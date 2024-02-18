У «ПСЖ» появится 200 млн евро на трансферы из-за ухода Мбаппе. Кампушу поручили построить команду, способную выиграть ЛЧ (The Times)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Наполи Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд Виктор Осимхен Футбол

У «ПСЖ» будет около 200 млн евро на трансферы из-за ухода Килиана Мбаппе.

Ранее нападающий уведомил парижан, что покинет клуб в конце сезона.

По информации The Times, парижане из-за ухода Мбаппе сэкономят около 200 млн евро, которые ранее тратились на выплату зарплаты Килиану.

Советнику «ПСЖ» по спортивным вопросам Луишу Кампушу было поручено потрать освободившиеся финансы на построение молодой команды, способную выиграть Лигу чемпионов, утверждает The Times.

В первую очередь парижане намерены купить нападающего. В список интересов входят Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» и Виктор Осимхен из «Наполи».

Ранее The Times сообщал, что «Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» уточняли доступность Мбаппе.

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23 комментария
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купят Леау за 100?
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Ответ Инженер Управляющий
купят Леау за 100?
на самом деле он хорош, а цена по нынешним меркам норм
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да ничего они кроме своей лиги донной не выиграют!! проблема в ментальности!
+6
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Рэшфорд в МЮ забивает по праздникам. Зачем он нужен ПСЖ
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Ответ <CRISTIANO>
А самый доступный вариант будет либо Осимхен, либо Лаутаро Мартинес. Рэшфорд в МЮ то стабильно не играет, еще возможно Леау. В общем кто-то с Италии.
Осимхен да, Лаутаро по деньгам-то мешок отсыпет, но амбиции у него явно не 5-6 лига Европы, для него это понижение в классе.
+3
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Ответ Инженер Управляющий
купят Леау за 100?
Если купят Леау то они будут в выигрыше
Рэшфорд хуже Леау в пять раз
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Тюкавина к ним нужно! Он сможет!
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Деньги сами по себе не играют.
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Как будто у ПСЖ таких денег и задач раньше не было, а воз и ныне там...
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Отлетят в ЛЧ от Реала с голами Мбаппе)
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А самый доступный вариант будет либо Осимхен, либо Лаутаро Мартинес.
Рэшфорд в МЮ то стабильно не играет, еще возможно Леау.
В общем кто-то с Италии.
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Головина за 30кк пусть купят
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рамум коло муани дембеле асенсио барколя ли кан ин. у псж итак хватает игроков в атаку
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ПСЖ надо защиту укреплять, с атакой у них все в порядке, Барколя может быть со временем полноценно заменит Килиана. Центр защиты Шкриньяр - Маркиньос это не уровень ну и в полузащиту кого-то вменяемого
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ПСЖ нужна именитая и сильная полузащита
На данный момент, там играют школьники и игроки уровня Бетиса
Купив игрока атаки за 100 млн проблема не решится
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ПСЖ ползает перед Мбаппе на коленях осыпая его миллионами, чтобы подписать с ним контракт

Шейхи звонят президенту Франции, чтобы он уговаривал Мбаппе остаться в ПСЖ

Мбаппе непреклонен и хочет осуществить свою мечту перейти в Реал

Тогда шейхи начинают осыпать всю семью Мбаппе миллионами чтобы еще семья уговаривала Килиана остаться в ПСЖ и Мбаппе не выдержал такого давления и подписал контракт

Сейчас он решил четко осуществить свою мечту и ни шейхи, ни мать, не президент не помешают ему это сделать

И то что Мбаппе уходит как свободный агент это удар для шейхов, но даже у них так не подгорает как подгорает у фанаток Барселоны

Ведь Мбаппе переходит в лучший клуб в истории, а не в судейский проект в ФК Негрейра
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в мире есть только одна равноценная замена - ямал, но он самой барсе нужен
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Ответ Христиан Юла
Тюкавина к ним нужно! Он сможет!
В реале он столько получать не будет)
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Ответ Алмас Маженов
Рэшфорд в МЮ забивает по праздникам. Зачем он нужен ПСЖ
Палец будет к голове в Париже приставлять... ну иногда
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искусственный парижский проект,сейчас будет всех скупать для ЛЧ,а толку как все знают не было и не будет).Подарите им уже деревянный макет кубка ЛЧ,пусть это шапито порадуется хоть такому)).
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