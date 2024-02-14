Россия не получала запроса о задержании и выдаче Промеса. Квинси не в розыске у Интерпола (ТАСС)

В РФ не поступало запросов о выдаче Нидерландам Квинси Промеса.

Ранее суд Амстердама приговорил полузащитника « » к шести с половиной годам лишения свободы из-за контрабанды наркотиков.

«Промес не находится в розыске по линии Интерпола, никаких запросов в связи с этим о его нахождении и возможном задержании с целью выдачи РФ не получала», – сообщили в правоохранительных органах.

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