Россия не получала запроса о задержании и выдаче Промеса. Квинси не в розыске у Интерпола (ТАСС)
В РФ не поступало запросов о выдаче Нидерландам Квинси Промеса.
Ранее суд Амстердама приговорил полузащитника «Спартака» к шести с половиной годам лишения свободы из-за контрабанды наркотиков.
«Промес не находится в розыске по линии Интерпола, никаких запросов в связи с этим о его нахождении и возможном задержании с целью выдачи РФ не получала», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
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