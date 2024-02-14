Россия не получала запроса о задержании и выдаче Промеса. Квинси не в розыске у Интерпола (ТАСС)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес ТАСС Футбол

В РФ не поступало запросов о выдаче Нидерландам Квинси Промеса.

Ранее суд Амстердама приговорил полузащитника «Спартака» к шести с половиной годам лишения свободы из-за контрабанды наркотиков.

«Промес не находится в розыске по линии Интерпола, никаких запросов в связи с этим о его нахождении и возможном задержании с целью выдачи РФ не получала», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Дубль Промеса в день приговора на 6 лет. Как он себя вел?

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34 комментария
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Ответ Н.Ф.
Не выдавать преступников другим странам — это старая традиция. В 1970-м с отец и сын Бразинскасы угнали самолёт, убив стюардессу, но ни Турция, ни США Советскому Союзы их не выдали, не посчитав тот случай за терроризм.
В Турции их вообще то судили и приговорили. А США с какого рожна должны были их СССР выдавать?
+22
-6
+16
Не выдавать преступников другим странам — это старая традиция.
В 1970-м с отец и сын Бразинскасы угнали самолёт, убив стюардессу, но ни Турция, ни США Советскому Союзы их не выдали, не посчитав тот случай за терроризм.
+37
-22
+15
Ответ Maturmalai
В Турции их вообще то судили и приговорили. А США с какого рожна должны были их СССР выдавать?
Он не знает, у него методичка, а куратор уже спит.
+14
-2
+12
Естественно его там пока нет, только ещё внутреннее уголовное дело завели, через пару месяцев и в интерпол подадут
+9
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Выдать в Нидерланды - это опасный прецедент. Может понравиться.
+12
-5
+7
вряд ли в Россию теперь будут подавать подобные запросы, чтобы не получать запросы от России
+6
-4
+2
Ответ aek4
Выдать в Нидерланды - это опасный прецедент. Может понравиться.
Теперь уже двое П. скрываются в России от суда в Нидерландах.
+4
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+2
Ответ Amalfitano
Кофе?
Молотый
+1
0
+1
Ответ Maturmalai
В Турции их вообще то судили и приговорили. А США с какого рожна должны были их СССР выдавать?
Они были гражданами СССР и совершили тяжкое преступление на территории СССР.
+4
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Сейчас главное чтобы ОАЭ такого запроса не получил!
+1
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Реально крут! Если ещё на спартакиаде забил бы…
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Ответ kaka10
Друзья! Если есть знакомые, кто прилетает из Колумбии в Москву, дайте пожалуйста знать! Нужно передать небольшой пакет
Кофе?
+1
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Ответ rigobersong
Так там приговор был только в первой инстанции, можно подать апелляцию:) Ладно губошлеп токсик редкостный, но стадо которое накинулось на Спартак и Промеса просто поражает:))
Если аппеляцию отклонят, руководство Спартака сразу отстранит его от игры или затянет, что своих не бросаем?
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Ответ rigobersong
Так там приговор был только в первой инстанции, можно подать апелляцию:) Ладно губошлеп токсик редкостный, но стадо которое накинулось на Спартак и Промеса просто поражает:))
Ты спишь? Апелляция давно подана, как только было оглашение приговора!
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Ответ Константин Мэджиков
Конечно, не получала , SWIFT же не работает! А вот если бы санкций не было, мы бы, конечно, всех опасных преступников выдали! Вон, хотя бы, на Бритни Грайнер посмотрите!
Ее бы и во многих штатах за наркоту так же загребли:) Ее поймали с поличным:) А вот то как Бута сажали без каких-либо явных доказательств, это просто хохма:)
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Кстати, 6 лет за полторы тонны кокса?! А ну это ж Голландия... Странно, что вообще дело возбудили!
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ТАСС Уполномочен Заявить!
https://www.youtube.com/watch?v=EKGVNAbwwMg
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Ответ Maturmalai
В Турции их вообще то судили и приговорили. А США с какого рожна должны были их СССР выдавать?
Два года за убийство и угон. Палестинцы угнавшие круизный лайнер и убившие заложника в среднем получили по 20 лет.
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Ответ валя_стакан
Тут надо сыграть на опережение и посадить этого наркобарона
А за что?
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Россия ответила Интерполу, что Квинси "полторытонныкокса" Промес уже вышел по УДО, т.к. всё осознал, переживает за содеяное и раскаивается.
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