Деменко о приговоре Промеса: «Ему однозначно нужно делать российское гражданство. Пока он в России, проблем не будет» 

Максим Деменко считает, что Квинси Промес должен получить российское гражданство.

В среду Окружной суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что обжалует это решение.

«На него эта ситуация сильно повлияла бы, если бы он был в Голландии. Для него тогда это был бы удар. Пока он в Эмиратах или в России, то тут никаких проблем не будет. Любой человек прекрасно понимает, что ему дали шесть лет, что должно поменяться?

У него два варианта: либо возвращаешься в Россию и ждешь, пока в Нидерландах власть поменяется, но нет никакой гарантии, что через пять лет это же дело не пойдет в ход.

Ему однозначно нужно делать российское гражданство. Иначе по-другому у него нет вариантов. Тут все зависит от «Спартака». Если игрок хорошо относится к клубу, то и он [клуб] будет [хорошо относиться к игроку]», — сказал бывший игрок « ».

Промес в международном розыске. Что это для него значит?