатило
+4
-1
+3
Ответ King Ragnar
А Мбаппе и был в 2017 молодым талантливым французом. Купили его за 180 млн у Монако
свой ценник он сполна отработал
+3
0
+3
Ответ Tatar, okda?
Повторяют путь Анжи?
Скорее речь про построение более сбалансированной команды, не зависящей от обнаглевших ленивых суперзвёзд.
+4
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+3
Как будто молодые французы как Коло Муани стоят дешево. Та же парижская академия регулярно выпускает хороших игроков, но ПСЖ не знает что с ними делать и просто отпускает.
+2
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Ответ Пользователь_7
Напрямую Барсе нет , но денег на Месси потратили кучу
Можно смету узнать, вы же в курсе, наверное печать на контракте ставили лично)
+3
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+2
Ответ Andrey Andreev
Про Рэшфорда скорее агенты распускают слухи. Вообще не представляю, чем он может быть полезен для ПСЖ
ну у него хорошие связи в британском парламенте...
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Первая стадия пройдена
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Ответ Вальдано
Молодые и талантливые, играя в Париже, как только почувствуют себя "звёздами", будут сваливать оттуда.. Мбаппе там "засиделся" только потому, что бабки ему непомерные платили.. Такие, как Барколя, тоже сидеть там долго не будут.. Тем более, если им не будут платить так как они хотят.. А платить им так как Мбаппе никто не будет..
Конечно, ведь единственный путь развития это раскрутка лиги в целом, создание конкуренции.
+1
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+1
Ответ Alex Serpen
Ожидание: покупать талантливых французов Камавинга, Тчуамени: Мбаппе, айда к нам в Мадрид 🤣😎
Да, у Реала нынче мода на черных ребят.
Года через два, три Вальверде там будет инородным телом.)))
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А "молодые талантливые французы" из Сенегала, Алжира, Марокко, Мали, Камеруна и прочих?
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Неужели? Давно пора это было сделать. Так-то у Парижа прекрасная детская школа, с которой постоянно выпускаются по несколько неплохих игроков в год. Но все они играют в других клубах, а клуб предпочитает наемников.
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с месси это был развод века, больше 50 млн в год, и у этого бруска 2 года подряд 0+0 в плей-офф ЛЧ за ПСЖ...такого позора мир футбола еще не видел, не зря его же фанаты освистывали.
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А что случилось
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Ответ Мария Голденштерн
Пример Челси перед глазами, ок, начнём скупать молодёжь. Эти арабы такие смешные. С таким подходом ПСЖ никогда не возьмёт ЛЧ.)
интересно, что ЛЧ не возьмет 99,5 проц., если не больше, ВСЕХ клубов Европы и не важно, какой у них подход
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Ответ Sergey
Марсель никогда не выигрывал ЛЧ, он выигрывал Кубок Чемпионов, а это был совершенно другой турнир. В те времена кубок УЕФА по составу участников был сильнее.
Чушь ен пиши.По сути это один и тот же турнир.А Кубок Уефа как раз таки был всегда слабым-топ команды его лсивали.
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А когда Мбаппе покупали, он не был "молодым талантливым французом"? Его -то с какого бока приплели?
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Трансфер с мопси их научил больше не подписывать таких бесполезных старых пешов, которые потом еще пытаются обанкротить клуб со своей огромной личкой
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