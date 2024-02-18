Деменко о приговоре Промеса: «Ему однозначно нужно делать российское гражданство. Пока он в России, проблем не будет» 

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Максим Деменко Квинси Промес натурализация Футбол

Максим Деменко считает, что Квинси Промес должен получить российское гражданство.

В среду Окружной суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что обжалует это решение.

«На него эта ситуация сильно повлияла бы, если бы он был в Голландии. Для него тогда это был бы удар. Пока он в Эмиратах или в России, то тут никаких проблем не будет. Любой человек прекрасно понимает, что ему дали шесть лет, что должно поменяться?

У него два варианта: либо возвращаешься в Россию и ждешь, пока в Нидерландах власть поменяется, но нет никакой гарантии, что через пять лет это же дело не пойдет в ход. 

Ему однозначно нужно делать российское гражданство. Иначе по-другому у него нет вариантов. Тут все зависит от «Спартака». Если игрок хорошо относится к клубу, то и он [клуб] будет [хорошо относиться к игроку]», — сказал бывший игрок «Спартака».

Промес в международном розыске. Что это для него значит?

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39 комментариев
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Промес как лакмусовая бумажка.
Посмотрите внимательно на тех, кто говорит о том, что его необходимо укрыть в России. Перед вами те люди, которые ради своей выгоды легко перешагнут любые человеческие законы, через вас тоже и через ваших детей.
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Согласен с Деменко. Россия - прекрасная страна для преступников всех мастей.
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+32
Наоборот его надо максимально затравить на матчах чемпионата.
+33
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+28
Вот закон,на который придётся плюнуть чтобы дать ему гражданство РФ:

Угроза безопасности РФ в результате действий заявителя;
участие в террористической или экстремистской деятельности по отношению к гражданам России или её представительствам за рубежом;
уголовное преследование за преступления, которые признаются таковыми в РФ;
отбывание в момент подачи заявления наказания в виде лишения свободы за действия, которые признаются преступлениями и в России;
имеют неснятую либо непогашенную судимость за умышленные преступления (то есть те, которые предусмотрены ст. 25 Уголовного кодекса РФ). При этом неважно, были ли преступления совершены на территории России или за её пределами: государство не заинтересовано в предоставлении гражданства иностранным преступникам, даже если вреда гражданам или организациям РФ они не причиняли.
Таким образом, если ваша судимость ещё не снята или не погашена – подать заявление формально вы можете, но только зря потратите время: оно будет автоматически отклонено
+24
-4
+20
Каким же надо быть днищем, чтобы этой наркобарыге советовать предлагать получить российский паспорт 🤦‍♂️

Да его гнать за шкирку надо из страны , и чем быстрей тем лучше
+16
-1
+15
Ответ Шагри
Комментарий скрыт
Почему команда играющая в России покупает игрока за 13 млн $ в стране которая поставляет оружие.
Мне кажется здесь да же не дискредитация, а финансирование украинского вооружения...
Компетентным органам надо обратит внимание, почему за игрока стоившего 5 млн, заплатили 13...
Нет ли здесь схемы при которой 8 млн пойдет на финансирование нашего противника.
Тем более бывший владелец родился в Киеве, и является одним из акционеров спонсора Спартака
+20
-7
+13
Полторы тонны дури и поножовщина и есть вопросы что теперь делать? Ну правильно, дать гражданство! Ещё может выдать премию? Вообще с ума сошли!!! 🤦🏼‍♂️
+11
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+11
Ответ Stt
Согласен с Деменко. Россия - прекрасная страна для преступников всех мастей.
Гнать из России всех этих интелегентов, артистов, интелектуалов, кто за демократию и либеральные ценности, и приглашать в Россию достойных людей как Квинси
+11
-1
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Что с ними со всеми?
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0
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Данная история отличный пример распространенного мнения, что футболисты не самые умные люди на этом свете.
Игрок сборной Нидерландов, с отличным заработком, играет в гангстеров и нарко мафию.
Другой, бывший игрок Зенита и Спартака, советует закрыть глаза на это и наградить его гражданством РФ.
Совет окружающим: читая и комментируя высказывания бывших и действующих футболистов, учитывайте, что многие из них откровенно глупы.
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"... и ждешь, пока в Нидерландах власть поменяется". Ахах, он реально считает, что это везде так работает.
+9
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+8
Если апелляция не пройдёт, Россия должна выдать его в Нидерланды, его обвиняют в серьезном преступлении
+10
-2
+8
Ответ Дмитрий9779
Вот закон,на который придётся плюнуть чтобы дать ему гражданство РФ: Угроза безопасности РФ в результате действий заявителя; участие в террористической или экстремистской деятельности по отношению к гражданам России или её представительствам за рубежом; уголовное преследование за преступления, которые признаются таковыми в РФ; отбывание в момент подачи заявления наказания в виде лишения свободы за действия, которые признаются преступлениями и в России; имеют неснятую либо непогашенную судимость за умышленные преступления (то есть те, которые предусмотрены ст. 25 Уголовного кодекса РФ). При этом неважно, были ли преступления совершены на территории России или за её пределами: государство не заинтересовано в предоставлении гражданства иностранным преступникам, даже если вреда гражданам или организациям РФ они не причиняли. Таким образом, если ваша судимость ещё не снята или не погашена – подать заявление формально вы можете, но только зря потратите время: оно будет автоматически отклонено
Есть один дед, который с лёгкостью эквелибриста обходит законы росчерком пера, так что будь желание - получит Промес гражданство без заявлений и волокиты. Даже язык знать не нужно
+12
-5
+7
Вообще то наркоторговец при любой власти должен сидеть…
+5
0
+5
конечно! срочно!
нам своих преступников не хватает?
+5
-1
+4
Ответ Artem Ka
Комментарий скрыт
Как высказался Василий Уткин хуже наркоторговли, только педофилия, не всегда, но в этом я с ним согласен, есть же какие то базовые вещи, что хорошо, а что плохо, и за что человек совершивший преступления должен сидеть в тюрьме, давайте не будем всех преступником со всего мира собирать, со своими бы разобраться
+5
-1
+4
Оруэлл отдыхает.
+3
0
+3
Сказочные конечно
+3
-1
+2
Ответ Celsius
Пока не будет. Но доступ к европейской сети распространителей Промес потерял, поэтому будет создавать новую сеть, теперь в России. В самом деле, ну не жить же ему на нищенскую зарплату в каких-то 3 млн. евро в год? Так недолго и голода ноги протянуть.
Местные органы не терпят конкуренцию. Будет наказан и тут.
+2
0
+2
..Пока он в России, проблем не будет..

Но это не точно..
+2
0
+2
Ответ Sarumian
..Пока он в России, проблем не будет.. Но это не точно..
Пока не будет. Но доступ к европейской сети распространителей Промес потерял, поэтому будет создавать новую сеть, теперь в России. В самом деле, ну не жить же ему на нищенскую зарплату в каких-то 3 млн. евро в год? Так недолго и голода ноги протянуть.
+3
-2
+1
Ответ Z i Z u
Полторы тонны дури и поножовщина и есть вопросы что теперь делать? Ну правильно, дать гражданство! Ещё может выдать премию? Вообще с ума сошли!!! 🤦🏼‍♂️
Чем спартаковцев кормили, кроме бромантана, что они вот такие? Типичные спартаковцы, в общем...
+1
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Ответ sergey2022
Как высказался Василий Уткин хуже наркоторговли, только педофилия, не всегда, но в этом я с ним согласен, есть же какие то базовые вещи, что хорошо, а что плохо, и за что человек совершивший преступления должен сидеть в тюрьме, давайте не будем всех преступником со всего мира собирать, со своими бы разобраться
Ну вот играет в хоккейном Омском Авангарде вполне себе признанный американским судом виновным педофил, и никто не возмущается. Причём демократические законы США таковы, что он даже за решётку не угодил, заключив сделку и признав себя виновным.
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Ответ Газеров Серов
С Дона выдачи нету
Так оправляйте в аренду в Ростов)))
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Люди, торговец смертью при любой власти должен сидеть в тюрьме!
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Ответ Sunnyboy
Наоборот его надо максимально затравить на матчах чемпионата.
И отобрать у него ФанУйди
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Ответ Marat_NJL
Комментарий скрыт
А 1.3 тонны кокаина - чье оружие? Оружие красно-белого супергероя?
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Ответ Marat_NJL
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий9779
Вот закон,на который придётся плюнуть чтобы дать ему гражданство РФ: Угроза безопасности РФ в результате действий заявителя; участие в террористической или экстремистской деятельности по отношению к гражданам России или её представительствам за рубежом; уголовное преследование за преступления, которые признаются таковыми в РФ; отбывание в момент подачи заявления наказания в виде лишения свободы за действия, которые признаются преступлениями и в России; имеют неснятую либо непогашенную судимость за умышленные преступления (то есть те, которые предусмотрены ст. 25 Уголовного кодекса РФ). При этом неважно, были ли преступления совершены на территории России или за её пределами: государство не заинтересовано в предоставлении гражданства иностранным преступникам, даже если вреда гражданам или организациям РФ они не причиняли. Таким образом, если ваша судимость ещё не снята или не погашена – подать заявление формально вы можете, но только зря потратите время: оно будет автоматически отклонено
Виктор Бут рассмеялся, прочитав это)
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Они оружие стране 404 поставляют, так что обойдутся без Промеса!
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