У «ПСЖ» появится 200 млн евро на трансферы из-за ухода Мбаппе. Кампушу поручили построить команду, способную выиграть ЛЧ (The Times)

У «ПСЖ» будет около 200 млн евро на трансферы из-за ухода Килиана Мбаппе.

Ранее нападающий уведомил парижан, что покинет клуб в конце сезона.

По информации The Times, парижане из-за ухода Мбаппе сэкономят около 200 млн евро, которые ранее тратились на выплату зарплаты .

Советнику «ПСЖ» по спортивным вопросам было поручено потрать освободившиеся финансы на построение молодой команды, способную выиграть чемпионов, утверждает The Times.

В первую очередь парижане намерены купить нападающего. В список интересов входят из « » и Виктор Осимхен из «Наполи».

Ранее The Times сообщал, что «Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» уточняли доступность Мбаппе.

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