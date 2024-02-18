У «ПСЖ» появится 200 млн евро на трансферы из-за ухода Мбаппе. Кампушу поручили построить команду, способную выиграть ЛЧ (The Times)
У «ПСЖ» будет около 200 млн евро на трансферы из-за ухода Килиана Мбаппе.
Ранее нападающий уведомил парижан, что покинет клуб в конце сезона.
По информации The Times, парижане из-за ухода Мбаппе сэкономят около 200 млн евро, которые ранее тратились на выплату зарплаты Килиану.
Советнику «ПСЖ» по спортивным вопросам Луишу Кампушу было поручено потрать освободившиеся финансы на построение молодой команды, способную выиграть Лигу чемпионов, утверждает The Times.
В первую очередь парижане намерены купить нападающего. В список интересов входят Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» и Виктор Осимхен из «Наполи».
Ранее The Times сообщал, что «Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» уточняли доступность Мбаппе.
Рэшфорд хуже Леау в пять раз
Рэшфорд в МЮ то стабильно не играет, еще возможно Леау.
В общем кто-то с Италии.
На данный момент, там играют школьники и игроки уровня Бетиса
Купив игрока атаки за 100 млн проблема не решится
Шейхи звонят президенту Франции, чтобы он уговаривал Мбаппе остаться в ПСЖ
Мбаппе непреклонен и хочет осуществить свою мечту перейти в Реал
Тогда шейхи начинают осыпать всю семью Мбаппе миллионами чтобы еще семья уговаривала Килиана остаться в ПСЖ и Мбаппе не выдержал такого давления и подписал контракт
Сейчас он решил четко осуществить свою мечту и ни шейхи, ни мать, не президент не помешают ему это сделать
И то что Мбаппе уходит как свободный агент это удар для шейхов, но даже у них так не подгорает как подгорает у фанаток Барселоны
Ведь Мбаппе переходит в лучший клуб в истории, а не в судейский проект в ФК Негрейра