Деменко о приговоре Промеса: «Ему однозначно нужно делать российское гражданство. Пока он в России, проблем не будет»
Максим Деменко считает, что Квинси Промес должен получить российское гражданство.
В среду Окружной суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что обжалует это решение.
«На него эта ситуация сильно повлияла бы, если бы он был в Голландии. Для него тогда это был бы удар. Пока он в Эмиратах или в России, то тут никаких проблем не будет. Любой человек прекрасно понимает, что ему дали шесть лет, что должно поменяться?
У него два варианта: либо возвращаешься в Россию и ждешь, пока в Нидерландах власть поменяется, но нет никакой гарантии, что через пять лет это же дело не пойдет в ход.
Ему однозначно нужно делать российское гражданство. Иначе по-другому у него нет вариантов. Тут все зависит от «Спартака». Если игрок хорошо относится к клубу, то и он [клуб] будет [хорошо относиться к игроку]», — сказал бывший игрок «Спартака».
Посмотрите внимательно на тех, кто говорит о том, что его необходимо укрыть в России. Перед вами те люди, которые ради своей выгоды легко перешагнут любые человеческие законы, через вас тоже и через ваших детей.
Угроза безопасности РФ в результате действий заявителя;
участие в террористической или экстремистской деятельности по отношению к гражданам России или её представительствам за рубежом;
уголовное преследование за преступления, которые признаются таковыми в РФ;
отбывание в момент подачи заявления наказания в виде лишения свободы за действия, которые признаются преступлениями и в России;
имеют неснятую либо непогашенную судимость за умышленные преступления (то есть те, которые предусмотрены ст. 25 Уголовного кодекса РФ). При этом неважно, были ли преступления совершены на территории России или за её пределами: государство не заинтересовано в предоставлении гражданства иностранным преступникам, даже если вреда гражданам или организациям РФ они не причиняли.
Таким образом, если ваша судимость ещё не снята или не погашена – подать заявление формально вы можете, но только зря потратите время: оно будет автоматически отклонено
Да его гнать за шкирку надо из страны , и чем быстрей тем лучше
Мне кажется здесь да же не дискредитация, а финансирование украинского вооружения...
Компетентным органам надо обратит внимание, почему за игрока стоившего 5 млн, заплатили 13...
Нет ли здесь схемы при которой 8 млн пойдет на финансирование нашего противника.
Тем более бывший владелец родился в Киеве, и является одним из акционеров спонсора Спартака
Игрок сборной Нидерландов, с отличным заработком, играет в гангстеров и нарко мафию.
Другой, бывший игрок Зенита и Спартака, советует закрыть глаза на это и наградить его гражданством РФ.
Совет окружающим: читая и комментируя высказывания бывших и действующих футболистов, учитывайте, что многие из них откровенно глупы.
нам своих преступников не хватает?
Но это не точно..